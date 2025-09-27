Ultima ora
Totul despre „zidul de drone” pe care UE vrea să îl ridice: ce țări va proteja și cu ce arme
27 sept. 2025 | 19:30
de Iulia Kelt

Plaja cu nisip „popcorn” din Spania a devenit virală. Ce sunt pietricelele albe, explicația științifică

Plajă inedită în Spania / Foto: Fascinating Spain

Pe coasta nordică a insulei Fuerteventura, turiștii pot descoperi o plajă cu un aspect spectaculos și rar întâlnit.

Playa del Bajo de la Burra, supranumită „Popcorn Beach”, și-a câștigat renumele datorită formațiunilor naturale care seamănă izbitor cu floricelele de porumb, scrie The Daily Mail.

Cum s-a format „nisipul de tip porcorn”

Playa del Bajo de la Burra, al cărei nume se traduce prin „plaja burții de măgar”, nu este acoperită de nisip obișnuit, ci de mici formațiuni albe, rotunjite, numite rhodoliths.

Acestea sunt alcătuite din alge calcaroase combinate cu particule de nisip alb, modelate timp de milenii de valuri și de razele soarelui. Procesul de eroziune le-a transformat în bucăți neregulate, cu textură poroasă, asemănătoare boabelor de popcorn.

Fenomenul natural nu se regăsește doar aici, ci și pe alte plaje din nordul insulei, însă Playa del Bajo de la Burra este cea mai cunoscută datorită popularității sale pe rețelele sociale, mai ales pe TikTok.

Contrastul dintre aceste formațiuni albe și roca vulcanică neagră, specifică Insulelor Canare, creează un peisaj deosebit, care atrage fotografi și curioși din întreaga lume.

Plaja nu este recomandată pentru înot, deoarece valurile puternice ale Atlanticului pot fi periculoase.

Totuși, ea rămâne o destinație de neratat pentru cei care fac drumeții sau excursii cu bicicleta de-a lungul coastei sălbatice.

Spre deosebire de plajele turistice, aici nu există șezlonguri sau facilități, ceea ce îi păstrează caracterul autentic.

plaja de popcorn din spania

Plaja de „popcorn” din Spania / Foto: Direct Ferries

Fuerteventura, insula vânturilor și a peisajelor cinematografice

Fuerteventura este a doua insulă ca mărime din arhipelagul Canarelor, după Tenerife, și totodată cea mai veche, formată prin activitate vulcanică acum circa 30 de milioane de ani.

Situată la doar 100 km de coasta Africii de Nord, insula beneficiază de temperaturi blânde pe tot parcursul anului, în jur de 21 de grade Celsius chiar și în lunile de iarnă.

Pe lângă plajele spectaculoase pe care le are, Fuerteventura este cunoscută și ca loc de filmare pentru producții internaționale.

Ridley Scott a ales insula pentru pelicula Exodus: Gods and Kings, cu Christian Bale, iar Brad Pitt și Marion Cotillard au filmat aici scene din drama Allied, unde insula a reprezentat peisajele Africii de Nord.

Astăzi, insula atrage nu doar turiști interesați de „plaja floricelelor”, ci și pasionați de sporturi nautice, datorită vânturilor puternice și valurilor ideale pentru surf.

În același timp, iubitorii de natură pot observa specii protejate, precum șoimul călător, vulturul egiptean sau chiar simpaticele veverițe africane, aduse accidental pe insulă.

