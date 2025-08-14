Ultima ora
Ministrul de Finanțe anunță plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate – dispare plafonul de 50.000 de lei sub care operatorii economici nu erau obligați să accepte plăți digitale
14 aug. 2025 | 11:41
de Badea Violeta

Craiova se pregăteşte deja de Târgul de Crăciun 2025. Anul acesta „basmul” din oraş începe mult mai devreme

Actualitate
Craiova se pregăteşte deja de Târgul de Crăciun 2025. Anul acesta
Craiova incepe pregatirile pentru Targul de Craciun 2025

Magia sărbătorilor de iarnă revine la Craiova mai devreme ca niciodată. Primăria municipiului a anunțat că ediția din acest an a Târgului de Crăciun se va desfășura între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, promițând vizitatorilor decoruri spectaculoase, momente artistice speciale și produse inedite de sezon, toate inspirate de celebra poveste ”Spărgătorul de Nuci”.

O ediție record, după performanța din 2024

Craiova a demonstrat încă o dată că se află în topul destinațiilor europene pentru sărbători. În competiția European Best Destinations, târgul din oraș s-a clasat pe locul doi pentru cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa, la doar 1.000 de voturi de câștigătorul Gdansk, ceea ce reprezintă cel mai strâns scor din istoria concursului.

Din totalul voturilor, peste 80% au venit din afara României, iar târgul din Craiova este singurul organizat de o municipalitate care a reușit să obțină un număr record de voturi, dublu față de Strasbourg.

Vezi și:
Dublă tragedie într-un bloc din Craiova. Ce au descoperit polițiștii în apartamentul unei femei care a căzut de la etajul 4 al imobilului
Coincidență sau ghinion? Un craiovean de 64 de ani a produs două accidente rutiere, în două zile consecutive, în același loc și la aproape aceeași oră

Platforma oficială a Comisiei Europene a catalogat evenimentul drept cel mai mare târg de Crăciun din lume, iar succesul ediției trecute, cu 60.000 de voturi, dintre care 48% internaționale, confirmă impactul global tot mai mare al manifestării.

Înscrieri și participare

Pentru comercianți și organizatori, Primăria Craiova a stabilit deja termene clare de înscriere. Comerțul stradal în căsuțe se poate realiza pe baza înscrierilor depuse până la data de 4 septembrie 2025, iar pentru echipamentele de agrement, termenul limită este 31 iulie 2025.

Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul oficial al municipalității, care oferă toate informațiile necesare pentru participanți.

Decoruri, locații și program artistic

Evenimentul va cuprinde mai multe locații din oraș: Piața Mihai Viteazul, Piața Frații Buzești, Piața William Shakespeare, Zona Doljana și Părculețul Sfânta Treime.

Inspirându-se din povești celebre, târgul va aduce vizitatorilor decoruri tematice, spectacole de lumini și proiecții pe clădiri importante, precum Palatul Administrativ.

Anul trecut, evenimentul a debutat pe 15 noiembrie cu un spectacol impresionant de artificii, atrăgând un public numeros și consolidând Craiova ca destinație de referință pentru Crăciun la nivel european.

Prin aceste măsuri, municipalitatea își propune să transforme Târgul de Crăciun 2025 într-un punct de atracție internațională, menținând tradiția și farmecul specific orașului.

Cum va fi vremea de Sfânta Maria la mare şi la munte? ANM a emis noi coduri de caniculă pentru mai multe zone
Recomandări
Imaginea de pe Giulgiul din Torino ar putea să nu fie a unei ființe umane reale
Imaginea de pe Giulgiul din Torino ar putea să nu fie a unei ființe umane reale
Sache și RetuRO instalează noi automate în București. Pisicile fără stăpân beneficiază acum de mai multe surse de hrană
Sache și RetuRO instalează noi automate în București. Pisicile fără stăpân beneficiază acum de mai multe surse de hrană
Cum au primit Carpații acest nume? Legătura lor cu un trib dacic şi povestea munților care străbat o treime din România
Cum au primit Carpații acest nume? Legătura lor cu un trib dacic şi povestea munților care străbat o treime din România
Test ADAC: Tesla Model Y, pe ultimul loc la siguranța manevrelor în marșarier
Test ADAC: Tesla Model Y, pe ultimul loc la siguranța manevrelor în marșarier
Samsung lansează tehnologia Micro RGB – O adevărată revoluție, în premieră mondială, la televizoarele ultra-premium cu ecran de 115 inch
Samsung lansează tehnologia Micro RGB – O adevărată revoluție, în premieră mondială, la televizoarele ultra-premium cu ecran de 115 inch
Căsnicie toxică și crimă cu premeditare: Povestea reală care a șocat America, pe Netflix. De ce să vezi documentarul „A Deadly American Marriage”
Căsnicie toxică și crimă cu premeditare: Povestea reală care a șocat America, pe Netflix. De ce să vezi documentarul „A Deadly American Marriage”
Posibilitatea ca gravitația să fie, de fapt, cuantică – Experimentele inovatoare care ar putea răspunde uneia dintre cele mai mari întrebări din fizică
Posibilitatea ca gravitația să fie, de fapt, cuantică – Experimentele inovatoare care ar putea răspunde uneia dintre cele mai mari întrebări din fizică
Serie de cutremure aproape de România. Mai multe seisme au avut loc în Polonia şi în Turcia, în ultimele ore
Serie de cutremure aproape de România. Mai multe seisme au avut loc în Polonia şi în Turcia, în ultimele ore
Revista presei
Adevarul
Mit spulberat. Fructele nu afectează ficatul ca alcoolul. Cât înseamnă, de fapt, „prea mult”
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Vica Blochina, mândră de fiul ei. Edan Pițurcă s-a transformat, seamănă perfect cu tatăl lui celebru. Foto
Playtech Știri
Bebeluşul unor români din Italia a murit în timpul vacanţei în Antalya. Totul s-a întâmplat în somn, semnele găsite de mamă pe corpul micuţului
Playtech Știri
Zodiile sub mantia ocrotitoare a Sfintei Maria. Vor avea parte de prosperitate până la finalul anului
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou