Poşta Română se transformă. Ce vrea să ofere acum sub un alt nume pentru toţi românii

Poșta Română intră într-o nouă etapă de modernizare și reinventare, anunțând lansarea ZOR, o companie derivată care va opera pe nișa curieratului rapid. Noua marcă are scopul de a atrage publicul tânăr, în special clienții cu vârste între 18 și 30 de ani, și de a poziționa Poșta Română în competiție directă cu firmele moderne de livrări expres.

Rebranding complet și investiții masive în modernizare

„Prin ZOR vrem să cucerim o nouă generație de utilizatori. Ne-am adaptat și ne-am dezvoltat continuu. O țară stabilă are nevoie de o Poștă stabilă, dar și de o Poștă care privește spre viitor”, au transmis reprezentanții companiei.

Poșta Română nu se limitează doar la lansarea unui nou brand. Procesul amplu de rebranding include o identitate vizuală nouă, modernizarea oficiilor poștale, digitalizarea serviciilor și transformarea companiei într-un ecosistem logistic complex.

Directorul general, Valentin Ștefan, a explicat că modernizarea oficiilor poștale și a infrastructurii logistice se va ridica la o investiție de între 10 și 15 milioane de euro în următorii doi ani.

„Oficiile poștale trebuie igienizate și aduse la standarde moderne. În prezent, lucrăm la hub-ul central din București, o investiție de aproximativ 50 de milioane de lei, la care vom adăuga noua identitate vizuală. În Moldova vom deschide un alt hub, estimat la 30 de milioane de lei. Modernizarea nu mai este o opțiune, ci o necesitate”, a declarat acesta, potrivit profit.ro.

De asemenea, toate vehiculele Poștei Române vor fi rebranduite cu noul logo, costul estimat fiind de 50–100 de euro pentru fiecare mașină.

O nouă identitate, cinci sub-branduri și servicii digitale

Un alt element de modernizare îl reprezintă uniformele angajaților, însă, potrivit conducerii, compania nu suportă costuri directe pentru acestea.

„Poșta Română are un contract special cu firme protejate care angajează persoane cu dizabilități. Statul oferă deduceri de 50% din suma datorată la buget, ceea ce face ca valoarea de aproximativ cinci milioane de lei pe an pentru uniforme să nu reprezinte o cheltuială directă pentru companie”, a explicat Valentin Ștefan.

Rebrandingul anunțat pentru 2025 presupune o arhitectură de brand clară, cu un brand principal puternic – Poșta Română – și cinci sub-branduri specializate, printre care ZOR (curierat rapid), servicii de logistică, ghișee universale și soluții financiar-bancare digitale.

Scopul este diversificarea portofoliului de servicii și adaptarea la realitatea digitală, în care tot mai mulți români preferă soluții rapide, online și ușor de accesat.

În primul semestru al anului 2025, Compania Națională Poșta Română (CNPR) a înregistrat o cifră de afaceri de 896,15 milioane de lei, în creștere cu 10,6% față de aceeași perioadă din 2024. Cu toate acestea, profitul net a scăzut ușor, ajungând la 13,24 milioane de lei, pe fondul creșterii cheltuielilor de operare.

Compania are în prezent peste 5.000 de subunități poștale, dintre care 676 oficii și 1.054 ghișee poștale, și o echipă de peste 20.000 de angajați.