RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
25 oct. 2025 | 17:53
de Iulia Kelt

Pompierii luptă și acum pentru salvarea animalelor de companie rămase în blocul din Rahova distrus de explozie. S-a construit un „pod” special pentru ca pisicile să ajungă înapoi la „părinții” lor oameni

ACTUALITATE
Pompierii luptă și acum pentru salvarea animalelor de companie rămase în blocul din Rahova distrus de explozie. S-a construit un „pod” special pentru ca pisicile să ajungă înapoi la „părinții” lor oameni
IGSU în misiune pentru salvarea pisicilor rămase în blocul din Rahova / Foto: (ilustrativ) Pixabay

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a intervenit prompt pentru a sprijini o acțiune inedită de salvare a pisicilor rămase captive după explozia produsă în bloc din București care a căzut pradă exploziei, acum cateva zile.

Intervenția a fost solicitată de proprietarii apartamentelor afectate, care au încercat să găsească soluții pentru animalele lor de companie rămase izolate între dărâmături.

Cu ajutorul pompierilor, s-a reușit construirea unui pod improvizat care să le permită felinelor să ajungă în siguranță la chemarea stăpânilor.

Potrivit postării publicate de cei care au solicitat sprijinul, pompierii s-au remarcat prin profesionalism, promptitudine și empatie.

„Mulțumim IGSU – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, România, pentru promptitudinea cu care ați răspuns solicitării noastre. Echipajele au fost foarte empatice și îndemânatice, construind podul și chiar îmbunătățind ideea noastră”, se arată în mesajul public.

Podul, o soluție sigură pentru evacuarea animalelor

Construcția realizată de echipele IGSU funcționează ca o pasarelă temporară între scara afectată de explozie și cea alăturată, oferind o rută sigură pentru animalele de companie.

„Construcția este amplasată ca un pod între scara afectată de explozie și cea lipită de aceasta, fiind amplasată ca pisicile să poată ieși în siguranță, la chemarea proprietarului”, au explicat reprezentanții inițiativei.

Intervenția a fost concepută astfel încât să evite orice risc de prăbușire, iar accesul să fie stabil și predictibil. Echipajele de pompieri au adaptat ideea propusă inițial de locatari, consolidând structura și asigurând stabilitatea acesteia pe toată durata operațiunii.

Gestul a fost apreciat de proprietari, care au remarcat implicarea sinceră și deschiderea salvatorilor: „Echipajele au fost foarte empatice și îndemânatice… au construit podul și chiar îmbunătățit ideea noastră”.

pasarela pisici explozie rahova

Pasarela construită de pompieri pentru pisicile din blocul care a explodat în cartierul Rahova din București

Capcane verificate și sprijin continuu pentru salvarea pisicilor

După finalizarea construcției podului, echipele IGSU au verificat capcanele amplasate anterior pentru capturarea pisicilor rămase blocate în clădire.

„S-a făcut verificarea capcanelor cu nacela și împrospătarea momelii și au fost amplasate capcane suplimentare”, se mai arată în mesajul publicat. Aceste măsuri au avut scopul de a crește șansele de recuperare în siguranță a tuturor animalelor dispărute, în condițiile în care zona rămâne instabilă.

Intervenția pompierilor a fost lăudată de comunitatea locală, care a văzut în acest gest o dovadă a implicării umane dincolo de misiunile clasice de urgență.

Operațiunea IGSU arată nu doar eficiență tehnică, ci și sensibilitate față de cauzele comunității, demonstrând că spiritul civic și compasiunea pot merge mână în mână cu rigoarea profesională.

Prin această acțiune, pompierii au oferit un exemplu de colaborare reușită între cetățeni și instituțiile statului, într-o situație în care viețile unor animale au fost puse în pericol de o tragedie urbană.

IGSU, rămâne, de altfel, în asemenea cazuri, un reper de promptitudine și empatie, demonstrând încă o dată că misiunea sa depășește simpla intervenție tehnică, este, înainte de toate, una profund umană.

