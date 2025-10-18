Posada Rock 2026 – ediția aniversară de 40 de ani și primele trupe confirmate: Dark Funeral, Tiamat, Moonspell, dar și alții

Festivalul Posada Rock revine în 2026 cu o ediție cu totul specială. Ajuns la 40 de ani de existență, evenimentul promite să fie unul dintre punctele de atracție ale scenei rock și metal din România.

Organizatorii au început deja să dezvăluie primele trupe din lineup, dar și detalii despre locație și bilete.

Trupe anunțate până acum la Posada Rock Festival

În lineup-ul ediției aniversare au fost confirmate mai multe nume de renume internațional, care acoperă o gamă variată de stiluri metal.

Dark Funeral, una dintre cele mai respectate trupe de black metal din Suedia, va aduce pe scena de la Câmpulung Muscel un show intens și întunecat, potrivit reputației sale.

Tot din zona metalului extrem vine și Carach Angren, formație olandeză cunoscută pentru sound-ul său de black metal simfonic și pentru spectacole cu tematică horror.

Un alt nume important este Moonspell, trupa portugheză care a devenit un reper al scenei gotice și atmosferice încă din anii ’90.

Lor li se adaugă Soen, proiect suedez de metal progresiv apreciat pentru combinația de sonorități atmosferice și riff-uri puternice.

Tiamat, formație suedeză cu o istorie de peste trei decenii, va aduce la Posada Rock amestecul său de influențe gotice și metal, iar Evil Invaders, din Belgia, va completa tabloul cu thrash și speed metal de cea mai bună calitate.

Aceste trupe reprezintă doar începutul, pentru că organizatorii au anunțat că lineup-ul va continua să crească și că vor exista minimum doi headlineri de anvergură.

Având în vedere tradiția festivalului și importanța ediției aniversare, publicul se poate aștepta la surprize majore.

Tot ceea ce știm despre locație și bilete

Festivalul se va desfășura, ca în fiecare an, la Câmpulung Muscel, pe Stadionul Municipal, între 28 și 30 august 2026.

Posada Rock este considerat cel mai vechi festival open air de rock din România și are o semnificație aparte pentru scena muzicală locală. Ediția din 2026 va marca patru decenii de existență, ceea ce adaugă un plus de simbolism evenimentului.

În ceea ce privește biletele, primele abonamente Super Early Bird au fost puse în vânzare la prețul de 400 de lei, la care se adaugă comisionul de ticketing.

Acestea sunt disponibile în număr limitat, așa că fanii care doresc să își asigure accesul la ediția aniversară au toate motivele să se grăbească. Momentan, nu au fost anunțate bilete de o zi, dar este posibil ca ele să apară mai aproape de eveniment.