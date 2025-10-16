Ultima ora
Planul celor peste 3.000 de km de autostrăzi şi drumuri expres din România. Unde se vor construi şosele rapide
16 oct. 2025 | 09:16
de Diana Dumitrache

Percheziții DNA la Spitalul Militar Central din Capitală. Cum ar fi produs şefa instituţiei, Florentina Ioniță, prejudicii de peste 8 milioane de lei

Percheziții DNA la Spitalul Militar Central din Capitală. Cum ar fi produs şefa instituţiei, Florentina Ioniță, prejudicii de peste 8 milioane de lei
Generalul maior Florentina Ioniță, directorul Spitalului Militar Central (Foto: Formaremedicala.ro)

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat, joi dimineață, mai multe percheziții la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” din București, dar și la domiciliul generalului maior Florentina Ioniță, directorul general al unității medicale, au declarat surse apropiate anchetei.

Percheziţii la Spitalul Militar Central

Potrivit acelorași surse, acțiunea vizează suspiciuni de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale, fapte care ar fi produs un prejudiciu estimat la 8,2 milioane de lei.

DNA a confirmat efectuarea a 19 percheziții în București și în alte localități, într-un dosar ce privește posibile nereguli în gestionarea unor fonduri publice și europene, precum și semnarea unor documente oficiale fără mandat legal.

General maior Florentina Ioniță, aflată la conducerea Spitalului Militar Central din ianuarie 2014, este una dintre cele mai longevive și influente figuri din sistemul medical militar. Surse judiciare susțin că Ioniță ar fi semnat mai multe documente în locul ministrului Apărării Naționale, fără a avea o delegare oficială, iar în urma acestor acte s-ar fi efectuat plăți nelegale și acordat salarii suplimentare unor persoane apropiate.

De asemenea, anchetatorii suspectează că, prin intermediul unor proiecte europene, apropiați ai acesteia ar fi beneficiat de sume considerabile de bani, în baza unor acte semnate nelegal.

Cine este Florentina Ioniță?

Florentina Ioniță este general cu două stele și o apropiată a generalului Cătălin Zisu, ofițer cu trei stele, vizat și el de DNA într-un alt dosar ce privește lucrările de extindere a Cimitirului Militar Ghencea și atribuirea ilegală de locuri de veci către persoane publice.

Surse judiciare citate de Antena 3 CNN au precizat că perchezițiile de joi urmăresc obținerea de probe privind circuitul financiar al unor fonduri destinate dezvoltării infrastructurii medicale, dar și identificarea persoanelor care ar fi beneficiat ilegal de aceste sume.

În prezent, DNA nu a transmis un comunicat oficial privind măsurile luate sau statutul procesual al persoanelor implicate, ancheta fiind în desfășurare.

