„Pericolul nevăzut” al înțepăturilor de ţânţar: 5 semne care impun prezentarea la spital, explicate de medici

Medicul Tudor Ciuhodaru atrage atenția, într-o postare pe Facebook, asupra riscului reprezentat de înțepăturile de țânțari pe care cei mai mulți dintre noi le ignorăm. Acestea pot provoca o boală foarte periculoasă!

5 semne care trebuie să te facă să mergi la medic, după înțepătura de țânțar

Medicul Tudor Ciuhodaru a vorbit despre infecția cu virusul West Nile, transmis prin înțepătura de țânțar. Potrivit acestuia, 17 cazuri au fost deja confirmate în România, cele mai multe în București și județul Timiș.

Doctorul avertizează că, deși multe persoane ignoră înțepăturile de țânțar, acestea pot deveni letale, mai ales pentru vârstnici și bolnavii cronici. El a enumerat cinci semne de alarmă care impun prezentarea imediată la spital: febră mare, dureri intense de cap, vărsături, stare generală alterată și sensibilitate crescută la lumină. Simptomele pot apărea la 2–8 zile după înțepătură și necesită spitalizare și tratament intravenos, în lipsa unui antidot specific împotriva virusului.

Care sunt cei mai afectați pacienți

În formele moderate, simptomele– febră, greață, dureri musculare și articulare sau erupții pe piele – dispar după 7–10 zile, însă 1 din 150 de pacienți poate dezvolta simptome severe, precum meningo-encefalita. Riscul de complicații și deces este mai ridicat la persoanele trecute de 50 de ani sau la cei cu imunitate scăzută.

Medicul recomandă măsuri de prevenție, precum evitarea expunerii la orele serii și dimineața devreme, utilizarea substanțelor repelente, purtarea hainelor care acoperă pielea, montarea plaselor împotriva insectelor și eliminarea apei stătute din jurul locuințelor.

Propunere legislativă

Ciuhodaru subliniază că virusul West Nile nu se transmite prin contact direct între oameni, dar transfuziile pot reprezenta o sursă de infectare. Totodată, 90% dintre cei infectați nu prezintă simptome, ceea ce face ca boala să fie cu atât mai periculoasă.

În final, medicul amintește că a depus în Parlament „Legea Ciuhodaru”, prin care propune introducerea educației pentru sănătate și a noțiunilor de prim-ajutor în toate școlile din România.