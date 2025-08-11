Ultima ora
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
11 aug. 2025 | 18:50
de Ozana Mazilu

Piața auto din România, între avansul hibridelor și declinul electricelor pure

AUTO
Piața auto din România, între avansul hibridelor și declinul electricelor pure
Foto: Parkway Ford

Piața auto românească traversează o perioadă paradoxală în ceea ce privește procesul de electrificare. Conform datelor publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) pentru iulie 2025, toate tehnologiile verzi înregistrează creșteri semnificative, cu o cotă de piață record pentru vehiculele electrificate, însă segmentul mașinilor 100% electrice se confruntă cu un declin abrupt. În timp ce mild-hibridele, full-hibridele și plug-in hibridele câștigă tot mai mult teren, vânzările de vehicule pur electrice scad cu procente care ridică semne de întrebare asupra traiectoriei României către obiectivele de decarbonizare.

Electricele pure pierd teren, hibridele câștigă piață

Autoturismele 100% electrice (BEV) au înregistrat în iulie 2025 o scădere de 17,8% față de aceeași lună a anului trecut și un declin total de 41,3% pe primele șapte luni ale anului, ajungând la doar 3.712 unități vândute. Cota lor de piață s-a redus de la 4,9% în iulie 2024 la 3,2% în prezent. În schimb, tehnologiile hibride marchează creșteri pe toate segmentele. Mild-hibridele au urcat cu 29% în iulie și 10,8% în primele șapte luni, atingând 21.069 unități. Full-hibridele au înregistrat un salt de 69% lunar și 18,6% anual, cu un total de 14.445 unități, iar plug-in hibridele au avansat cu 87,8% lunar și 35,4% anual, totalizând 4.684 unități.

În acest context, Ford este singurul brand din topul electricelor care reușește o performanță pozitivă, cu o creștere spectaculoasă de 245% pe primele șapte luni, de la 67 la 231 de unități. Contrastul este evident față de scăderile masive ale altor producători: Dacia Spring, liderul tradițional al pieței electrice din România, înregistrează un declin de 46,5%, iar Tesla pierde 75% din vânzări. Hyundai și Renault suferă scăderi de 33,4%, respectiv 13,7%.

Cauzele prăbușirii vânzărilor de electrice

Dan Vardie, președintele APIA, pune această evoluție negativă pe seama suspendării și întârzierii Programului Rabla 2025, care a blocat comportamentul de achiziție al consumatorilor și a afectat întregul lanț valoric din industrie. Lipsa unui cadru stabil de stimulente și infrastructura de încărcare insuficient dezvoltată îi determină pe mulți români să opteze pentru soluții de tranziție — hibridele — care oferă o parte din avantajele mobilității electrice fără a presupune investiții suplimentare majore în adaptarea la un stil de condus complet electric.

Analiza APIA arată că mild-hibridele dețin acum 23,5% din piață, cu Dacia în frunte, în timp ce full-hibridele ocupă 20,9%, dominate de Toyota. Plug-in hibridele, deși au doar 6,3% din piață, cresc cel mai rapid, alimentate de interesul pentru autonomie extinsă și flexibilitate.

Pe partea de combustibili, benzina își consolidează poziția cu 39% din piață și o creștere de 15,5%, în timp ce motorina scade la 7%. Vehiculele electrificate, luate împreună, depășesc pentru prima dată jumătate din piața auto românească.

O tranziție fragmentată spre mobilitatea verde

Preferința consumatorilor pentru SUV-uri, care domină cu 51,9% din piață, influențează indirect și adoptarea tehnologiilor electrice. Prețurile ridicate și autonomia limitată a SUV-urilor electrice descurajează achiziția, în timp ce variantele hibride oferă un compromis mai atractiv. Clasa C și Clasa B urmează în topul segmentelor preferate, cu 27,9%, respectiv 15,8% din piață.

Deși iulie 2025 a adus o creștere de 26,2% a înmatriculărilor totale față de anul trecut, pe primele șapte luni piața rămâne pe minus cu 15,3%. Dacia își păstrează poziția de lider detașat, urmată de Toyota și Skoda.

Această evoluție indică o tranziție lentă și fragmentată spre obiectivele de mobilitate fără emisii. În lipsa unor politici consecvente și a unei infrastructuri adaptate, România riscă să rămână dependentă de soluțiile intermediare, întârziind adoptarea la scară largă a vehiculelor complet electrice. Cu doar 3.712 unități BEV vândute din peste 80.000 de autoturisme înmatriculate în primele șapte luni, țara noastră se situează printre ultimele din Uniunea Europeană la rata de adopție a electromobilității.

