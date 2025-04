Poate cel mai nobil câine din lume, motiv de fascinație. Pe cât este de frumos ogarul chinezesc, pe atât de rar întâlnit

Într-un peisaj canin dominat de rase standardizate și bine cunoscute, Xigou se remarcă printr-o combinație de mister istoric și trăsături fizice ieșite din tipare.

Adesea supranumit „Saluki chinezesc”, acest ogar este mai puțin cunoscut în afara Chinei, dar are o istorie bogată care datează încă din secolul al VII-lea.

Având un profil facial distinct și o reputație veche de secole ca vânător și paznic, Xigou fascinează atât iubitorii de câini cât și pasionații de istorie.

Shanxi Xigou, ogarul cu rădăcini imperiale

Rasa Xigou este originară din China și a fost menționată încă din perioada dinastiei Tang, în jurul anului 685 e.n. În acea vreme, acești câini erau cunoscuți sub numele de „câini subțiri” și erau prețuiți pentru agilitatea și viteza lor în vânătoarea de iepuri, scrie publicația National Pure Bred Dog Day.

Pe lângă abilitățile cinegetice, Xigou mai avea un rol esențial: cel de paznic al locuințelor. Loialitatea și instinctul protector făceau din el un companion de încredere în comunitățile rurale din nordul și centrul Chinei.

Deși a fost folosită timp de secole, rasa nu a fost niciodată crescută pentru a atinge un aspect standardizat, așa cum se întâmplă cu multe alte rase de câini.

Acest lucru înseamnă, practic, că există o oarecare variație în aspectul fizic al exemplarelor de Xigou, deși majoritatea prezintă un profil facial specific, asemănător cu ceea ce specialiștii numesc „cap de oaie romană”, o trăsătură ce îi diferențiază clar de alți ogari.

Profil unic și prezență cât se poate de discretă

Una dintre cele mai evidente trăsături ale lui Xigou este forma capului, deseori descrisă în mod colocvial drept un „profil de banană”, din cauza curburii ușoare a botului.

Această caracteristică îi oferă un aspect nobil și ușor arhaic, ce evocă imaginea câinilor regali din vechile picturi chinezești.

Deși este comparat adesea cu Saluki-ul din Orientul Mijlociu, Xigou are o identitate proprie, conturată de milenii de adaptare la condițiile din Asia Centrală și China.

Prezența sa este însă rară în afara Chinei, iar puținele imagini și informații disponibile provin în mare parte de la cercetători, fotografi și pasionați ai raselor orientale de câini.

Unul dintre aceștia este Sir Terence Clark, diplomat britanic și iubitor de ogari, care a fotografiat exemplare de Xigou în provincia Shaanxi în 2010.

Fotografii din acea excursie apar în volumul său „The Salukis in my Life: here, there and everywhere from the Arab world to China”, un amestec de memorie personală și document istoric dedicat ogarilor din mai multe regiuni ale lumii.

Deși în prezent nu există programe de selecție majore pentru standardizarea rasei, interesul pentru Xigou este în creștere, mai ales printre cunoscători.