Plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare, prelungită cu încă șase luni. Anunțul făcut de Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, că măsura de plafonare a adaosului comercial la produsele alimentare va fi prelungită cu încă șase luni. Proiectul se va afla pe ordinea de zi a ședinței de guvern de joi.

Plafonarea adaosului comercial al produsele alimentare, prelungită

Șeful Executivului a subliniat că, deși a fost adesea prezentat drept un lider inflexibil, a demonstrat deschidere față de argumentele aduse în acest sens.

”Am luat decizia să continuăm plafonarea adaosului comercial al produsele alimentare şi în şedinţa de guvern de mâine, acest proiect va fi pe ordinea de zi şi se va prelungi cu 6 luni de zile. Acest lucru s-a făcut atât pe baza discuţiilor din coaliţie, dar şi pe baza discuţiilor cu reţelele de magazine şi cu producători”, a anunţat premierul Ilie Bolojan. ”Deşi s-a încercat portretizarea mea ca un om inflexibil, aşa cum se vede şi în acest aspect, am fost deschis la argumente, dar deciziile trebuie întotdeauna luate nu pe baze populiste, ci pe baza unor analize serioase. Consider că intervenţiile în piaţă nu sunt, pe fond, soluţia pentru o scădere reală a preţurilor. Soluţiile înseamnă să avem mai multe producţie, este foarte important acest lucru, să ne creştem producţia şi procesarea produselor agroalimentare, pentru că trebuie să recunoaştem că am valorificat puţin potenţialul agricol al României”, a mai spus premierul.

„Trebuie să susţinem în continuare investiţiile străine”

El a menţionat că o a doua componentă, pe care a discutat-o cu marile reţele de magazine, este susţinerea exporturilor româneşti.