Prefectul Capitalei, despre intervenția Distrigaz înainte de explozia din Rahova: „E o problemă, probabil ar trebui schimbată legislația”

După tragedia din Sectorul 5, unde o explozie puternică a distrus mai multe apartamente și a rănit oameni, autoritățile caută explicații. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, consideră că actuala procedură de intervenție a Distrigaz este ”oarecum greșită” și că, cel mai probabil, legislația va trebui modificată. În același timp, anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauza deflagrației.

Andrei Nistor, reacție după explozia din Rahova: ce spune despre intervenția Distrigaz

Prefectul Bucureștiului, Andrei Nistor, a declarat la Digi24 că modul în care se desfășoară intervențiile în cazurile de sesizare a mirosului de gaze trebuie reevaluat urgent.

”Procedura știți care este – mai întâi opresc gazele, apoi se sigilează, iar mai departe ar trebui să verifice firme autorizate. Îmi dau și eu seama că există o problemă în tot acest proces, care va trebui evaluată în perioada următoare, să vedem ce se poate face ca să preîntâmpinăm astfel de situații”, a spus Andrei Nistor.

Acesta a precizat că ”probabil” este nevoie de modificarea legislației: ”Din punctul meu de vedere de nespecialist în acest domeniu, bănuiesc că da.

Cu siguranță trebuie analizat de către specialiști și văzut ce putem face mai bine pe viitor, astfel încât să nu se mai întâmple asemenea tragedii.”

Prefectul a adăugat că oamenii au început să sune mai des la 112 pentru a semnala miros de gaze, ”probabil speriați și pe bună dreptate”, dar a subliniat că e mai bine ca autoritățile să verifice orice sesizare, chiar și atunci când se dovedește falsă.

Ce se știe până acum despre cauza exploziei

Deocamdată, anchetatorii nu au stabilit cauza exactă a exploziei din Rahova.

”Nu există încă un raport preliminar al INSEMEX despre cauzele deflagrației”, a spus prefectul. ”Înțeleg că vizual, cel puțin, au fost văzute niște crăpături în țeava respectivă. Este posibil, nu neg acest lucru, dar în momentul de față nu avem aceste informații sigure.”

Anchetatorii au ridicat mai multe probe de la fața locului, inclusiv o bucată de țeavă fisurată și mai multe cabluri electrice aflate în proximitate.

”Toate expertizele care se vor face pe probele ridicate – și aici mă refer la conducta de gaz care avea o fisură și cablurile electrice – se vor efectua de către cei mai buni experți din țară”, a declarat Alexandru Poroșanu, director adjunct al Institutului Național de Criminalistică, relatează News.ro.

S-au respectat normele de siguranță?

Directorul Direcției de Investigații Criminale, chestorul Cristian Gheorghe, a confirmat că în exteriorul blocului s-a găsit o fisură pe coloana de transport a gazelor și cabluri electrice în imediata apropiere.

”Obligatoriu, se verifică dacă s-au respectat normativele, procedurile, dacă instalațiile nu erau prea apropiate una de alta. Dar lucrurile acestea sunt încă în analiză”, a precizat acesta.

Prefectul Capitalei a anunțat că urmează o discuție cu Distrigaz, căreia îi va solicita un raport complet privind starea conductelor și intervențiile făcute.