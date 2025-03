Pugilistă algeriană Imane Khelif, ținta unei controverse globale despre identitatea sa de gen, îl ignoră pe Donald Trump și vrea o nouă medalie la JO 2028 din SUA

Imane Khelif, pugilista algeriană care a impresionat la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, și-a anunțat intenția de a-și apăra titlul la Los Angeles 2028. Campioana olimpică la categoria 66 kg a fost ținta unei controverse globale privind identitatea sa de gen, alimentată inclusiv de declarațiile fostului președinte american Donald Trump. Cu toate acestea, Khelif respinge orice acuzație, își vede de cariera sportivă și rămâne concentrată pe viitorul său în ring, scrie CNN.

O campioană olimpică atacată pe nedrept

După ce a câștigat aurul olimpic la Paris, Khelif a devenit ținta unor atacuri online, iar unii comentatori transofobi au încercat să o discrediteze afirmând, fără nicio bază, că nu ar fi femeie. Situația a escaladat după ce Donald Trump a menționat-o într-un discurs politic, susținând în mod eronat că „un boxer de sex masculin a furat medalia de aur la feminin” și că Khelif ar fi fost un sportiv care „a făcut tranziția”.

Pugilista a reacționat tranșant la aceste acuzații într-un interviu acordat ITV News: „Vă dau un răspuns direct: președintele SUA a emis o decizie legată de politicile transgender în America. Eu nu sunt transgender. Aceasta nu este o problemă care mă privește și nu mă afectează în niciun fel.”

Khelif a adăugat că această controversă a avut un impact puternic asupra ei și a familiei sale: „Chiar și mama mea a fost profund afectată. A ajuns la spital aproape zilnic. Rudele mele au suferit, iar întregul popor algerian a resimțit greutatea acestei situații. Nu a fost doar o problemă sportivă, ci o adevărată campanie mediatică.”

Un scandal construit pe dezinformare

Khelif nu este la prima controversă legată de eligibilitatea sa în competiții. În 2023, a fost descalificată de la Campionatul Mondial de Box organizat de International Boxing Association (IBA), un organism sportiv care a fost ulterior sancționat de Comitetul Olimpic Internațional (IOC) pentru corupție și legături strânse cu guvernul rus.

IBA a susținut că testele de eligibilitate pe criterii de gen ar fi arătat că Khelif avea „avantaje competitive” față de alte pugiliste, dar nu a prezentat niciodată dovezi clare în acest sens. Mai mult, Comitetul Olimpic Internațional a permis participarea ei la Paris 2024, iar președintele IOC, Thomas Bach, a apărat-o public, numind întreaga controversă „o campanie de dezinformare condusă de Rusia”.

„S-a creat impresia că aceste două boxere (n.r. – Khelif și o altă sportivă) ar fi fost atleți transgender. Nu sunt. S-au născut femei, au fost crescute ca femei și au concurat ca femei. Au pierdut meciuri și au câștigat meciuri. Au fost la Jocurile Olimpice de la Tokyo fără nicio problemă”, a declarat Bach.

Obiectiv clar: aurul olimpic la Los Angeles 2028

În ciuda campaniei de dezinformare și a atacurilor primite, Imane Khelif rămâne hotărâtă să-și continue cariera sportivă. Visul său este clar: să câștige din nou aurul olimpic la Jocurile de la Los Angeles din 2028.

„Mă consider o fată ca oricare alta. M-am născut fată, am fost crescută ca fată și am trăit toată viața ca o fată”, a declarat sportiva, subliniind că nu se lasă intimidată de critici.

Khelif a demonstrat că poate face față presiunii din ring, dar și celei din afara lui. În fața atacurilor nedrepte, rămâne concentrată pe obiectivele sale și pe dorința de a scrie o nouă pagină de istorie pentru Algeria la Jocurile Olimpice din 2028.