08 aug. 2025 | 10:55
de Vieriu Ionut

Povestea româncei de 20 de ani care a terorizat bătrânii din Italia. Modul bizar prin care reușea să îi jefuiască
româncă, arestată în Liguria, după ce ar fi drogat și jefuit mai mulți vârstnici

O serie de incidente misterioase, care au vizat persoane în vârstă din regiunea italiană Liguria, a atins un punct culminant odată cu arestarea unei tinere românce de 20 de ani. Anchetatorii suspectează că tânăra face parte dintr-o grupare bine organizată, care folosea o metodă de operare șocantă: drogarea victimelor cu un medicament puternic, pentru a le jefui de bunuri și bani. Acest caz a pus în alertă autoritățile, care acum încearcă să identifice toți membrii rețelei și să prevină alte incidente similare.

Metode de operare și primele indicii

Autoritățile italiene au fost alertate de o serie de jafuri care aveau un mod de operare similar și care vizau exclusiv persoane în vârstă. Victimele, de cele mai multe ori, erau abordate în locuri publice, precum gara, sub pretextul solicitării de ajutor financiar. Ulterior, tinerele pătrundeau în locuințele acestora, iar la scurt timp de la vizită, victimele acuzau stări de rău și ajungeau la spital. Acolo, medicii descopereau că pacienții fuseseră jefuiți.

Punctul de cotitură în anchetă a avut loc pe 18 iulie, când poliția a oprit o tânără româncă, alături de o prietenă a sa, chiar în gara Brignole. La percheziția celor două, forțele de ordine au descoperit seringi care conțineau urme ale unui medicament puternic. Fără a putea oferi o explicație plauzibilă pentru deținerea acestora, tinerele au intrat în vizorul poliției.

În aceeași zi, un bărbat în vârstă a fost internat de urgență la Spitalul Galliera, după ce a acuzat stări de rău. Bărbatul a mărturisit medicilor că, la scurt timp după ce a primit în casă o tânără care i-a cerut ajutor financiar în gară, și-a pierdut cunoștința și a fost jefuit. Simptomele au fost similare cu cele ale unui alt bărbat, care a ajuns la spital în urma unui incident aproape identic.

Un medicament hipnotic, arma secretă a hoților

Potrivit anchetatorilor, suspiciunile privind o metodă de operare complexă și bine pusă la punct s-au confirmat. Se pare că hoții foloseau un medicament puternic, un hipnotic cu efecte sedative, pe care îl dizolvau într-un lichid și pe care îl administrau victimelor cu seringa. Sub influența substanței, victimele își pierdeau rapid capacitatea de a reacționa, permițând astfel furtul banilor și al bunurilor din locuință.

Pentru a-și consolida probele, poliția a decis să prezinte fotografiile de identificare ale româncei ultimelor victime ale cazurilor suspecte. Recunoașterea a confirmat implicarea acesteia și a adus noi dovezi în dosar.

Posibili complici și continuarea investigației

Deși o tânără româncă se află deja în arest, autoritățile iau în calcul existența a cel puțin doi complici, conform informațiilor obținute de la ANSA. Anchetatorii bănuiesc că este vorba despre o altă femeie, tot de naționalitate română, și un bărbat. Aceștia ar fi participat la comiterea faptelor, iar poliția continuă să îi caute pe toți cei implicați.

Investigația este în plină desfășurare, iar autoritățile urmăresc toate pistele pentru a clarifica numărul real al incidentelor și pentru a proteja persoanele în vârstă din zonă. Poliția a făcut apel la populație să fie vigilentă și să raporteze orice incident suspect.

