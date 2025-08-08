Ultima ora
08 aug. 2025 | 09:46
de Daoud Andra

Focar de infecție cu virusul West Nile în Italia: numărul deceselor a ajuns la 15. Măsurile luate de autorități

Italia se confruntă în această perioadă cu o creștere alarmantă a cazurilor de infecție cu virusul West Nile. Într-un context agravat de temperaturile ridicate și de condițiile favorabile înmulțirii țânțarilor purtători, numărul îmbolnăvirilor și al deceselor este în creștere. Potrivit celui mai recent buletin de supraveghere publicat de Institutul Național de Sănătate (ISS), de la începutul anului 2025 au fost confirmate 173 de cazuri de infectare la oameni, dintre care 72 în formă neuroinvazivă și 15 decese.

Ce este virusul West Nile și cum se transmite

Virusul West Nile, identificat inițial în Uganda în 1937, a suferit numeroase mutații și s-a răspândit la nivel global. În Europa, schimbările climatice — cu veri tot mai lungi și mai calde — au dus la o explozie a populațiilor de țânțari. Transmiterea virusului are loc în principal prin înțepătura unui țânțar infectat (în special specia Culex), dar pot apărea și cazuri de infecție prin transfuzii sau transplanturi.

În Italia, cele mai afectate regiuni sunt Lazio (cu 106 cazuri și 7 decese) și Campania (21 de cazuri și 6 decese). Printre victime se numără persoane în vârstă, cu afecțiuni preexistente, precum o femeie de 83 de ani din Pontinia și un bărbat de 77 de ani din Velletri, decedați în spitalele din regiune. Un caz special este cel al unei femei de 77 de ani din Roma, primul pacient diagnosticat oficial în Capitală, cu o expunere posibilă în zona Infernetto.

În Lazio, autoritățile au confirmat că 98 de cazuri au fost monitorizate de Direcția de Sănătate Publică din Latina, iar restul au fost detectate în zonele limitrofe. Dintre persoanele infectate, 20 sunt internate în secții obișnuite, una în terapie intensivă, iar 58 sunt în stare stabilă, în izolare la domiciliu.

Măsuri pentru a împiedica răspândirea virusului

„La acest moment, nu există semnale de alarmă deosebite, însă situația este urmărită cu maximă atenție de toate instituțiile competente, la nivel central și local,” a declarat Anna Teresa Palamara, directoarea departamentului de boli infecțioase din cadrul ISS. Ea a subliniat importanța măsurilor de prevenție, precum evitarea înțepăturilor de țânțari și evitarea zonelor de reproducere a acestora.

Pentru combaterea răspândirii virusului, autoritățile locale au intensificat măsurile de dezinsecție. La Roma, s-a reunit un comitet tehnic sub coordonarea Primăriei Capitalei și a Regiunii Lazio, în vederea coordonării eforturilor de prevenție. Primarul Gualtieri a amintit că planul de combatere a insectelor este în vigoare încă din luna martie și va continua până în octombrie.

În Latina, unul dintre cele mai afectate orașe, s-au efectuat 27 de intervenții de dezinsecție între 17 și 31 iulie, în zonele indicate de autoritățile sanitare, inclusiv în regiuni rurale unde s-au identificat și cazuri de infectare la animale.

Rata de mortalitate a formelor neuroinvazive ale infecției este în prezent de 15%, în scădere față de anul 2018 (20%), dar în ușoară creștere față de 2024 (14%). În lipsa unui vaccin sau a unui tratament specific, singurele metode de combatere rămân prevenția și identificarea timpurie a cazurilor.

Autoritățile italiene cer populației să rămână vigilentă, să ia măsuri de protecție personală și să colaboreze cu instituțiile pentru a limita răspândirea unui virus care, în ciuda vechimii sale, continuă să pună probleme serioase de sănătate publică.

