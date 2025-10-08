Permis de conducere obligatoriu pentru cei cu trotinete și biciclete electrice, în România, în vizorul legislativului. Este o măsură de siguranţă

Un nou proiect legislativ aflat în analiză propune o schimbare majoră pentru miile de români care folosesc trotinete și biciclete electrice: obligativitatea unui permis de conducere special, similar celui necesar pentru mopede. Inițiativa vine în contextul creșterii accelerate a numărului de accidente rutiere în care au fost implicate aceste vehicule, multe dintre ele soldate cu victime.

De la libertate deplină la reguli mai stricte

În prezent, legislația rutieră din România permite ca trotinetele și bicicletele electrice să fie conduse de persoane cu vârsta minimă de 14 ani, fără a fi necesară o pregătire teoretică sau practică în domeniul circulației rutiere. Vehiculele nu sunt înregistrate, nu necesită asigurare obligatorie și pot fi folosite liber pe drumurile publice, cu condiția ca viteza lor maximă să nu depășească 25 km/h.

Însă această libertate aparent inofensivă a început să ridice tot mai multe semne de întrebare privind siguranța în trafic. Conform datelor oficiale invocate în proiect, doar în primele opt luni ale anului curent s-au înregistrat două decese și 32 de persoane grav rănite în accidente care au implicat trotinete și biciclete electrice.

„Lipsa pregătirii minime în cunoașterea regulilor de circulație și absența oricărei forme de înregistrare a vehiculelor generează o vulnerabilitate crescută atât pentru conducătorii acestora, cât și pentru ceilalți participanți la trafic”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

O nouă categorie de permis: AM1

Pentru a remedia aceste deficiențe, proiectul propune introducerea unei noi categorii de permis de conducere – AM1, dedicată trotinetelor și bicicletelor electrice.

Conform inițiativei, permisul AM1 ar putea fi obținut de persoanele care au împlinit 14 ani, însă doar după promovarea unui examen format din două probe: una teoretică, pentru verificarea cunoștințelor privind regulile de circulație, și una practică, desfășurată în poligoane special amenajate, pentru testarea abilităților de manevrare.

Documentul ar avea o valabilitate de 10 ani, iar cei care dețin deja un permis de conducere pentru alte categorii (de exemplu B, A, AM etc.) vor putea conduce automat și vehiculele electrice ușoare, fără obligația de a obține noua categorie.

Lipsa asigurării, o problemă nerezolvată

Un alt aspect evidențiat în proiect este absența asigurărilor obligatorii pentru aceste vehicule. În prezent, persoanele care provoacă daune materiale sau vătămări corporale în timp ce conduc o trotinetă electrică nu dispun de o acoperire legală prin RCA, iar victimele au dificultăți în recuperarea despăgubirilor.

De altfel, încă din 2021, Uniunea Europeană a impus statelor membre să reglementeze sistemul de asigurări pentru vehiculele electrice ușoare. România a întârziat implementarea acestei măsuri, deși autoritățile au anunțat de mai bine de doi ani că lucrează la o formulă legală.

Susținătorii proiectului afirmă că măsura nu are un scop restrictiv, ci preventiv – pentru a crește siguranța în trafic și pentru a responsabiliza utilizatorii de trotinete și biciclete electrice. Totuși, rămâne de văzut cum va fi aplicată concret această reglementare, în condițiile în care numărul acestor vehicule a crescut exponențial, iar infrastructura rutieră este, în multe zone, inadecvată pentru ele.