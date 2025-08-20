Pierce Brosnan, din nou în rolul lui James Bond? Ce a declarat actorul, legătura cu Denis Villeneuve

Deși a lăsat în urmă de peste două decenii costumul impecabil și replicile tăioase ale lui James Bond, Pierce Brosnan nu exclude complet o întoarcere surprinzătoare. Actorul irlandez, acum în vârstă de 72 de ani, a declarat într-un interviu pentru Radio Times că ar reveni „într-o clipă” în franciza 007 dacă noul regizor Denis Villeneuve ar avea „ceva la îndemână” pentru el.

Declarația lui Brosnan vine într-un moment în care fanii se întreabă intens cine va fi următorul interpret al agentului secret, după ce Daniel Craig s-a retras oficial în 2021, odată cu filmul No Time to Die. Cu umor, fostul Bond a glumit că s-ar putea întoarce chiar și ca o versiune „senior” a personajului, într-un context inedit.

Brosnan, un Bond cu moștenire puternică

Pierce Brosnan a jucat rolul lui James Bond între 1995 și 2002, o perioadă în care a adus francizei un suflu modern și spectaculos. Filme precum GoldenEye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough și Die Another Day au consolidat imaginea actorului drept unul dintre cei mai carismatici agenți 007.

În ciuda succesului, Brosnan a fost înlocuit în 2006 de Daniel Craig, care a oferit o interpretare mai întunecată și realistă a personajului. Cu toate acestea, rolul său rămâne unul memorabil, iar fanii continuă să îl asocieze cu eleganța clasică a spionului britanic.

Întrebat acum dacă ar accepta să revină, actorul a răspuns cu zâmbetul pe buze: „Nu cred că cineva vrea să vadă un Bond de 72 de ani, dar dacă Villeneuve ar avea ceva la îndemână, aș privi asta într-o clipită. De ce nu? Ar putea fi multă distracție. Pelerine, proteze, chelie falsă… cine știe?”.

Cine va fi următorul James Bond?

Discuțiile despre succesorul lui Daniel Craig sunt intense, iar numele vehiculate sunt tot mai diverse. De-a lungul anilor, actori precum Idris Elba, Henry Cavill, Richard Madden sau Aaron Taylor-Johnson au fost menționați printre favoriți.

Brosnan a recunoscut că el și soția sa, Keely Shaye Smith, au urmărit „zgomotul constant” al speculațiilor privind viitorul Bond: „Sunt mulți candidați grozavi și sunt sigur că va fi un spectacol încântător. Toată lumea așteaptă să vadă în ce direcție o va lua franciza”.

În același timp, dezbaterea despre posibilitatea ca James Bond să fie jucat de o femeie a revenit în atenție. Helen Mirren, colega lui Brosnan din producția The Thursday Murder Club, a spus tranșant: „James Bond trebuie să fie James Bond. Dacă e altceva, nu mai este același personaj.”

De altfel, și Brosnan, care în trecut s-a arătat deschis la ideea unui Bond feminin, și-a nuanțat recent poziția. Într-un interviu pentru Saga Magazine, actorul a afirmat că rolul ar trebui să rămână în continuare masculin: „Trebuie să fie un bărbat”.

Brosnan, între autoironie și roluri noi

Interviul în care Brosnan a făcut aceste declarații a fost acordat cu ocazia lansării The Thursday Murder Club, adaptarea Netflix după romanele lui Richard Osman. În film, actorul joacă alături de Helen Mirren și Ben Kingsley, într-o poveste despre un grup de pensionari care rezolvă crime în timpul liber.

Vorbind despre procesul de îmbătrânire, Brosnan a subliniat cu sinceritate că vârsta i-a adus mai multă libertate: „Cu cât îmbătrânești, cu atât devii mai liber, pentru că mortalitatea e tot mai aproape. Personajele noastre trăiesc cu această realitate, dar aleg să își țină mintea activă. Totul este ambalat într-un whodunnit plin de farmec.”

Chiar dacă gluma despre revenirea în franciza Bond nu are, cel puțin deocamdată, un fundament concret, faptul că Brosnan a lăsat ușa întredeschisă pentru o eventuală colaborare cu Denis Villeneuve este o veste care încântă fanii. Villeneuve, cunoscut pentru filme ca Dune sau Arrival, ar putea aduce o viziune spectaculoasă asupra universului 007.

În final, chiar dacă nu îl vei mai vedea pe Pierce Brosnan alergând printre explozii la fel ca în anii ’90, ideea unui cameo autoironic sau a unei reinterpretări surprinzătoare sub bagheta lui Villeneuve rămâne tentantă. Iar declarațiile sale demonstrează că, dincolo de eleganță și umor, actorul nu s-a desprins niciodată complet de umbra lui James Bond.