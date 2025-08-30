Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
30 aug. 2025 | 18:18
de Andreea Bișinicu

Polițistul Andrei, eroul care l-a prins pe agresorul livratorului, recompensat de MAI. A primit o mărire de salariu

Social
Polițistul Andrei, eroul care l-a prins pe agresorul livratorului, recompensat de MAI. A primit o mărire de salariu
Polițistul Andrei Jianu
Cuprins
  1. Intervenția curajoasă a polițistului aflat în timpul liber
  2. Reacțiile agresorului și experiența polițistului
  3. Recunoașterea oficială și reacția Ambasadei Bangladeshului
  4. Un exemplu de civism și profesionalism

Ministerul Afacerilor Interne a decis să recompenseze mai mulți angajați care s-au remarcat prin curaj și profesionalism în timpul misiunilor. Printre aceștia se numără și agentul Andrei Jianu, polițist la Secția 7 din București, care a intervenit în afara programului pentru a opri o agresiune brutală asupra unui livrator din Bangladesh. Drept recunoaștere, acesta a primit o majorare de salariu din dispoziția conducerii MAI, potrivit celor de la stiripesurse.ro.

Intervenția curajoasă a polițistului aflat în timpul liber

Incidentul a avut loc pe 26 august, în zona Colentina din București. Un cetățean din Bangladesh, care lucra ca livrator, a fost atacat cu pumnii și picioarele de un individ, în plină stradă.

Din fericire, polițistul Andrei Jianu, aflat în timpul liber și deplasându-se spre casă pe trotinetă, a observat scena și a intervenit imediat.

„După terminarea programului de lucru, în timp ce mă deplasam spre casă, am observat un cetățean care era agresat fizic de către altul, motiv pentru care m-am apropiat de aceștia, somându-l pe agresor.

L-am văzut cum îl lovea în plină figură cu pumnii și picioarele. Am intervenit pe loc. Când m-a văzut, a încercat să fugă, dar l-am urmărit și l-am prins”, a povestit agentul de poliție.

Colegi de-ai săi, aflați chiar în fața secției și pregătindu-se să intre în schimbul de noapte, au auzit zgomotul și au venit rapid în sprijin. Agresorul a fost imobilizat și predat autorităților, fiind ulterior plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Reacțiile agresorului și experiența polițistului

Confruntat cu polițistul, atacatorul a încercat să își ceară scuze, recunoscând că nu se aștepta să fie surprins. În ciuda regretelor afișate, acesta nu a scăpat de rigorile legii. La secție, bărbatul a cerut să vorbească cu mama sa, care a venit ulterior, dar nu a avut nicio reacție la faptele fiului său.

Andrei Jianu a precizat că nu se află la prima intervenție de acest tip. În urmă cu doi ani, agentul a mai avut o situație similară, când a reușit să imobilizeze un agresor și să își ajute colegii aflați în misiune.

Recunoașterea oficială și reacția Ambasadei Bangladeshului

Gestul polițistului nu a rămas neobservat. Ministerul Afacerilor Interne a decis să îl recompenseze printr-o majorare salarială, ca semn de apreciere pentru curajul și promptitudinea sa.

Totodată, măsuri similare au fost dispuse și pentru jandarmii care au intervenit în alt caz recent, cel al bărbatului care a bătut trei tinere în tramvaiul 32 din București.

Incidentul din Colentina a avut ecouri și la nivel diplomatic. Ambasada Bangladeshului la București a publicat un mesaj de recunoștință pe rețelele sociale, mulțumindu-i președintelui României pentru declarația prin care a condamnat ferm actul de violență.

„Ambasada recunoaște cu sinceritate aprecierea intervenției rapide și decisive a unui ofițer de poliție român în timpul liber, care l-a imobilizat pe atacator și a asigurat arestarea acestuia”, se arată în comunicat.

Diplomații au amintit că relațiile bilaterale dintre România și Bangladesh se bazează pe cooperare în educație, comerț, mobilitate a forței de muncă și schimburi culturale.

În același timp, au transmis comunității de lucrători bangladezi din România să nu se lase descurajată de acest incident izolat, subliniind că țara noastră rămâne un spațiu al ospitalității și toleranței.

Un exemplu de civism și profesionalism

Cazul polițistului Andrei Jianu demonstrează importanța spiritului civic și a reacției rapide în situații critice. Intervenția sa a salvat o victimă de la o posibilă tragedie și a arătat că datoria unui polițist nu se termină odată cu programul de lucru.

Prin recompensarea acestui gest, MAI transmite un mesaj clar: profesionalismul și curajul nu rămân fără recunoaștere.

Povestea lui Andrei Jianu devine astfel un exemplu de urmat pentru toți cei care poartă uniforma statului, dar și pentru cetățenii obișnuiți, care pot contribui la siguranța comunității prin implicare.

ANM, avertizare de vreme severă: furtuni violente în mai multe județe. Harta zonelor unde lovește vremea rea
Recomandări
Accident grav pe Autostrada București – Pitești: opt persoane implicate, două încarcerate. A fost activat Planul Roșu
Accident grav pe Autostrada București – Pitești: opt persoane implicate, două încarcerate. A fost activat Planul Roșu
De ce a durat 13 ore intervenția poliției la Otopeni. Cum a fost capturat bărbatul. Filmul evenimentelor
De ce a durat 13 ore intervenția poliției la Otopeni. Cum a fost capturat bărbatul. Filmul evenimentelor
Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, asasinat la Liov în timp ce mergea pe stradă
Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, asasinat la Liov în timp ce mergea pe stradă
Când e cel mai indicat să îți măsori tensiunea arterială. Ora greșită poate da valori false
Când e cel mai indicat să îți măsori tensiunea arterială. Ora greșită poate da valori false
Singura meserie pe care AI nu o va putea face nici peste 100 de ani, potrivit lui Bill Gates
Singura meserie pe care AI nu o va putea face nici peste 100 de ani, potrivit lui Bill Gates
Cum recunoști cel mai bun ulei de măsline: 4 reguli simple de urmat
Cum recunoști cel mai bun ulei de măsline: 4 reguli simple de urmat
Am testat 6 metode de a găti porumbul, însă doar una a fost câștigătoare. Iese fraged și foarte gustos
Am testat 6 metode de a găti porumbul, însă doar una a fost câștigătoare. Iese fraged și foarte gustos
ANAF impune noi reguli: proprietarii care închiriază apartamente sau camere trebuie să aibă casă de marcat
ANAF impune noi reguli: proprietarii care închiriază apartamente sau camere trebuie să aibă casă de marcat
Revista presei
Adevarul
Lia Olguța Vasilescu, gafă jenantă după calificarea Craiovei în grupele Conference. Imaginea care a fost ștearsă imediat
Playsport.ro
OFICIAL | Jose Mourinho s-a despărțit de Fenerbahce! O nouă experiență nefericită pentru „The Special One”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscop zilnic 31 august 2025. Zodia care dă lovitura la final de lună, câștigă o sumă importantă de bani
Playtech Știri
Andreea Esca a fost certată pentru pozele de la piscină. Vedeta PRO TV a atras un val de critici: „Ai o vârstă, nimic de ajustat?”
Playtech Știri
Horoscop chinezesc weekend 30-31 august: Zodiile care își schimbă destinul, o oportunitate de neratat le iese în cale
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!