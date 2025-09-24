Ultima ora
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
24 sept. 2025 | 16:45
de Ioana Bucur

Plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare, prelungită cu încă șase luni. Anunțul făcut de Ilie Bolojan

Plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare, prelungită cu încă șase luni. Anunțul făcut de Ilie Bolojan
Ilie Bolojan, premierul României. Foto: Facebook/ Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, că măsura de plafonare a adaosului comercial la produsele alimentare va fi prelungită cu încă șase luni. Proiectul se va afla pe ordinea de zi a ședinței de guvern de joi.

Șeful Executivului a subliniat că, deși a fost adesea prezentat drept un lider inflexibil, a demonstrat deschidere față de argumentele aduse în acest sens.

”Am luat decizia să continuăm plafonarea adaosului comercial al produsele alimentare şi în şedinţa de guvern de mâine, acest proiect va fi pe ordinea de zi şi se va prelungi cu 6 luni de zile. Acest lucru s-a făcut atât pe baza discuţiilor din coaliţie, dar şi pe baza discuţiilor cu reţelele de magazine şi cu producători”, a anunţat premierul Ilie Bolojan.

”Deşi s-a încercat portretizarea mea ca un om inflexibil, aşa cum se vede şi în acest aspect, am fost deschis la argumente, dar deciziile trebuie întotdeauna luate nu pe baze populiste, ci pe baza unor analize serioase. Consider că intervenţiile în piaţă nu sunt, pe fond, soluţia pentru o scădere reală a preţurilor. Soluţiile înseamnă să avem mai multe producţie, este foarte important acest lucru, să ne creştem producţia şi procesarea produselor agroalimentare, pentru că trebuie să recunoaştem că am valorificat puţin potenţialul agricol al României”, a mai spus premierul.

„Trebuie să susţinem în continuare investiţiile străine”

El a menţionat că o a doua componentă, pe care a discutat-o cu marile reţele de magazine, este susţinerea exporturilor româneşti.

”Aşa cum în România vin importuri prin marile reţele de magazine, pe bună dreptate, pentru că unele produse sunt solicitate pe piaţa românească, sunt braduri internaţionale, dar nu sunt fabrici în România, la fel, campionii noştri care sunt competitivi pot fi susţinuţi şi avem un angajament din partea reţelelor de magazine pentru a-şi extinde producţia şi pentru a fi împinşi, dacă sunt competitivi în mod evident, pe piaţele din zonă. De asemenea, trebuie să susţinem în continuare investiţiile străine în acest domeniu şi nu numai în zona de procesare, în aşa fel încât mari companii care au branduri pe piaţa românească dar nu au fabrici în România, dacă sunt în celelalte ţări europene, trebuie invitate şi asta voi face în perioada următoare să fie prezenţi pe piaţa românească, pentru că asta înseamnă producţie în România, înseamnă locuri de muncă şi înseamnă câştiguri suplimentare pentru românii”, a explicat şeful Executivului.

