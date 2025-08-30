Polițistul Andrei, eroul care l-a prins pe agresorul livratorului, recompensat de MAI. A primit o mărire de salariu

Ministerul Afacerilor Interne a decis să recompenseze mai mulți angajați care s-au remarcat prin curaj și profesionalism în timpul misiunilor. Printre aceștia se numără și agentul Andrei Jianu, polițist la Secția 7 din București, care a intervenit în afara programului pentru a opri o agresiune brutală asupra unui livrator din Bangladesh. Drept recunoaștere, acesta a primit o majorare de salariu din dispoziția conducerii MAI, potrivit celor de la stiripesurse.ro.

Intervenția curajoasă a polițistului aflat în timpul liber

Incidentul a avut loc pe 26 august, în zona Colentina din București. Un cetățean din Bangladesh, care lucra ca livrator, a fost atacat cu pumnii și picioarele de un individ, în plină stradă.

Din fericire, polițistul Andrei Jianu, aflat în timpul liber și deplasându-se spre casă pe trotinetă, a observat scena și a intervenit imediat.

„După terminarea programului de lucru, în timp ce mă deplasam spre casă, am observat un cetățean care era agresat fizic de către altul, motiv pentru care m-am apropiat de aceștia, somându-l pe agresor. L-am văzut cum îl lovea în plină figură cu pumnii și picioarele. Am intervenit pe loc. Când m-a văzut, a încercat să fugă, dar l-am urmărit și l-am prins”, a povestit agentul de poliție.

Colegi de-ai săi, aflați chiar în fața secției și pregătindu-se să intre în schimbul de noapte, au auzit zgomotul și au venit rapid în sprijin. Agresorul a fost imobilizat și predat autorităților, fiind ulterior plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Reacțiile agresorului și experiența polițistului

Confruntat cu polițistul, atacatorul a încercat să își ceară scuze, recunoscând că nu se aștepta să fie surprins. În ciuda regretelor afișate, acesta nu a scăpat de rigorile legii. La secție, bărbatul a cerut să vorbească cu mama sa, care a venit ulterior, dar nu a avut nicio reacție la faptele fiului său.

Andrei Jianu a precizat că nu se află la prima intervenție de acest tip. În urmă cu doi ani, agentul a mai avut o situație similară, când a reușit să imobilizeze un agresor și să își ajute colegii aflați în misiune.

Recunoașterea oficială și reacția Ambasadei Bangladeshului

Gestul polițistului nu a rămas neobservat. Ministerul Afacerilor Interne a decis să îl recompenseze printr-o majorare salarială, ca semn de apreciere pentru curajul și promptitudinea sa.

Totodată, măsuri similare au fost dispuse și pentru jandarmii care au intervenit în alt caz recent, cel al bărbatului care a bătut trei tinere în tramvaiul 32 din București.

Incidentul din Colentina a avut ecouri și la nivel diplomatic. Ambasada Bangladeshului la București a publicat un mesaj de recunoștință pe rețelele sociale, mulțumindu-i președintelui României pentru declarația prin care a condamnat ferm actul de violență.

„Ambasada recunoaște cu sinceritate aprecierea intervenției rapide și decisive a unui ofițer de poliție român în timpul liber, care l-a imobilizat pe atacator și a asigurat arestarea acestuia”, se arată în comunicat.

Diplomații au amintit că relațiile bilaterale dintre România și Bangladesh se bazează pe cooperare în educație, comerț, mobilitate a forței de muncă și schimburi culturale.

În același timp, au transmis comunității de lucrători bangladezi din România să nu se lase descurajată de acest incident izolat, subliniind că țara noastră rămâne un spațiu al ospitalității și toleranței.

Un exemplu de civism și profesionalism

Cazul polițistului Andrei Jianu demonstrează importanța spiritului civic și a reacției rapide în situații critice. Intervenția sa a salvat o victimă de la o posibilă tragedie și a arătat că datoria unui polițist nu se termină odată cu programul de lucru.

Prin recompensarea acestui gest, MAI transmite un mesaj clar: profesionalismul și curajul nu rămân fără recunoaștere.

Povestea lui Andrei Jianu devine astfel un exemplu de urmat pentru toți cei care poartă uniforma statului, dar și pentru cetățenii obișnuiți, care pot contribui la siguranța comunității prin implicare.