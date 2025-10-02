Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
02 oct. 2025 | 13:36
de Ioana Bucur

Povestea livratorului care munceşte 14 ore pe zi pentru tratamentul iubitei a devenit virala. „Visez să ducem o viaţă normală, are dureri foarte mari”

ACTUALITATE
Povestea livratorului care munceşte 14 ore pe zi pentru tratamentul iubitei a devenit virala.

Povestea unui tânăr livrator de mâncare a emoționat mii de oameni în mediul online, după ce s-a aflat că lucrează chiar și 14 ore pe zi pentru a-și ajuta iubita grav bolnavă.

Muncește 14 ore ca livrator pentru tratamentul iubitei

Luana, partenera lui, a trecut printr-un accident cumplit în urmă cu doi ani, când a fost lovită pe trecerea de pietoni de o mașină. Deși a supraviețuit, diagnosticul primit i-a schimbat complet viața: suferă de durere complexă regională, o boală rară și extrem de dureroasă, care provoacă inflamații, umflături și sensibilitate crescută a pielii. Pentru a-și ameliora starea, ea are nevoie de un tratament specializat în afara României, însă costurile sunt foarte mari.

În fața acestei situații, iubitul ei a decis să nu renunțe și s-a angajat ca livrator de mâncare. Tânărul petrece zilnic între 12 și 14 ore pe străzile orașului, încercând să adune bani pentru terapia de care are nevoie Luana.

Vezi și:
De ce livratorii au început să scrie „RO” pe genţile frigorifice? Imaginea momentului din Bucureşti
Ce spune mama tânărului care a lovit un livrator străin în București despre gestul fiului: „Ei, dar ce i-a făcut?”. Cum s-a apărat agresorul în fața anchetatorilor

Într-un interviu publicat pe TikTok, în cadrul proiectului Graurii, acesta a povestit prin ce sacrificii trece. Deși munca este epuizantă, spune că nu se poate opri, pentru că fiecare zi de tratament înseamnă o șansă în plus pentru sănătatea iubitei sale.

„Muncesc destul de mult, între 12 și 14 ore. Am muncit și mai mult uneori. Trebuie, sunt obligat să muncesc atât de mult, nu am de ales. Iubita mea a avut un accident în urmă cu 2 ani, pe trecera de pietoni și este nevoie de o sumă foarte mare pentru a acoperi tratamentul și pentru a ajunge în afara țării ca să facă un set de tratamente pentru a-și reveni.

Uneori simt că nu mai pot, dar merg înainte pentru că nu am altă variantă, altă soluție. Spun că va veni o zi în care lucrurile vor reveni la normal și mă voi odihni în timp.”, a mărturisit iubitul Luanei pentru Graurii.

„Vreau să aibă încredere că va fi bine și să nu-și piardă speranța”

Pentru că în România nu există posibilitatea de a trata această afecțiune, cei doi au găsit o alternativă în străinătate. Soluția este un tratament disponibil în Statele Unite ale Americii, însă costul acestuia este uriaș – aproximativ 140.000 de euro.

„Tratamentul pe care trebuie să-l urmeze este pe o perioadă de 4-5 luni în America și costul total este undeva la 140.000 de euro. În prezent, avem 61.000 de euro avem. Dacă nu aș avea încredere, n-aș avea putere să merg mai departe.

Are dureri foarte mari, stă acasă și face tratamentele pe care le poate face la noi în țară, doar că nu o ajută mare lucru. Vreau să aibă încredere că va fi bine și să nu-și piardă speranța. Chiar dacă va dura o perioadă mai mare, să nu-și piardă speranța”, a mai spus tânărul livrator.

@graurii „Visul meu este să fie iubita mea bine!” 🥹 #graurii #viral #foryou #romania ♬ The Story I’ll Tell (Instrumental) – The Worship Initiative Instrumentals & The Worship Initiative

Cod roşu de inundaţii. Autorităţile se aşteaptă la ce e mai rău în următoarele ore
Recomandări
Cum să îţi ţii banii în siguranţă la bancă? Aşa primeşti şi o sumă în plus în fiecare lună pentru economii
Cum să îţi ţii banii în siguranţă la bancă? Aşa primeşti şi o sumă în plus în fiecare lună pentru economii
De ce vrea NASA Wi-Fi pe Lună înaintea Chinei și Rusiei. Misiunea Artemis devine miză geopolitică
De ce vrea NASA Wi-Fi pe Lună înaintea Chinei și Rusiei. Misiunea Artemis devine miză geopolitică
Se apropie prima vacanţă a elevilor din acest an şcolar. Vor sta acasă o săptămână
Se apropie prima vacanţă a elevilor din acest an şcolar. Vor sta acasă o săptămână
Nicolas Cage joacă rolul lui Iosif în horror-ul „Christ, the Carpenter’s Son”, un film care stârnește controverse înainte de premieră
Nicolas Cage joacă rolul lui Iosif în horror-ul „Christ, the Carpenter’s Son”, un film care stârnește controverse înainte de premieră
Ce trebuie să facă românii care au RCA la firma din Bulgaria interzisă. ASF vine cu explicații
Ce trebuie să facă românii care au RCA la firma din Bulgaria interzisă. ASF vine cu explicații
„She Said Maybe”, comedia romantică ce pune sub semnul întrebării identitatea și loialitatea. De ce s-o vezi pe Netflix
„She Said Maybe”, comedia romantică ce pune sub semnul întrebării identitatea și loialitatea. De ce s-o vezi pe Netflix
Cod roşu de vreme severă în România. ANM: „Ninsorile se înteţesc. Vom avea un strat de 50 cm de zăpadă”. Update
Cod roşu de vreme severă în România. ANM: „Ninsorile se înteţesc. Vom avea un strat de 50 cm de zăpadă”. Update
Mașina Porsche 904 revine într-o versiune modernă: Legenda anilor ’60, readusă la viață
Mașina Porsche 904 revine într-o versiune modernă: Legenda anilor ’60, readusă la viață
Revista presei
Adevarul
Latura monstruoasă a celui mai faimos revoluționar din istorie. Crimele și fanatismul marxist al celui devenit simbol al rebeliunii și libertății pentru tinerii din toată lumea
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Gabriela Cristea a renunţat la cofetărie şi şi-a deschis o nouă afacere. Anunţul vedetei de televiziune: „Eleganța italiană reinterpretată”
Playtech Știri
Andra, ajutată de Cătălin Măruţă să slăbească. Artista a reuşit să scape de 10 kilograme deja: „Eu sunt pofticioasă”
Playtech Știri
Gabriela Firea, imagini emoţionante cu mama sa. „Părinții sunt zei vii”. Fostul primar al Capitalei nu a avut o copilărie uşoară
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...