UPDATE Ce se întâmplă dacă circuli în România cu asigurare RCA de la o firmă din Bulgaria. Exemplul DallBogg și sancțiunea ASF
14 oct. 2025 | 15:23
de Badea Violeta

Politicienii care au mers în pelerinaj de Sfânta Parascheva. Zeci de mii de oameni au ajuns miercuri în Iași

Politicienii care au mers în pelerinaj de Sfânta Parascheva. Zeci de mii de oameni au ajuns miercuri în Iași
Lista politicienilor care au participat la pelerinajul de la Iasi.

Peste 32.000 de credincioși din țară și din străinătate au participat marți, 14 octombrie, la Sfânta Liturghie oficiată la Mitropolia Moldovei și Bucovinei, în cinstea Sfintei Cuvioase Parascheva. Printre pelerini s-au aflat și reprezentanți ai clasei politice, alături de oficiali locali, membri ai clerului și personalități ale vieții academice. Pelerinajul continuă și miercuri, 15 octombrie, când alte zeci de mii de oameni se află la rând pentru a se închina la raclă.

Cine sunt politicienii prezenți la Liturghia de la Iași

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, ministrul Justiției, Radu Marinescu, și senatorul PSD Robert Cazanciuc s-au numărat printre oficialii care au participat la ceremonia religioasă desfășurată pe pietonalul Ștefan cel Mare din Iași.

La eveniment au asistat și zeci de șefi de instituții ieșene, parlamentari locali și reprezentanți ai administrației publice. Liturghia, oficiată de 27 de preoți din țară și din străinătate, a reunit înalți prelați din Republica Moldova, Grecia, Muntenegru, Albania și Siria.

Sfânta Parascheva 2025: Programul complet al pelerinajului de la Iași

Atmosfera de sărbătoare a fost completată de cuvintele Înaltpreasfințitului Teofan, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, care a vorbit despre importanța familiei și despre credința ca forță morală într-o lume marcată de provocări.

”Multe probleme are această ţară. (…) Un exemplu frumos sunt şi familiile cu mulţi copii. Existenţa lor este cu atât mai meritorie cu cât situaţia demografică a ţării este extrem de dificilă”, a spus IPS Teofan, potrivit news.ro, care a premiat trei familii de preoți cu câte 10, 11 și 12 copii.

Ce au spus oficialii prezenți despre semnificația pelerinajului

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a subliniat, potrivit Agerpres, încărcătura spirituală a momentului:

”E un moment important, un moment de bucurie sufletească, un moment de lumină și întărire în credință (…) pentru ca valorile fundamentale ale credinței – simplitatea, bunătatea, smerenia – să fie împărtășite tuturor.”

La rândul său, senatorul Robert Cazanciuc a vorbit despre liniștea și bucuria regăsite la Iași:

”E prima dată când vin în mod oficial la această slujbă (…) Mi-a adus multă pace, multă liniște, bucurie, dorință de viață.”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis că s-a rugat pentru pace, unitate și sănătate:

”Pentru mine a fost un moment de reflecție, într-o atmosferă încărcată de evlavie și credință. M-am rugat pentru România, pentru pace, pentru noi ca neam, pentru sănătatea familiilor noastre.”

Câți pelerini au ajuns la Iași și cum decurge sărbătoarea

Potrivit organizatorilor, de la începutul pelerinajului, peste 170.000 de persoane s-au închinat la racla Sfintei Cuvioase Parascheva. În cursul zilei de miercuri, alți 18.000 de credincioși se aflau încă la rând, unii de mai bine de zece ore.

În total, 426 de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar 32 dintre ei au fost transportați la spital. După Sfânta Liturghie, tradiționala Masă a Pelerinilor a oferit 60.000 de sarmale, suc și plăcinte, cu sprijinul Direcției de Asistență Socială și al sponsorilor locali.

Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va rămâne expusă public până miercuri seară, urmând să fie reintrodusă în Catedrala Mitropolitană.

Sursă foto: Mircea Abrudean/Faceboook

