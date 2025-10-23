Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
23 oct. 2025 | 14:58
de Badea Violeta

Prefectul Capitalei, despre intervenția Distrigaz înainte de explozia din Rahova: „E o problemă, probabil ar trebui schimbată legislația”

ACTUALITATE
Prefectul Capitalei, despre intervenția Distrigaz înainte de explozia din Rahova: „E o problemă, probabil ar trebui schimbată legislația”
Andrei Nistor

După tragedia din Sectorul 5, unde o explozie puternică a distrus mai multe apartamente și a rănit oameni, autoritățile caută explicații. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, consideră că actuala procedură de intervenție a Distrigaz este ”oarecum greșită” și că, cel mai probabil, legislația va trebui modificată. În același timp, anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauza deflagrației.

Andrei Nistor, reacție după explozia din Rahova: ce spune despre intervenția Distrigaz

Prefectul Bucureștiului, Andrei Nistor, a declarat la Digi24 că modul în care se desfășoară intervențiile în cazurile de sesizare a mirosului de gaze trebuie reevaluat urgent.

”Procedura știți care este – mai întâi opresc gazele, apoi se sigilează, iar mai departe ar trebui să verifice firme autorizate. Îmi dau și eu seama că există o problemă în tot acest proces, care va trebui evaluată în perioada următoare, să vedem ce se poate face ca să preîntâmpinăm astfel de situații”, a spus Andrei Nistor.

Acesta a precizat că ”probabil” este nevoie de modificarea legislației: ”Din punctul meu de vedere de nespecialist în acest domeniu, bănuiesc că da.

Vezi și:
Restricții de circulație în Rahova, după explozie. Ce zone rămân închise și cum se poate circula acum
Altare la colț de stradă, în memoria victimelor exploziei din Rahova. Oamenii din blocurile vecine merg acasă trecând prin filtre de jandarmi. Durerea, spaima și neputința apasă întregul cartier REPORTAJ

Cu siguranță trebuie analizat de către specialiști și văzut ce putem face mai bine pe viitor, astfel încât să nu se mai întâmple asemenea tragedii.”

Prefectul a adăugat că oamenii au început să sune mai des la 112 pentru a semnala miros de gaze, ”probabil speriați și pe bună dreptate”, dar a subliniat că e mai bine ca autoritățile să verifice orice sesizare, chiar și atunci când se dovedește falsă.

Ce se știe până acum despre cauza exploziei

Deocamdată, anchetatorii nu au stabilit cauza exactă a exploziei din Rahova.

”Nu există încă un raport preliminar al INSEMEX despre cauzele deflagrației”, a spus prefectul.

”Înțeleg că vizual, cel puțin, au fost văzute niște crăpături în țeava respectivă. Este posibil, nu neg acest lucru, dar în momentul de față nu avem aceste informații sigure.”

Anchetatorii au ridicat mai multe probe de la fața locului, inclusiv o bucată de țeavă fisurată și mai multe cabluri electrice aflate în proximitate.

”Toate expertizele care se vor face pe probele ridicate – și aici mă refer la conducta de gaz care avea o fisură și cablurile electrice – se vor efectua de către cei mai buni experți din țară”, a declarat Alexandru Poroșanu, director adjunct al Institutului Național de Criminalistică, relatează News.ro.

S-au respectat normele de siguranță?

Directorul Direcției de Investigații Criminale, chestorul Cristian Gheorghe, a confirmat că în exteriorul blocului s-a găsit o fisură pe coloana de transport a gazelor și cabluri electrice în imediata apropiere.

”Obligatoriu, se verifică dacă s-au respectat normativele, procedurile, dacă instalațiile nu erau prea apropiate una de alta. Dar lucrurile acestea sunt încă în analiză”, a precizat acesta.

Prefectul Capitalei a anunțat că urmează o discuție cu Distrigaz, căreia îi va solicita un raport complet privind starea conductelor și intervențiile făcute.

”Nu încerc să disculp pe cineva, dar nici să acuz. Este clar însă că trebuie luate măsuri și schimbată legislația dacă actuala procedură permite astfel de riscuri”, a conchis Andrei Nistor.

Avertizare meteo de vânt puternic. Vor fi rafale de peste 120 km/h, harta zonelor afectate
Recomandări
Ilie Bolojan, deranjat de zvonurile legate de studiile sale. Premierul a demontat cu acte oficiale acuzaţiile aduse: „De asta am luat pauza de un an”
Ilie Bolojan, deranjat de zvonurile legate de studiile sale. Premierul a demontat cu acte oficiale acuzaţiile aduse: „De asta am luat pauza de un an”
Ce sunt micile maşini verzi care au apărut în Capitală? Bucureştenii întorc inevitabil capul după ele, sunt neobişnuite
Ce sunt micile maşini verzi care au apărut în Capitală? Bucureştenii întorc inevitabil capul după ele, sunt neobişnuite
Dacia Sandero ia fața Tesla Model 3 și a tuturor chinezăriilor intrate în Europa. Performanța surprinzătoare a grupului Renault, oficială
Dacia Sandero ia fața Tesla Model 3 și a tuturor chinezăriilor intrate în Europa. Performanța surprinzătoare a grupului Renault, oficială
Un cunoscut strateg israelian, avertisment despre un nou război mondial. „Suntem martorii unei confruntări globale între democrații și regimuri radicale”
Un cunoscut strateg israelian, avertisment despre un nou război mondial. „Suntem martorii unei confruntări globale între democrații și regimuri radicale”
Prăbușirea Tesla, în cifre exacte. Profitul gigantului lui Elon Musk a scăzut cu 37%, dar nu e toată povestea
Prăbușirea Tesla, în cifre exacte. Profitul gigantului lui Elon Musk a scăzut cu 37%, dar nu e toată povestea
„SUA sunt dușmanul nostru, iar pacificatorul lor vorbăreț s-a angajat pe calea războiului cu Rusia”. Moscova explodează după sancțiunile lui Trump pentru Lukoil și Rosneft
„SUA sunt dușmanul nostru, iar pacificatorul lor vorbăreț s-a angajat pe calea războiului cu Rusia”. Moscova explodează după sancțiunile lui Trump pentru Lukoil și Rosneft
Diana Șoșoacă, derapaj după întoarcerea din Moscova. „Uite că n-am cerut azil politic. Este ordine, disciplină acolo”
Diana Șoșoacă, derapaj după întoarcerea din Moscova. „Uite că n-am cerut azil politic. Este ordine, disciplină acolo”
Grupa a II-a de muncă 2025 | Unde se găsește lista actualizată a meseriilor care beneficiază de reducerea vârstei de pensionare
Grupa a II-a de muncă 2025 | Unde se găsește lista actualizată a meseriilor care beneficiază de reducerea vârstei de pensionare
Revista presei
Adevarul
Cum s-a umplut România de mașini străine în anii ’90. Primii samsari au acoperit golul lăsat de era Ceaușescu
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Catinca și Oana Roman, departe de o posibilă împăcare. Ce mesaj a transmis fiica fostului premier: „Se folosește abuziv un nume”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Wojas Code 30: Descoperă oferta exclusivă la încălțăminte de calitate!
Playtech Știri
Meghan Markle, atac fără precedent asupra lui Kate Middleton. De ce o consideră vinovată pentru eşecurile sale pe Prinţesa de Wales?
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...