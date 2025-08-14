Dacia Bigster Hybrid vine cu un minus important depistat de olandezi. Ce s-a întâmplat pe autostrăzile din Germania

Lansată ca o intrare îndrăzneață în segmentul SUV-urilor de clasă mare, Dacia Bigster a atras atenția prin dimensiuni, preț și tehnologie. Însă un test recent realizat de un olandez pasionat de mașini a scos la iveală un detaliu neașteptat: modelul Bigster Hybrid 155 nu poate atinge viteza maximă declarată de producător decât dacă bateria este încărcată suficient. Descoperirea a fost făcută pe o autostradă din Germania, unde limitele de viteză sunt inexistente pe anumite porțiuni, iar mașinile pot fi împinse la maximumul lor tehnic.

Modelul testat era versiunea 155 Hybrid, cu un preț de aproximativ 39.000 de euro pe piața olandeză, ceea ce îl plasează în zona superioară a ofertei Dacia. Youtuber-ul Max, cunoscut pentru recenziile sale auto pe canalul AutoTopNL, a vrut să verifice performanțele oficiale ale mașinii și să vadă dacă acestea corespund realității. Rezultatele au fost surprinzătoare și au stârnit un val de discuții între pasionații de automobile.

Testul pe autostrada germană și prima surpriză

Înainte de a începe testul, Max a remarcat câteva detalii plăcute despre Bigster: capota este susținută de amortizoare moderne, iar izolarea fonică este la un nivel ridicat pentru un model Dacia. La primele accelerații, SUV-ul a urcat fără probleme până la 140 km/h, dar trecerea de această viteză s-a făcut mai lent.

Cu pedala apăsată complet, mașina a atins 175-177 km/h conform vitezometrului, însă mai mult nu a reușit. Explicația? Bateria de 1,4 kWh a sistemului hibrid era complet descărcată. În lipsa sprijinului electromotorului de 50 kW, propulsorul pe benzină de 1,8 litri nu putea oferi suficientă putere pentru a atinge cei 180 km/h limitați electronic în fișa tehnică.

Această situație nu indică o problemă de fabricație, ci este rezultatul modului în care este gândită ingineria sistemului hibrid. Motorul termic aspirat dezvoltă 108 CP și un cuplu de 172 Nm, însă performanța maximă este obținută doar când se combină cu puterea motorului electric, care depinde direct de nivelul de încărcare al bateriei.

Încărcarea bateriei și a doua încercare

Pentru a remedia situația, Max a setat cutia de viteze automată în modul de regenerare „B”, care forțează încărcarea bateriei în timpul rulării. Procesul nu a fost deloc lung: în câteva minute, acumulatorul avea deja peste 50% din capacitate.

La a doua încercare, diferența s-a simțit imediat. Cu bateria parțial încărcată, Bigster Hybrid a accelerat mult mai lejer și a atins rapid viteza maximă oficială de 180 km/h, menținând-o constant o perioadă. Practic, prezența energiei în baterie este cheia pentru a beneficia de performanțele promise, ceea ce poate fi un detaliu important pentru cei care conduc frecvent pe autostrăzi rapide.

Olandezul a subliniat că acest comportament nu este un defect, ci o particularitate a sistemului hibrid. Chiar și în situațiile în care bateria este descărcată, mașina poate circula confortabil la viteze de autostradă obișnuite, în jur de 130-140 km/h, fără să își piardă din eficiență.

Concluziile testului și percepția asupra modelului

Max s-a declarat încântat de Dacia Bigster Hybrid 155, atât din perspectiva calității construcției, cât și a dotărilor și raportului preț/ofertă. În opinia sa, cei aproape 39.000 de euro plătiți pentru versiunea bine echipată reprezintă o investiție justificată, mai ales că vorbim de cel mai mare și mai tehnologic model din gama Dacia.

Chiar dacă dependența de nivelul de încărcare al bateriei pentru atingerea vitezei maxime poate părea un inconvenient, ea este o consecință logică a designului hibrid. În practică, pentru majoritatea șoferilor, această particularitate nu va avea un impact semnificativ, mai ales în țările unde limitele de viteză sunt stricte.

Rezultatul testului arată însă că, dacă vrei să împingi Bigster Hybrid la maximum pe drumuri fără restricții, trebuie să te asiguri că bateria are suficientă energie. Aceasta transformă experiența de condus într-una în care gestionarea energiei devine parte din strategia de performanță, o abordare întâlnită și la alte modele hibride moderne.

Dacia Bigster Hybrid 155 rămâne un SUV competitiv, care îmbină spațiul generos, confortul și un preț atractiv în raport cu echiparea. Descoperirea olandezului nu schimbă impresia generală pozitivă, ci adaugă doar o notă tehnică pe care orice viitor proprietar ar fi bine să o cunoască.