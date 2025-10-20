Pierderea rapidă a dinților la vârste înaintate poate semnala un risc crescut de deces, arată un studiu

Un studiu amplu realizat de cercetători de la Universitatea Sichuan din China sugerează că ritmul în care o persoană își pierde dinții la bătrânețe ar putea fi un indicator important al stării generale de sănătate și al riscului de mortalitate.

Analiza, desfășurată pe un eșantion de 8.073 de vârstnici urmăriți timp de 3,5 ani, a arătat că pierderea accelerată a dinților este asociată cu o creștere semnificativă a riscului de deces, indiferent de numărul inițial de dinți.

Această concluzie vine în completarea studiilor anterioare care arătau o corelație între numărul redus de dinți și o durată de viață mai scurtă, însă pentru prima dată s-a analizat impactul vitezei pierderii lor asupra sănătății generale.

De ce pierderea dinților poate indica probleme de sănătate

Autorii studiului subliniază că pierderea dinților în sine nu provoacă moartea, ci este un semnal al unor afecțiuni sistemice care pot scurta durata vieții.

Printre posibilele cauze comune se numără inflamațiile cronice, alimentația deficitară, obezitatea, stresul psihologic și bolile cardiovasculare.

De exemplu, persoanele cu mai puțini dinți tind să adopte o dietă mai săracă în nutrienți, din cauza dificultății de masticație.

Alimentația neechilibrată duce la carențe nutriționale, care pot accentua alte probleme medicale și afecta sistemul imunitar.

Cercetătorii au constatat că fiecare dinte pierdut crește ușor riscul de mortalitate, sugerând că monitorizarea sănătății orale ar trebui integrată în evaluările medicale pentru vârstnici.

Igiena orală, un aliat în prelungirea vieții

Echipa chineză recomandă o atenție sporită igienei orale, mai ales după vârsta mijlocie. Vizitele regulate la dentist, periajul de două ori pe zi și renunțarea la fumat contribuie nu doar la menținerea dinților, ci și la o stare generală mai bună de sănătate.

În plus, controalele stomatologice periodice permit identificarea timpurie a pierderii dentare și aplicarea de soluții precum proteze sau tratamente de regenerare.

Descoperirile susțin ideea că sănătatea orală nu este doar o chestiune estetică, ci un indicator medical de mare importanță.

În viitor, monitorizarea ritmului pierderii dinților ar putea deveni o metodă simplă și accesibilă pentru a evalua riscurile de deces și boli cronice în rândul populației vârstnice.

Cercetarea, publicată în revista BMC Geriatrics (2025), subliniază că este nevoie de studii suplimentare pentru a înțelege exact mecanismele biologice din spatele acestei legături.

Totuși, mesajul principal este clar: menținerea sănătății dentare înseamnă mai mult decât un zâmbet frumos, poate însemna o viață mai lungă.