Prânz cu 3 euro și cafea la 30 de cenți. Țara de la Mediterană care atrage tot mai mulți turiști, destinația ideală de vacanță

În ultimii ani, turiștii au început să caute alternative la destinațiile de vacanță deja consacrate, iar surprizele vin, de multe ori, din locuri mai puțin promovate. Algeria, o țară nord-africană cu ieșire la Marea Mediterană, a început să atragă atenția prin autenticitatea pe care o oferă, dar și prin prețurile extrem de accesibile.

O țară mediteraneană la prețuri de necrezut

Unul dintre cele mai mari atuuri ale Algeriei este nivelul redus al costurilor pentru vizitatori. Potrivit călătorului Robert Dacešin, o masă de prânz într-un restaurant local costă între trei și patru euro, iar o cafea sau un ceai pot fi savurate pentru numai 30 de cenți. Transportul este, la rândul lui, surprinzător de ieftin – cursele de taxi de câțiva zeci de kilometri se ridică la doar doi-trei euro.

În plus, multe dintre obiectivele turistice și monumentele istorice pot fi vizitate gratuit, ceea ce face ca experiența culturală să fie nu doar autentică, ci și accesibilă oricărui buget. „Și credeți-mă, sunt foarte multe aici”, subliniază Dacešin.

Alger, orașul alb care combină istoria cu modernitatea

Capitala Alger, cu o populație de aproximativ 2,5 milioane de locuitori, este considerată inima culturală și economică a țării. Supranumit „orașul alb” datorită fațadelor clădirilor sale, Algerul este împărțit între cartiere moderne și o zonă veche, unde istoria se simte la tot pasul.

„Acest oraș vă oferă ocazia de a experimenta un exotism autentic, o istorie bogată, de a întâlni oameni prietenoși și de a vă bucura de o experiență de călătorie autentică la probabil cele mai mici prețuri”, a declarat Robert Dacešin, care a descris capitala ca fiind deosebit de impresionantă.

Oran, Parisul Africii

Dacă Algerul cucerește prin contrastul dintre vechi și nou, orașul Oran este un exemplu clar al influenței franceze asupra Algeriei. Supranumit „Parisul Africii”, Oranul îmbină arhitectura franceză cu elemente orientale, rezultând un peisaj urban unic.

„Oran este, fără îndoială, cel mai francez oraș din țară. Este un loc în care arhitectura franceză se îmbină cu elemente orientale într-un mod fermecător și frumos”, a explicat Dacešin.

Această combinație de culturi și stiluri face din Oran o destinație aparte, preferată de cei care vor să descopere un oraș cosmopolit, dar lipsit de aglomerația specifică altor destinații turistice mediteraneene.

O destinație autentică, fără turism de masă

Un alt aspect care diferențiază Algeria de alte țări turistice este lipsa turismului de masă. În cele cinci zile petrecute acolo, Dacešin a mărturisit că nu a întâlnit niciun alt vizitator străin. Această raritate transformă Algeria într-o destinație ideală pentru cei care caută autenticitate și experiențe necomercializate.

„Nu-mi amintesc să fi fost într-o țară cu o istorie atât de bogată pe care aproape nimeni nu o vizitează. Așadar, dacă sunteți în căutarea unei destinații sălbatice și exotice, fără turism de masă, Algeria ar putea fi o alegere excelentă”, a concluzionat călătorul.

O țară la intersecția culturilor

Algeria are o istorie impresionantă, ce pornește de la vechile civilizații berbere, continuă cu perioada romană și arabă și se prelungește până la dominația colonială franceză. Această diversitate istorică și culturală face ca țara să fie o adevărată poartă între Europa și Africa, o zonă unde influențele se împletesc armonios.

Pe lângă frumusețea naturală și autenticitatea experienței de călătorie, vizitatorii pot descoperi în Algeria un spațiu unde trecutul și prezentul se completează reciproc, oferind o vacanță de neuitat.