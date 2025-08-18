Pixel 10 Pro Fold ar putea fi primul pliabil rezistent la apă și praf

Google se pregătește să aducă pe piață o nouă generație de smartphone-uri pliabile, iar zvonurile apărute înainte de lansarea oficială sugerează că Pixel 10 Pro Fold ar putea veni cu o caracteristică importantă: certificarea IP68 pentru rezistență la apă și praf. Informația a fost dezvăluită de publicația germană WinFuture, care confirmă tradiția Google de a nu reuși să țină ascunse specificațiile înainte de prezentările oficiale.

Pixel 10 Pro Fold, avantaj în fața concurenței

Dacă informațiile se confirmă, Pixel 10 Pro Fold va deveni primul pliabil Google certificat IP68, ceea ce îi va oferi un avantaj major în fața rivalilor direcți. Atât Galaxy Z Fold 7, cât și Motorola Razr Ultra oferă doar un nivel mai redus de protecție, iar utilizatorii care pun preț pe durabilitate ar putea fi atrași de această îmbunătățire.

Pe lângă protecția suplimentară, dispozitivul va integra și un ecran extern de 6,4 inch, mai mare decât cel al generației precedente, de 6,3 inch. Display-ul promite să fie și mai luminos, atingând 3000 de niți față de cei 2700 de anul trecut, ceea ce îl face mai vizibil în lumina directă a soarelui – un detaliu esențial pentru utilizatorii activi.

Încărcare mai lentă, dar upgrade major la camere

Nu toate veștile sunt însă pozitive. Pixel 10 Pro Fold nu va integra noul standard Qi2 pentru încărcare wireless, ceea ce înseamnă că viteza va rămâne la 15W, sub nivelul maxim de 25W permis de tehnologia recent lansată. Pentru cei care așteptau un salt semnificativ la capitolul autonomie și reîncărcare rapidă, acesta ar putea fi un punct minus.

În schimb, pe partea de fotografie, Google pregătește o surpriză semnificativă. Conform zvonurilor, camera principală a dispozitivului va beneficia de un zoom optic de zece ori, dublu față de generația anterioară. Având în vedere tradiția companiei de a livra experiențe foto de top pe telefoanele Pixel, această noutate ar putea consolida poziția lui Pixel 10 Pro Fold ca unul dintre cele mai bune smartphone-uri pliabile pentru pasionații de fotografie.

Lansarea oficială, programată în august

Toate detaliile urmează să fie confirmate la evenimentul Google din 20 august, unde compania va prezenta noua gamă de smartphone-uri Pixel și alte produse aflate în dezvoltare. Până atunci, zvonurile alimentate de surse precum WinFuture conturează un dispozitiv care combină inovația hardware cu rezistența îmbunătățită, ceea ce ar putea atrage un număr semnificativ de utilizatori.

Într-o piață a pliabilelor dominată de Samsung și Motorola, introducerea protecției IP68 și îmbunătățirile la cameră ar putea oferi Google șansa de a-și consolida poziția și de a câștiga teren în fața concurenței. Rămâne de văzut dacă noile funcții vor fi suficiente pentru a convinge publicul să facă trecerea la Pixel 10 Pro Fold.