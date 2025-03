Peştele românesc atestat la nivel european. Are mai puţină grăsime şi este crescut 3 ani la temperaturi scăzute

În inima Țării Bârsei, în apele reci ale luncii Oltului, se crește un pește special – novacul afumat, un produs apreciat atât în România, cât și în afara granițelor. Cu o textură fină, un conținut redus de grăsime și o nuanță aurie distinctivă pe solzi, acest pește este rezultatul unui proces laborios, ce începe cu creșterea sa timp de trei ani în condiții optime și se încheie în fabricile de procesare, unde capătă aroma inconfundabilă de afumat.

Pescarii din Țara Bârsei, la datorie în frig extrem

Pescuitul novacului are loc în sezonul rece, atunci când apa are doar 3-4°C, iar temperaturile exterioare pot coborî chiar sub zero grade. Îmbrăcați în combinezoane groase, pescarii intră în apă dis-de-dimineață și muncesc ore întregi pentru a aduna peștele.

„Când e nevoie, ne băgăm și recoltăm. Cât timp trebuie să stăm? Cinci-șase ore, uneori și opt. Frig și umezeală, altceva ce să fie…”, povestește Marian, unul dintre pescari. Cu toate că este o muncă grea, el o face cu pasiune: „Dacă îți place, nu e greu. Trebuie doar să știi să lucrezi cu peștele.”

Șeful fermei piscicole, Adrian Gabor, explică de ce este esențial ca pescuitul să se facă iarna: „Trebuie să-l recoltăm când apa e rece și peștele intră în hibernare. Așa îl putem prinde mai ușor și nu îi afectăm calitatea.” În plus, spre deosebire de peștele crescut în zone mai calde, care ajunge la maturitate în doi ani, novacul din Țara Bârsei se dezvoltă în trei ani, ceea ce îi oferă o carne mai fermă și un gust superior.

Drumul novacului de la baltă la afumătoare

După ce este pescuit, novacul ajunge în fabrica de procesare, unde este curățat manual. Procesul de filetare și pregătire este meticulos, iar fiecare pas este respectat cu strictețe pentru a asigura un produs de calitate premium.

„Aici se filetează novacul, după ce se decapitează și eviscerează. Apoi este pus la sărare-maturare timp de 16-24 de ore.”, explică Raluca Colțea, inginer șef în fabrica de procesare.

După această etapă, peștele este afumat folosind rumeguș de lemn de fag, un ingredient esențial care îi oferă aroma specifică. Procesul durează aproximativ cinci ore, iar fiecare fileu este ambalat cu grijă, respectând toate standardele de calitate.

Viorica Măgădan, una dintre angajatele fabricii, vorbește cu mândrie despre meseria ei:

„Eu ambalez, videz, pun data de expirare. Dacă îți place ce faci, nu simți că e greu. E muncă de calitate și sper ca toată lumea să fie mulțumită de produsele noastre.”

Novacul afumat din Țara Bârsei, un produs căutat în Europa

Pasiunea și efortul depuse de echipa fabricii au dus acest produs tradițional românesc pe mesele europenilor. În fiecare zi, peste 70 de kilograme de novac afumat sunt pregătite pentru a ajunge în magazinele din România, dar și în Germania, Irlanda și Italia.

„Ne-am dorit să aducem acest produs la un standard european de calitate. Consumatorii sunt din ce în ce mai exigenți, iar certificarea calității ne-a ajutat să ne facem cunoscuți pe piețele externe.”, explică Ruxandra Coc, directorul executiv al fabricii.

Românii care au descoperit gustul novacului afumat îl consideră un deliciu culinar. O cumpărătoare fidelă mărturisește: „De fiecare dată când fac drumul Bistrița-București, mă opresc să cumpăr. Toate produsele sunt excelente, dar peștele afumat este minunat.”

De la platourile tradiționale la preparate sofisticate

Novacul afumat nu este apreciat doar în magazine, ci și în restaurantele cu specific pescăresc, unde bucătarii îl integrează în preparate inovatoare.

Bucătăreasa Nicoleta dezvăluie una dintre rețetele speciale ale restaurantului ei: „Avem vinete coapte și tocate, un strat de vinete, un strat de novac afumat din Țara Bârsei, ceapă marinată, apoi roșii cu chili. Este o salată delicioasă, rețeta noastră.”

Viitorul novacului afumat, amenințat de schimbările climatice

Deși acest produs câștigă popularitate, schimbările climatice pun în pericol creșterea novacului în Țara Bârsei. Perioadele de secetă afectează nivelul apei din bălți, iar fermierii sunt nevoiți să găsească soluții pentru a asigura condițiile optime de dezvoltare ale peștelui.

În ciuda acestor provocări, novacul afumat din Țara Bârsei rămâne un simbol al tradiției gastronomice românești, fiind apreciat atât pe plan local, cât și internațional.