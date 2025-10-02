Povestea livratorului care munceşte 14 ore pe zi pentru tratamentul iubitei a devenit virala. „Visez să ducem o viaţă normală, are dureri foarte mari”

Povestea unui tânăr livrator de mâncare a emoționat mii de oameni în mediul online, după ce s-a aflat că lucrează chiar și 14 ore pe zi pentru a-și ajuta iubita grav bolnavă.

Muncește 14 ore ca livrator pentru tratamentul iubitei

Luana, partenera lui, a trecut printr-un accident cumplit în urmă cu doi ani, când a fost lovită pe trecerea de pietoni de o mașină. Deși a supraviețuit, diagnosticul primit i-a schimbat complet viața: suferă de durere complexă regională, o boală rară și extrem de dureroasă, care provoacă inflamații, umflături și sensibilitate crescută a pielii. Pentru a-și ameliora starea, ea are nevoie de un tratament specializat în afara României, însă costurile sunt foarte mari.

În fața acestei situații, iubitul ei a decis să nu renunțe și s-a angajat ca livrator de mâncare. Tânărul petrece zilnic între 12 și 14 ore pe străzile orașului, încercând să adune bani pentru terapia de care are nevoie Luana.

Într-un interviu publicat pe TikTok, în cadrul proiectului Graurii, acesta a povestit prin ce sacrificii trece. Deși munca este epuizantă, spune că nu se poate opri, pentru că fiecare zi de tratament înseamnă o șansă în plus pentru sănătatea iubitei sale.

„Muncesc destul de mult, între 12 și 14 ore. Am muncit și mai mult uneori. Trebuie, sunt obligat să muncesc atât de mult, nu am de ales. Iubita mea a avut un accident în urmă cu 2 ani, pe trecera de pietoni și este nevoie de o sumă foarte mare pentru a acoperi tratamentul și pentru a ajunge în afara țării ca să facă un set de tratamente pentru a-și reveni. Uneori simt că nu mai pot, dar merg înainte pentru că nu am altă variantă, altă soluție. Spun că va veni o zi în care lucrurile vor reveni la normal și mă voi odihni în timp.”, a mărturisit iubitul Luanei pentru Graurii.

„Vreau să aibă încredere că va fi bine și să nu-și piardă speranța”

Pentru că în România nu există posibilitatea de a trata această afecțiune, cei doi au găsit o alternativă în străinătate. Soluția este un tratament disponibil în Statele Unite ale Americii, însă costul acestuia este uriaș – aproximativ 140.000 de euro.