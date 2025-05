Premierele lunii mai pe Disney+: un mix savuros de acțiune, emoție și povești reale

Luna mai aduce pe Disney+ o avalanșă de premiere care vor satisface toate gusturile: de la drame biografice și comedii spumoase, la documentare captivante și seriale care revin în forță. Fie că ești fan Star Wars, pasionat de gastronomie, sau cauți o poveste cutremurătoare inspirată din fapte reale, Disney+ are pregătit un program pe cât de variat, pe atât de tentant.

Bob Dylan, mormoni și mistere de familie: dramele lunii mai

Printre cele mai așteptate producții ale lunii se numără Bob Dylan: A Complete Unknown, o incursiune cinematografică în viața tânărului Dylan, interpretat de Timothée Chalamet. Acțiunea are loc în anii ‘60 în Greenwich Village, New York, pe fundalul unei revoluții culturale în plină expansiune. Dylan sosește ca un anonim de 19 ani, dar devine rapid vocea unei generații. Cu o distribuție de excepție – Edward Norton, Elle Fanning și Monica Barbaro – filmul regizat de James Mangold promite o poveste intensă despre artă, libertate și curajul de a fi diferit.

Într-o zonă complet diferită, dar la fel de incitantă, revine cu sezonul 2 serialul Viețile secrete ale soțiilor mormone. Cu toate episoadele disponibile din 15 mai, acest reality-show zguduie din nou comunitatea #MomTok, odată cu revenirea unui personaj controversat și reaprinderea scandalurilor. Secrete, trădări și prietenii puse la încercare – o rețetă ideală pentru binging intens.

Tot în zona dramelor se încadrează și Buna familie americană, disponibil deja pe platformă. Inspirat dintr-un caz real, serialul explorează temele identității, prejudecăților și traumei prin povestea unei familii care adoptă o fată cu o formă rară de nanism. Pe măsură ce apar suspiciuni în jurul adevăratei sale identități, tensiunea crește până la o confruntare publică dramatică.

Gustul Italiei, umor în cancelarie și un nou război în galaxie

Pentru iubitorii de călătorii și gastronomie, Tucci în Italia este un deliciu vizual și narativ. Lansat pe 19 mai, acest serial documentar semnat de National Geographic îl are în centru pe Stanley Tucci, care explorează Italia în cinci episoade bogate în arome, tradiții și povești autentice. Fie că este vorba de un pesto cu ace de pin în Alpi sau ritualuri culinare vechi de secole pe coasta Adriaticii, Tucci transformă fiecare episod într-un festin cultural.

Pe un ton mai ușor, dar cu mesaje importante, Școala Abbott revine cu partea a doua din sezonul 4 pe 14 mai. Această comedie savuroasă despre profesori pasionați care luptă pentru binele elevilor, în ciuda obstacolelor birocratice, continuă să farmece publicul prin sinceritate și umor. Cele 7 episoade noi sunt perfecte pentru o seară relaxantă în compania unor personaje memorabile.

Iar dacă vrei să te pierzi în galaxii îndepărtate, Războiul Stelelor: Povești din lumea underground îți oferă o perspectivă nouă asupra universului Star Wars. Lansat pe 4 mai, cu ocazia Zilei Star Wars („May the 4th be with you”), acest serial animat aduce în prim-plan personaje misterioase din lumea interlopă a galaxiei, într-un stil vizual inedit și cu povești care completează perfect saga binecunoscută.

Crime, fotbal și drame explozive: surprizele lunii

Pentru fanii genului crime, Disney+ aduce în luna mai o selecție tulburătoare de documentare: Diavolul din familie: declinul lui Ruby Franke, Crime în campusuri universitare, Cum mi-am prins ucigașul și Crimele de la Fox Hollow. Aceste producții oferă o privire intensă asupra crimelor reale, cu detalii fascinante și mărturii șocante.

La capitolul inspirație, Bun-venit la Wrexham revine cu sezonul 4 pe 29 mai. Povestea reală a modului în care Rob McElhenney și Ryan Reynolds au salvat un club de fotbal britanic de liga a 5-a devine tot mai captivantă, odată cu ascensiunea echipei în EFL League One. Serialul nu este doar despre fotbal, ci despre pasiune, comunitate și visuri transformate în realitate.

Nu în ultimul rând, finalul lunii aduce și Mici focuri pretutindeni, ecranizarea bestsellerului lui Celeste Ng, din 28 mai. Cu o distribuție de excepție și o poveste emoționantă despre identitate, artă și maternitate, serialul promite o experiență profundă și tulburătoare.

Indiferent ce preferi – comedii, drame, documentare sau SF – luna mai este o invitație deschisă la explorare pe Disney+. Tot ce trebuie să faci este să dai play și să te bucuri de un adevărat festival de povești, pe gustul tău. Ce vei urmări mai întâi?