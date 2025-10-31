Poți monta centrala termică în balcon? Ce spune legea și care sunt condițiile obligatorii

Instalarea unei centrale termice într-un apartament ridică întotdeauna întrebări precum: este balconul un spaţiu adecvat? Răspunsul are legătură cu legislația, dar și cu unele aspecte practice. Înainte de orice, este nevoie să se respecte normele, dar şi să fie prevenite riscurile precum montarea într-un spaţiu care poate fi prea rece pentru echipament.

Ce spune legislaţia şi ce condiţii trebuie respectate

În principiu, montarea unei centrale termice pe gaz în interiorul locuinţei este permisă, cu respectarea unor condiţii tehnice stricte. Potrivit reglementărilor ce stabilesc volumul încăperii, ventilaţia, suprafaţa vitrată, raportul de aer proaspăt pentru ardere, spaţiul de montaj trebuie să asigure: aport de aer, evacuare sigură a gazelor de ardere, acces liber pentru service şi o încăpere care să nu fie expusă la riscuri majore (umiditate, îngheţ, condens).

De exemplu, într-o încăpere din beton se cere o suprafaţă vitrată de cel puţin 0,03 m²/m³ volum, în construcţii din zidărie 0,05 m²/m³. De asemenea, pentru centrale cu tiraj natural trebuie prevăzută o priză de aer proaspăt de minimum 6 cm²/kW, dar nu mai mică de 100 cm², montată în perete, la aproximativ 10 cm de pardoseală.

Cât despre balcon, legislaţia nu îl exclude în mod absolut, dar cu condiţia ca acesta să fie închis, bine izolat şi aerisit. Ghidurile practice recomandă ca montajul să se facă pe un balcon „închis şi izolat termic”, şi subliniază că un balcon deschis sau neprotejat nu este potrivit.

Mai mult, există formulări explicite: „într-un balcon deschis sau în orice spațiu care prezintă pericol de condens sau îngheț” nu este permisă montarea.

Dacă balconul tău este închis cu geamuri termopan, izolat şi face parte din volumul încăperilor locuite, iar spaţiul respectă cerinţele de ventilaţie, suprafaţă vitrată şi acces, montajul poate fi legal, însă trebuie să fie executat de o firmă autorizată (cu proiect, aviz ISCIR/ANRE), cu respectarea evacuării şi alimentării cu gaz.

Care sunt condiţiile ideale de montaj

Pe lângă cele legale, există câteva recomandări tehnice pentru un montaj corect:

Amplasarea pe un perete portant, rezistent, capabil să susţină greutatea centralei.

Evacuarea gazelor de ardere trebuie să se facă direct către exterior, nu într-un spaţiu comun neventilat.

În jurul centralei trebuie să existe spaţiu de acces pentru intervenţii — de regulă min. 0,4 m liber în faţă.

Balconul trebuie să fie protejat de lumina directă a soarelui (ce poate supraîncălzi zona), dar mai ales să fie ferit de îngheţ sau de temperaturi extrem de scăzute.

Dacă alegi să montezi o centrală într-un balcon care nu este închis sau izolat, apar câteva riscuri importante:

Îngheţul componentelor: Unele centrale sunt proiectate pentru funcţionare la temperaturi minime de ambient, dacă temperatura coboară mult sub acea limită, pot apărea probleme: lichidul din circuit poate îngheţa, pompa se poate bloca, tubulatura poate crăpa.

Condens şi coroziune: Balconul rece, cu diferenţe mari de temperatură şi cu umiditate, poate favoriza condensul pe tubulatură sau pe corpul centralei. Acest lucru poate reduce durata de viaţă a aparatului.

Eficienţă scăzută: Dacă echipamentul stă într-o încăpere cu temperatură de ambient foarte mică, centrala va consuma mai mult pentru a atinge parametrii setati, iar randamentul general scade.

Temperaturile foarte joase sau spaţiile neventilate pot conduce la acumularea de gaze sau la funcţionare defectuoasă a tirajului. Iar dacă balconul este deschis, riscurile de îngheţ sau de schimbări termice rapide cresc.