Google va lansa Pixel 10 pe 20 august

Pe 20 august 2025, Google își aduce din nou toată artileria hardware la New York, în cadrul evenimentului anual „Made by Google”. Lansarea începe la 1 PM ET, adică ora 20:00 în România, și va fi transmisă live pe YouTube, așa că nu-ți trebuie decât un link pentru a urmări în timp real prezentarea tuturor noutăților.

Invitația oficială promite „telefoane, ceasuri, căști și altele”, confirmând astfel că evenimentul nu se rezumă la smartphone-uri. Dacă urmărești de ani buni gama Pixel, este momentul să-ți notezi data: seria Pixel 10 marchează un deceniu de existență și aduce cele mai mari schimbări de până acum, atât la interior, cât și la exterior.

Gama completă de modele și noutățile hardware

Prima surpriză este paleta de patru modele: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL și Pixel 10 Pro Fold. Varianta Fold, complet etanșă la praf, iese în evidență printr-un mecanism de pliere reproiectat, dar și prin faptul că va fi primul pliabil Google disponibil global, nu doar pe câteva piețe. Dacă vrei un ecran cât o tabletă care se pliază la dimensiuni de buzunar, merită să-i dai o șansă.

Google nu se limitează la telefoane. Pe aceeași scenă este anunțat ceasul Pixel Watch 4, cu o baterie mai mare și un profil ușor mai gros, ideal dacă preferi autonomie extinsă, precum și noile Pixel Buds 2a, căști true-wireless care se anunță mai accesibile. Îți poți imagina deja cât de bine vor lucra împreună cu un Pixel 10, mai ales datorită integrării strânse a funcțiilor AI și a sincronizării la nivel de ecosistem.

Tensor G5 promite performanță și eficiență

Pentru prima oară după trei generații fabricate cu ajutorul Samsung Foundry, Google trece la TSMC pentru chipsetul Tensor G5. Procesul de 4 nm, combinat cu noua arhitectură complet personalizată, ar trebui să rezolve problemele de temperatură și consum care au afectat seriile anterioare, dându-ți posibilitatea să rulezi aplicații grele și AI local fără grija supraîncălzirii.

Primele scurgeri de benchmark detaliază un nucleu Cortex-X4 la 3,78 GHz, cinci nuclee Cortex-A725 și două Cortex-A520, plus un GPU Imagination Technologies din gama PowerVR DXT. Această configurație nu vânează neapărat recordurile brute de performanță, ci încearcă să balanseze puterea de calcul pentru procese AI și autonomie, exact ce îți trebuie într-un telefon care folosește intens traducerea în timp real sau editarea foto pe dispozitiv.

Upgrade important la camere

O altă noutate majoră este trecerea de la două la trei camere pe toate modelele, inclusiv pe Pixel 10 „de bază”. Configurația ar urma să includă un senzor principal de 50 MP, un ultrawide de 48 MP și, în premieră pentru varianta standard, un teleobiectiv de 48 MP, ceea ce îți deschide drum pentru fotografii portret mai bune și zoom optic curat.

Dacă mergi spre versiunile Pro, senzorii devin mai mari, iar procesarea fotografiilor va beneficia de noul motor AI direct pe Tensor G5. În practică, vei obține imagini nocturne cu mai puțin zgomot și culori mai realiste, iar modul video 4K60 cu HDR pe 10 biți ar trebui să devină standard pe toate cele patru obiective de pe Pixel 10 Pro XL. În plus, stabilizarea avansată și modul „Cinematic Pan” se anunță mai fluide ca niciodată, transformând orice clip spontan într-un material gata de postat.