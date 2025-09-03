Piața auto din România se prăbușește, achizițiile au fost îngropate de amânarea Rabla. Singurul segment în creștere

Piața auto din România trece printr-o perioadă plină de contraste. Datele publicate la începutul lunii septembrie de către Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), analizate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), arată că luna august 2025 a adus o creștere spectaculoasă a înmatriculărilor de autoturisme noi.

Cel mai surprinzător aspect este saltul impresionant al mașinilor pur electrice, care aproape și-au dublat volumul față de aceeași perioadă a anului trecut. Totuși, când privim tabloul general al primelor opt luni din an, observăm că piața auto se află încă într-un declin.

Creșteri puternice pe piața auto în august 2025

Conform datelor preliminare, în luna august 2025 au fost înmatriculate 15.043 de autoturisme noi, ceea ce reprezintă o creștere de +52,6% comparativ cu august 2024. Este o evoluție neașteptată, având în vedere că prima jumătate a anului a fost marcată de scăderi constante, puse pe seama incertitudinilor economice și a schimbărilor legislative privind fiscalitatea din domeniul auto.

Un alt element notabil este diversificarea preferințelor de achiziție ale clienților. Dacă până acum dominau clar motorizările clasice, luna august a adus o schimbare vizibilă, cu o orientare mai accentuată spre vehicule nepoluante. Această tendință este susținută atât de politicile publice privind tranziția verde, cât și de programele de stimulare, precum Rabla Plus, care oferă avantaje consistente celor care aleg să investească într-un vehicul electric.

Explozia mașinilor electrice și schimbarea de mentalitate

Cea mai spectaculoasă evoluție din august 2025 o reprezintă segmentul autoturismelor pur electrice. Înmatriculările acestora au înregistrat o creștere de +93,1% față de august 2024, atingând o cotă de piață de 6,3%. Cu alte cuvinte, din fiecare 100 de mașini noi înmatriculate, peste 6 au fost electrice.

Această performanță confirmă că publicul român devine din ce în ce mai receptiv la avantajele pe termen lung ale mobilității electrice. Costurile reduse de exploatare, infrastructura de încărcare aflată în expansiune și presiunea tot mai mare privind reducerea emisiilor poluante contribuie la schimbarea de mentalitate. De asemenea, producătorii auto mizează puternic pe extinderea ofertei de modele electrice, ceea ce face ca prețurile să devină mai competitive și mai atractive pentru o categorie mai largă de cumpărători.

Este relevant de observat că această creștere nu este un fenomen izolat, ci face parte dintr-o tendință europeană mai amplă. Totuși, ritmul rapid din România atrage atenția și ar putea indica un punct de cotitură în comportamentul consumatorilor locali.

Scădere pe termen lung, dar perspective mixte

Deși luna august a adus un val de optimism, datele cumulate pe primele opt luni din 2025 arată că piața auto românească rămâne în scădere. Cu 95.658 de autoturisme noi înmatriculate, volumul este mai mic cu –8,9% față de aceeași perioadă din 2024. Această situație reflectă dificultăți structurale care nu pot fi ignorate: volatilitatea economică, presiunea inflației și o piață a creditării încă rigidă, care pune piedici achizițiilor prin finanțare.

În plus, există și o oarecare reticență a unei părți a consumatorilor față de schimbările rapide din industrie. Chiar dacă mașinile electrice câștigă teren, infrastructura de încărcare nu este încă uniform distribuită în toată țara, ceea ce generează temeri în rândul celor care parcurg distanțe lungi.

Pe de altă parte, optimismul nu lipsește. Evoluția din august demonstrează că, atunci când condițiile sunt favorabile, cererea poate crește puternic. Cu sprijinul continuu al programelor guvernamentale și cu implicarea producătorilor și importatorilor, piața auto ar putea găsi un echilibru între scăderile temporare și tendințele pozitive pe termen lung.

Datele preliminare din august 2025 transmit un mesaj clar: în ciuda provocărilor, consumatorii români sunt tot mai interesați de tehnologiile curate și de noile forme de mobilitate. Creșterea spectaculoasă a înmatriculărilor de mașini electrice arată că transformarea pieței nu mai este o simplă proiecție, ci o realitate care prinde contur. Următoarele luni vor fi esențiale pentru a vedea dacă această dinamică se va menține și dacă piața auto din România va reuși să își revină complet după declinul început la începutul anului.