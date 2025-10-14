Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
14 oct. 2025 | 07:51
de Daoud Andra

Sfânta Parascheva: ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie și ce rugăciune se citește pentru ajutor

Diverse
Sfânta Parascheva: ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie și ce rugăciune se citește pentru ajutor

Pe 14 octombrie, creștinii ortodocși o prăznuiesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași, una dintre cele mai iubite sfinte ale poporului român. Sărbătoarea ei este marcată de rugăciune, post, pelerinaje și fapte bune, fiind considerată o zi cu puternice semnificații spirituale.

Cine a fost Sfânta Parascheva

Sfânta Parascheva s-a născut în secolul al XI-lea, într-o familie evlavioasă din Tracia, în apropiere de Constantinopol. Încă din copilărie, a fost atrasă de viața duhovnicească și de ajutorarea celor sărmani. A renunțat la bunurile lumești și s-a retras la mănăstire, ducând o viață de rugăciune, smerenie și asceză. După moarte, trupul ei a fost descoperit neputrezit și răspândind mireasmă sfântă, semn al sfințeniei sale.

Moaștele Sfintei Parascheva se află la Catedrala Mitropolitană din Iași, unde au fost aduse în anul 1641, în vremea domnitorului Vasile Lupu. Ele au devenit un simbol al credinței românilor și un izvor de binecuvântare și tămăduire. În fiecare an, sute de mii de credincioși vin să se roage la racla sa, cerând sănătate, iertare și ajutor în necazuri.

Pelerinajul la Sfânta Parascheva este cel mai mare eveniment religios ortodox din România. Credincioșii vin din toate colțurile țării, stând ore sau chiar zile întregi la rând pentru a se închina la sfintele moaște. Atmosfera este una de credință profundă, dar și de solidaritate – oamenii se roagă împreună, împărtășind aceleași speranțe și dorințe.

Tradiții și obiceiuri pe 14 octombrie

Ziua de 14 octombrie este considerată una de post și rugăciune. Tradiția spune că nu se lucrează în gospodărie, nu se coase, nu se spală și nu se taie nimic cu cuțitul, pentru a nu atrage necazuri sau boală. Femeile pregătesc colaci și bucate de post, pe care le dau de pomană pentru sufletele celor adormiți. Se mai spune că vremea de pe 14 octombrie arată cum va fi iarna ce urmează: dacă e frig și plouă, iarna va fi aspră; dacă e cald și senin, iarna va fi blândă.

Rugăciune către Sfânta Parascheva pentru ajutor și sănătate

„Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfri­co­șă­toare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu ne­so­co­tință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, ne­treb­nici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga mi­los­tivirea prin sârguința cea de toate zilele, dă­ruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv.

Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim prea­sfânt numele Tău în veci. Amin.”

Pe 14 octombrie, credincioșii se roagă cu credință Sfintei Parascheva, cerându-i ocrotirea și binecuvântarea asupra casei, familiei și sănătății. Este o zi a sufletului curat, a milosteniei și a speranței că rugăciunea sinceră aduce lumină și pace în viața fiecărui om.

A plecat de la CFR Cluj după patru ani! Nelu Varga a confirmat despărțirea: „Îmi pare rău”
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Mare companie producătoare de mezeluri, în pragul falimentului. 400 de angajaţi speră să-şi poată păstra locurile de muncă
Digi24
Cum voia Germania să ajute Rusia înainte ca Vladimir Putin să anexeze Crimeea
Adevarul
Ar trebui să ne îngrijoreze înmulțirea șacalilor? „Lumea are impresia că haite masive bântuie și pustiesc”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Horoscop marți, 14 octombrie 2025. Zodiile protejate de Sfânta Parascheva
Horoscop marți, 14 octombrie 2025. Zodiile protejate de Sfânta Parascheva
Horoscop
acum 12 ore
Breville a lansat noua gamă Barista cu un show de latte art (P)
Breville a lansat noua gamă Barista cu un show de latte art (P)
Diverse
acum 13 ore
Cum se pregătește Larisa Udilă pentru venirea pe lume a fetiței: „Nu avem nici căruț, nici pătuț”. Toată atenția e spre fiul cel mare: „Nu cred că și-a dorit un frățior” EXCLUSIV
Cum se pregătește Larisa Udilă pentru venirea pe lume a fetiței: „Nu avem nici căruț, nici pătuț”. Toată atenția e spre fiul cel mare: „Nu cred că și-a dorit un frățior” EXCLUSIV
Monden
acum 14 ore
Tipuri de scaune care se potrivesc perfect într-un birou elegant (P)
Tipuri de scaune care se potrivesc perfect într-un birou elegant (P)
Diverse
acum 15 ore
Parteneri
Cel mai bogat român din toate timpurile deținea 9 tone de aur. A salvat România de la faliment și a murit singur
Click.ro
Șeful NATO râde de submarinele rușilor:„Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic”
Digi24
Soțul ei își dorea 6 copii și ar fi refuzat operația salvatoare! Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul tinerei care a murit la scurt timp după ce a născut, la o clinică privată din Constanța
Unica.ro