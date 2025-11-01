Pensionare anticipată fără penalizare: în ce condiții pot ieși românii mai devreme la pensie

Schimbările aduse de noua lege a pensiilor vin cu vești importante pentru românii care se apropie de vârsta de pensionare. Unele categorii de persoane pot ieși mai devreme la pensie, chiar și fără penalizare, dacă îndeplinesc condițiile clare stabilite de legislația actuală. Noile prevederi definesc exact cine poate beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare și ce pași trebuie urmați pentru depunerea dosarului.

Condițiile pentru pensia anticipată fără penalizare

Potrivit noii legi a pensiilor, românii pot accesa pensia anticipată fără penalizare dacă au realizat un stagiu total de 40 de ani. Acest stagiu include 35 de ani de contributivitate efectivă la sistemul public de pensii, la care se adaugă încă 5 ani de perioade asimilate sau necontributive. Cu alte cuvinte, o persoană care a contribuit suficient timp la sistem și a avut și perioade necontributive recunoscute (precum studii universitare, concedii medicale sau militare) poate solicita ieșirea la pensie mai devreme fără să-i fie redus cuantumul pensiei.

Specialiștii estimează că un număr semnificativ de persoane, în special cei născuți în anii „decrețeilor”, se vor încadra în această categorie și vor putea beneficia de avantajele noii reglementări.

Vârsta de pensionare și evoluția etapizată

În prezent, femeile se pot pensiona la vârsta standard de 63 de ani, dar pot opta pentru pensionare anticipată cu până la cinci ani mai devreme — adică de la 58 de ani. Totuși, legea prevede o creștere graduală a vârstei de pensionare pentru femei, care va ajunge la 65 de ani până în 2035. Acest proces va avea loc etapizat, prin creșteri lunare de câte o lună la fiecare două luni calendaristice, conform Anexei 5 a noii legi a pensiilor.

Pentru cei care doresc să iasă la pensie anticipat, cuantumul pensiei se calculează în funcție de numărul de luni cu care este redusă vârsta standard și de stagiul de cotizare realizat peste cel minim. Astfel, cei care nu îndeplinesc condițiile pentru pensie fără penalizare vor avea o diminuare proporțională a cuantumului final, conform tabelelor stabilite de lege.

Reduceri suplimentare pentru femeile care au crescut copii

Un capitol aparte din noua lege se referă la beneficiile acordate femeilor care au crescut copii. Acestea beneficiază de o reducere a vârstei de pensionare cu șase luni pentru fiecare copil născut și crescut până la vârsta de 16 ani, reducerea maximă fiind de 3 ani și 6 luni.

Această facilitate se aplică inclusiv femeilor care au adoptat copii, cu condiția ca aceștia să fi fost crescuți cel puțin 13 ani. Practic, măsura vine în sprijinul mamelor și recunoaște contribuția acestora în creșterea și educarea copiilor.

Cum poți verifica online când te poți pensiona

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a actualizat platforma online care permite calcularea vârstei de pensionare conform noii legi. Accesând secțiunea „Când mă pot pensiona”, utilizatorii pot introduce data nașterii, sexul și, în cazul femeilor, numărul de copii născuți. După completarea datelor și introducerea codului de securitate, sistemul oferă automat informațiile privind vârsta de pensionare, perioada de cotizare și eventualele beneficii.

De exemplu, pentru femeile născute în anul 1967 care au doi copii, calculatorul CNPP afișează exact anul și luna la care acestea pot solicita pensionarea, conform noilor tabele anexate la lege.

Actele necesare pentru dosarul de pensie anticipată

Pentru înscrierea la pensia anticipată, solicitantul trebuie să depună un dosar complet, care include mai multe documente. Printre acestea se numără:

cererea pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 4 la norme);

carnetul de muncă, în original și copie;

actele de stare civilă (carte de identitate, certificat de naștere și de căsătorie);

livretul militar (după caz);

diploma de absolvire a studiilor universitare, însoțită de foaia matricolă;

adeverințe privind sporurile cu caracter permanent, condițiile speciale de muncă și venitul brut realizat;

certificatele de naștere ale copiilor sau hotărârile judecătorești de adopție;

procura specială, dacă dosarul este depus de un mandatar;

adeverințe eliberate de angajatorii actuali și declarația privind locul de ședere obișnuită.

Aceste documente se depun la Casa Teritorială de Pensii din raza de domiciliu, iar instituția verifică și stabilește eligibilitatea pentru pensionare anticipată.