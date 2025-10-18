Ultima ora
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
18 oct. 2025 | 10:32
de Iulia Kelt

Posada Rock 2026 – ediția aniversară de 40 de ani și primele trupe confirmate: Dark Funeral, Tiamat, Moonspell, dar și alții

ENTERTAINMENT
Posada Rock 2026 – ediția aniversară de 40 de ani și primele trupe confirmate: Dark Funeral, Tiamat, Moonspell, dar și alții
Trupa Tiamat vine la Posada Rock în 2026 / Foto: Nordic Metal

Festivalul Posada Rock revine în 2026 cu o ediție cu totul specială. Ajuns la 40 de ani de existență, evenimentul promite să fie unul dintre punctele de atracție ale scenei rock și metal din România.

Organizatorii au început deja să dezvăluie primele trupe din lineup, dar și detalii despre locație și bilete.

Trupe anunțate până acum la Posada Rock Festival

În lineup-ul ediției aniversare au fost confirmate mai multe nume de renume internațional, care acoperă o gamă variată de stiluri metal.

Vezi și:
Lacrimosa va concerta într-un format diferit la EERA, în București. Motivul pentru care Anne Nurmi nu va putea fi prezentă i-a întristat pe fanii trupei
Danube Rock Revolution, la prima ediție întoarsă la origini: Cum a fost la festivalul care i-a readus pe Uriah Heep la Galați

Dark Funeral, una dintre cele mai respectate trupe de black metal din Suedia, va aduce pe scena de la Câmpulung Muscel un show intens și întunecat, potrivit reputației sale.

Tot din zona metalului extrem vine și Carach Angren, formație olandeză cunoscută pentru sound-ul său de black metal simfonic și pentru spectacole cu tematică horror.

Un alt nume important este Moonspell, trupa portugheză care a devenit un reper al scenei gotice și atmosferice încă din anii ’90.

Lor li se adaugă Soen, proiect suedez de metal progresiv apreciat pentru combinația de sonorități atmosferice și riff-uri puternice.

Tiamat, formație suedeză cu o istorie de peste trei decenii, va aduce la Posada Rock amestecul său de influențe gotice și metal, iar Evil Invaders, din Belgia, va completa tabloul cu thrash și speed metal de cea mai bună calitate.

Aceste trupe reprezintă doar începutul, pentru că organizatorii au anunțat că lineup-ul va continua să crească și că vor exista minimum doi headlineri de anvergură.

Având în vedere tradiția festivalului și importanța ediției aniversare, publicul se poate aștepta la surprize majore.

Tot ceea ce știm despre locație și bilete

Festivalul se va desfășura, ca în fiecare an, la Câmpulung Muscel, pe Stadionul Municipal, între 28 și 30 august 2026.

Posada Rock este considerat cel mai vechi festival open air de rock din România și are o semnificație aparte pentru scena muzicală locală. Ediția din 2026 va marca patru decenii de existență, ceea ce adaugă un plus de simbolism evenimentului.

În ceea ce privește biletele, primele abonamente Super Early Bird au fost puse în vânzare la prețul de 400 de lei, la care se adaugă comisionul de ticketing.

Acestea sunt disponibile în număr limitat, așa că fanii care doresc să își asigure accesul la ediția aniversară au toate motivele să se grăbească. Momentan, nu au fost anunțate bilete de o zi, dar este posibil ca ele să apară mai aproape de eveniment.

Când ninge în Bucureşti? Toţi aşteaptă zăpadă de Sărbători
Recomandări
Administratorul blocului din Rahova, audiat ore întregi. Minutele lipsă din cronologie ar putea schimba cursul anchetei
Administratorul blocului din Rahova, audiat ore întregi. Minutele lipsă din cronologie ar putea schimba cursul anchetei
Diferenţa dintre creditul ipotecar şi cel imobiliar. Detaliul la care să fii atent
Diferenţa dintre creditul ipotecar şi cel imobiliar. Detaliul la care să fii atent
La 90 de ani, o străbunică a absolvit facultatea pe care a început-o acum 70 de ani. Ce specializare a terminat
La 90 de ani, o străbunică a absolvit facultatea pe care a început-o acum 70 de ani. Ce specializare a terminat
Iluzie optică de toamnă. Unde este ascuns un porumbel?
Iluzie optică de toamnă. Unde este ascuns un porumbel?
Facebook are o nouă funcție care te ajută cu postările. Ce poți face mai nou
Facebook are o nouă funcție care te ajută cu postările. Ce poți face mai nou
Reguli de circulație pe drumurile expres din România, limita de viteză. Când rămâi fără permis de conducere, conform Codului Rutier
Reguli de circulație pe drumurile expres din România, limita de viteză. Când rămâi fără permis de conducere, conform Codului Rutier
Ce vârstă trebuie să aibă polițiștii și militarii pentru a beneficia de pensie anticipată
Ce vârstă trebuie să aibă polițiștii și militarii pentru a beneficia de pensie anticipată
Injecția care previne HIV, „gata să schimbe totul”, este aproape de aprobare oficială în Anglia și Țara Galilor
Injecția care previne HIV, „gata să schimbe totul”, este aproape de aprobare oficială în Anglia și Țara Galilor
Revista presei
Adevarul
Hoți de cai la nivel european. Mai mulți români puseseră la punct o rețea prin care traficau cai de tracțiune Comtois furați din Franța. Un exemplar costă 5.500 de euro
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Era unul dintre cei mai frumoşi actori de la Hollywood, însă acum este de nerecunoscut. Toate femeile îl adorau în anii ’90
Playtech Știri
Zodiile chinezești care atrag succesul în a doua parte a lunii octombrie 2025. Banii vin din toate direcţiile în următoarele zile
Playtech Știri
Horoscop 18 octombrie 2025. Vindecare sufletească și energie pozitivă pentru unele semne zodiacale
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...