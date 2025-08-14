Craiova se pregăteşte deja de Târgul de Crăciun 2025. Anul acesta „basmul” din oraş începe mult mai devreme

Magia sărbătorilor de iarnă revine la Craiova mai devreme ca niciodată. Primăria municipiului a anunțat că ediția din acest an a Târgului de Crăciun se va desfășura între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, promițând vizitatorilor decoruri spectaculoase, momente artistice speciale și produse inedite de sezon, toate inspirate de celebra poveste ”Spărgătorul de Nuci”.

O ediție record, după performanța din 2024

Craiova a demonstrat încă o dată că se află în topul destinațiilor europene pentru sărbători. În competiția European Best Destinations, târgul din oraș s-a clasat pe locul doi pentru cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa, la doar 1.000 de voturi de câștigătorul Gdansk, ceea ce reprezintă cel mai strâns scor din istoria concursului.

Din totalul voturilor, peste 80% au venit din afara României, iar târgul din Craiova este singurul organizat de o municipalitate care a reușit să obțină un număr record de voturi, dublu față de Strasbourg.

Platforma oficială a Comisiei Europene a catalogat evenimentul drept cel mai mare târg de Crăciun din lume, iar succesul ediției trecute, cu 60.000 de voturi, dintre care 48% internaționale, confirmă impactul global tot mai mare al manifestării.

Înscrieri și participare

Pentru comercianți și organizatori, Primăria Craiova a stabilit deja termene clare de înscriere. Comerțul stradal în căsuțe se poate realiza pe baza înscrierilor depuse până la data de 4 septembrie 2025, iar pentru echipamentele de agrement, termenul limită este 31 iulie 2025.

Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul oficial al municipalității, care oferă toate informațiile necesare pentru participanți.

Decoruri, locații și program artistic

Evenimentul va cuprinde mai multe locații din oraș: Piața Mihai Viteazul, Piața Frații Buzești, Piața William Shakespeare, Zona Doljana și Părculețul Sfânta Treime.

Inspirându-se din povești celebre, târgul va aduce vizitatorilor decoruri tematice, spectacole de lumini și proiecții pe clădiri importante, precum Palatul Administrativ.

Anul trecut, evenimentul a debutat pe 15 noiembrie cu un spectacol impresionant de artificii, atrăgând un public numeros și consolidând Craiova ca destinație de referință pentru Crăciun la nivel european.

Prin aceste măsuri, municipalitatea își propune să transforme Târgul de Crăciun 2025 într-un punct de atracție internațională, menținând tradiția și farmecul specific orașului.