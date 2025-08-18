Locuitorii din trei sectoare ale Capitalei, fără apă caldă. A fost anunţată o avarie majoră pe o conductă magistrală de termoficare

Ultima ora
Zelenski, întâlnire crucială cu Trump la Casa Albă. Negocieri importante privind concesii teritoriale şi garanţii de securitate
18 aug. 2025 | 11:09
de Diana Dumitrache

Avarie majoră pe o conductă magistrală de termoficare (Sursa foto: Profimedia)

Mii de blocuri din sectoarele 2, 3 și 4 ale Bucureștiului au rămas fără apă caldă după ce o conductă magistrală de termoficare s-a avariat duminică, în zona intersecției Șoseaua Mihai Bravu – Splaiul Unirii.

Avarie majoră pe o conductă magistrală de termoficare

Directorul Termoenergetica, Adela Ciudoescu, a declarat la Digi24 că echipele companiei încearcă să remedieze problema pe parcursul zilei de luni, însă nu există garanții că acest lucru va fi posibil într-un timp scurt, întrucât galeria tehnică în care se află conducta este în continuare inundată.

„Am avut echipele permanent în teren, s-a depistat avaria, s-a izolat, zona este undeva pe Splaiul Unirii, intersecție cu Mihai Bravu. Toată noaptea echipele au lucrat, au evacuat apa din galerie pentru că avem o galerie cu o lățime de aproximativ cinci metri și o înălțime de trei metri, galeria fiind complet inundată. Chiar și la acest moment, pe anumite zone se mai scoate apa din galerie. Echipele au lucrat la foc continuu, în schimburi,” a explicat Ciudoescu.

Potrivit acesteia, peste 4.000 de blocuri racordate la sistemul centralizat sunt afectate de avarie.

„Sunt afectate sectoarele 4, 2 și 3 deoarece nu s-a putut asigura minimul tehnic de funcționare a centralei și, pentru a nu periclita echipamentele energetice, centrala a trebuit să se închidă,” a precizat directorul Termoenergetica.

Avaria, cauză a opririi CET Progresu

Ciudoescu a adăugat că echipele continuă lucrările, dar situația rămâne incertă:

„Eu sper ca în cel mai scurt timp să depisteze avaria, că este depistată o singură avarie, dar mai este una pe care încă nu au găsit-o întrucât galeria este încă inundată. Abia de la momentul depistării avariei putem da un termen estimativ, în funcție de ce necesită remedierea.”

Termoenergetica a anunțat că avaria s-a produs pe o conductă magistrală cu diametrul de 1.000 mm, situată sub Podul Mihai Bravu. Din cauza pierderilor masive de agent termic, ELCEN a decis oprirea forțată a CET Progresu, pentru a evita deteriorarea instalațiilor energetice.

Compania a precizat că imediat ce parametrii minimi de funcționare vor fi restabiliți, CET Progresu va fi repornită pentru a relua furnizarea agentului termic „în condiții de siguranță”.

