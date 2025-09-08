Peste 500 de blocuri din București rămân fără apă caldă! Lista cartierelor unde Termoenergetica face reparații

Bucureștenii se confruntă din nou cu întreruperi ale furnizării apei calde, după ce Compania Municipală Termoenergetica a anunțat o serie de lucrări ample de reparație și modernizare a rețelei de termoficare. Peste 500 de blocuri din Capitală, dar și Spitalul Fundeni, vor fi afectate de aceste intervenții, desfășurate în mai multe sectoare în perioada 8 – 12 septembrie 2025.

Spitalul Fundeni și sute de blocuri din sectorul 2, primele afectate

Cele mai mari restricții vizează sectorul 2, în zona Parcului Plumbuita și a Șoselei Fundeni, unde conducta principală Dn 600 mm, pusă în funcțiune în 1976, va fi supusă reparațiilor. Pentru această lucrare, Termoenergetica anunță sistarea furnizării agentului termic pentru Spitalul Fundeni și pentru 337 de blocuri, prin intermediul a 21 de puncte termice. Intervenția va dura din 8 septembrie, ora 09:00, până în 10 septembrie, ora 23:00.

Sectorul 3, fără apă caldă pe Splaiul Unirii

În sectorul 3, pe Splaiul Unirii, va fi vizată o conductă Dn 1000 mm, pusă în funcțiune în 1988 și care are peste 35 de ani de exploatare. Lucrările de reparație impun întreruperea furnizării apei calde către 6 imobile, în perioada 8 – 12 septembrie, până la ora 23:00.

Sectorul 4, probleme pe Aleea Covasna

Pe Aleea Covasna, sectorul 4, o conductă Dn 300 mm din 1987 intră în reparații. Consecința: 44 de blocuri, racordate prin trei puncte termice, vor rămâne fără apă caldă între 9 și 12 septembrie.

Restricții în sectorul 5, pe Calea Rahovei

Și sectorul 5 este vizat, prin lucrări la conducta Dn 700 mm de pe Calea Rahovei, pusă în funcțiune în 1987. Trei puncte termice și 65 de blocuri vor fi afectate în perioada 8 – 11 septembrie, până la ora 23:00.

Sectorul 6, cele mai multe șantiere deschise

În sectorul 6 sunt programate cele mai multe intervenții. Prima vizează conducta retur Dn 1000 mm de pe strada Moinești, pusă în funcțiune în 1982. Reparațiile lasă fără apă caldă punctul termic „12 Liniei”, care deservește 11 blocuri, între 8 și 10 septembrie.

Tot în sectorul 6, în perimetrul cuprins între Calea Crângași, Calea Giulești și Splaiul Independenței, vor fi realizate lucrări de modernizare prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM). În paralel, echipele Termoenergetica vor efectua și reparații la alte conducte din zonă. Vor fi afectate 75 de blocuri, trei obiective industriale și nouă puncte termice, în perioada 8 – 12 septembrie. Conductele din această zonă, puse în funcțiune în 1981, au aproape 45 de ani de exploatare.

De asemenea, pe strada Valea Călugărească, tot în sectorul 6, se vor repara conductele Dn 300 mm, instalate în 1970. Aici, două puncte termice care deservesc 48 de blocuri și un agent economic vor fi oprite între 11 și 12 septembrie.

Conducte vechi de peste jumătate de secol

Rețeaua de termoficare din București este una dintre cele mai vechi din Europa, multe dintre conducte depășind 40 sau chiar 50 de ani de funcționare. Potrivit comunicatului Termoenergetica, termenele estimate de finalizare a lucrărilor sunt orientative, deoarece „finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor”.