Pepco, în faliment? Zeci de magazine se închid în Germania, angajaţii au fost deja anunţaţi de concediere

Popularul lanț de magazine de tip discount Pepco trece printr-o perioadă dificilă în Germania. După luni întregi de incertitudine, compania a anunțat că va închide aproape jumătate din magazinele sale din această țară și că peste 160 de angajați vor fi concediați. Decizia vine la doar doi ani după ce Pepco promitea o expansiune masivă pe piața germană.

Câte magazine se închid și de ce a ajuns Pepco în faliment în Germania

În iulie 2025, filiala germană a Pepco Group a solicitat deschiderea procedurilor de insolvență, încercând să salveze rețeaua de magazine neprofitabile.

Totuși, compania a confirmat acum că 28 dintre cele 64 de magazine din Germania se vor închide până la sfârșitul lunii ianuarie 2026, din cauza ”lipsei de perspective economice”. Potrivit datelor oficiale, aproximativ 165 dintre cei 500 de angajați vor fi afectați de concedieri.

”Restructurarea planificată a Pepco în Germania este un pas cheie către o profitabilitate sustenabilă, bazată pe o structură operațională mai eficientă și mai rezistentă”, a declarat managerul de restructurare Christian Stoffler, citat de publicația Polski Obserwator.

Restul de 36 de magazine vor fi menținute în funcțiune, fiind considerate ”promițătoare”. Printre acestea se numără magazinele din Oberhausen și centrul comercial Milaneo din Stuttgart, potrivit presei germane. În perioada următoare, locațiile care urmează să fie închise vor intra într-un proces de lichidare, însoțit de reduceri de prețuri substanțiale.

Ce probleme a întâmpinat Pepco pe piața germană

Intrat în Germania în 2022, Pepco a întâmpinat dificultăți încă din primele luni. Într-o piață dominată de lanțuri similare precum Action și Tedi, retailerul polonez nu a reușit să atingă nivelul de profitabilitate estimat.

În plus, inflația ridicată, costurile logistice și creșterea chiriilor pentru spațiile comerciale au pus presiune pe marjele de profit. Un scenariu similar s-a produs și în Austria, unde Pepco și-a închis toate cele 73 de magazine în februarie 2024, lăsând fără loc de muncă 680 de persoane.

La vremea aceea, compania justifica decizia spunând că ”nivelul așteptat de rentabilitate nu este atins, în ciuda eforturilor continue de optimizare operațională”.

Deși Pepco are în prezent aproximativ 4.000 de magazine în 18 țări și peste 30.000 de angajați la nivel global, situația din Germania reprezintă un semnal de alarmă pentru lanțul de retail care își propusese, în urmă cu doar doi ani, să ajungă la 2.000 de sucursale pe această piață.

Vezi și Un nou magazin cu haine ieftine se deschide în București. Rivalul direct al lui H&M și Pepco promite articole vestimentare de la 19 lei!

Cum merge Pepco în România

În contrast cu problemele din Germania, România rămâne una dintre cele mai profitabile piețe pentru Pepco Group. Compania a deschis recent al 500-lea magazin la nivel național și a raportat în 2024 o cifră de afaceri de 2,9 miliarde de lei și un profit net de 424 milioane de lei, creșteri semnificative față de anul precedent.

De la intrarea pe piața locală, în 2015, Pepco a evoluat de la 44 la 500 de magazine, susținute de peste 4.000 de angajați. Totuși, potrivit Profit.ro, retailerul a pierdut recent poziția de lider al pieței românești de fashion în favoarea gigantului spaniol Inditex, care deține brandurile Zara și Bershka.

Chiar și așa, Pepco continuă să fie un jucător-cheie în retailul românesc, în timp ce, în Germania, lupta pentru supraviețuire abia a început.

Vezi și Încă o firmă importantă dispare din România. Era concurența Pepco, dar acum sute de oameni rămân șomeri!