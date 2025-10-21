Tabel: penalizările aplicate pentru pensia anticipată parțială, în funcție de lunile de anticipare

Ultima ora
Pensia anticipată parţială presupune plata drepturilor înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, dar cu o diminuare a cuantumului în funcţie de numărul de luni cu care se anticipează pensia. Reglementările în vigoare stabilesc procentul de reducere aplicabil pentru fiecare lună de anticipare, iar acesta variază în funcţie de perioada totală de stagiu de cotizare realizată peste stagiul complet prevăzut de lege.

Ce procente se scad, potrivit legii

Practic, calculul se face astfel: se porneşte de la cuantumul pensiei pentru limită de vârstă care s-ar fi cuvenit, iar apoi se aplică o diminuare lunară — procentul lunar se ia din tabelul legal — înmulţit cu numărul de luni de anticipare. Reducerea rezultată se menţine până la data la care titularul ar fi împlinit vârsta standard de pensionare.

Acest tabel reflectă regulile actuale comunicate de CNPP și are la bază prevederile legale din Legea pensiilor și normele de aplicare. Procentul efectiv aplicat fiecărui solicitant depinde atât de numărul de luni cu care se anticipează data pensionării, cât şi de cât de mult a depășit acesta stagiul complet de cotizare (adică anii în plus faţă de stagiul minim).

Tabelul cu diminuările care se aplică în cazul pensionării anticipate

Exemplu concret de calcul

Dacă o persoană îndeplineşte condiţiile pentru pensie anticipată parţială şi îşi reduce vârsta cu 24 de luni (2 ani) faţă de vârsta standard, iar situaţia sa de stagiu se încadrează la „peste 1 an” conform tabelului, se va aplica procentul de 0,45% pentru fiecare lună: reducerea totală va fi 24 × 0,45% = 10,8% din pensia pentru limită de vârstă. Această diminuare se menţine până la atingerea vârstei standard.

Este important să reţii câteva aspecte practice: pensia anticipată parțială se poate acorda cu cel mult 5 ani înainte de vârsta standard; prevederile se pot actualiza prin acte normative ulterioare; iar recalculări sau revizuiri pot interveni în condiţii speciale (de exemplu, valorificarea unor venituri/stagii nefolosite la prima stabilire). Pentru interpretări punctuale şi simulări personalizate, consultă Casa Teritorială de Pensii.

Au dreptul la pensie anticipată fără penalizare persoanele care:

  • au realizat un stagiu de cotizare cu cel puțin 8 ani peste stagiul complet prevăzut de lege (de exemplu, dacă stagiul complet este de 35 de ani, trebuie să aibă cel puțin 43 de ani de contribuție);
  • pot solicita pensia cu cel mult 5 ani înainte de vârsta standard de pensionare (adică, de regulă, între 60–65 de ani, în funcție de sex și anul nașterii);
  • nu cumulează alte venituri pentru care se datorează contribuții de asigurări sociale (nu mai pot lucra după data pensionării).
