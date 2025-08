Plaja din România care a cucerit-o pe Mirela Vaida. Lacul şi muntele au impresionat-o: “Mi-au trebuit 43 de ani să ajung aici”

Mirela Vaida, una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din România, a ales vara aceasta să-și petreacă vacanța departe de agitația orașelor și a stațiunilor comerciale. Vedeta a descoperit o destinație din România care a impresionat-o profund: Colibița, un loc despre care a ținut neapărat să le spună și fanilor ei de pe rețelele de socializare.

Vedeta le-a împărtășit fanilor de pe rețelele de socializare trăirile pe care le-a avut în această vacanță alături de soțul ei și cei trei copii.

„Mi-au trebuit 43 de ani să ajung la Colibița! Doamne, ce colț de Rai! Prietena mea a organizat totul și, după mulți ani în care ne tot spunea ‘Hai la Colibița!’, anul ăsta am ajuns! A fost cea mai frumoasă vacanță petrecută cu familia! Am descoperit niște locuri, niște oameni cu o energie aparte și am trăit câteva zile în care m-am deconectat total!”, a scris prezentatoarea pe internet, însoțindu-și mesajul cu imagini spectaculoase de la fața locului.