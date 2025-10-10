Pensiile speciale și pensionarea la 48 de ani, ”desființate” de Băsescu. ”Du-te nene și angajează-te în domeniul privat”

Discuția despre pensiile speciale revine în prim-plan odată cu poziția tranșantă a lui Traian Băsescu, care critică pensionările timpurii urmate de reîncadrări bine plătite în aparatul de stat. Fostul președinte susține că statul nu are voie să încurajeze ieșirea la pensie în jurul vârstei de 48 de ani, cu beneficii peste media sistemului, pentru ca apoi aceiași oameni să fie numiți în funcții de conducere la companii publice sau instituții strategice. În logica lui, această practică alimentează un „dezastru administrativ”, pentru că deciziile ajung pe mâna unor rețele de influență, nu a competenței.

Mesajul său este dublat de un apel direct către premierul Ilie Bolojan: să pună capăt ciclului pensionare specială – reangajare la stat și să explice public mizele reale, inclusiv costurile pentru buget și pentru încrederea în instituții. Propunerea lui Băsescu este simplă ca principiu: dacă ai ieșit foarte devreme la pensie pe criterii speciale, caută-ți loc în zona privată, nu într-o altă funcție plătită din bani publici.

Ce a denunțat Băsescu despre pensionările timpurii și reîncadrările la stat

În centrul criticii se află situațiile în care beneficiari ai unor statute profesionale speciale părăsesc sistemul la vârste mici, apoi revin rapid în poziții administrative, inclusiv la companii de infrastructură sau în spitale. Potrivit lui Băsescu, combinația dintre rețelele de influență și lipsa calificărilor potrivite în noile roluri produce decizii greșite, contracte gestionate superficial și, în final, performanță scăzută a instituțiilor.

El vede aici o problemă atât morală, cât și economică: morală, pentru că mesajul transmis societății este că „se poate” ocolind spiritul legii; economică, pentru că bugetul plătește simultan pensii speciale consistente și salarii de conducere. Din acest motiv, recomandă o delimitare fermă între dreptul la pensie și accesul la funcții publice post-pensionare, cel puțin atunci când vorbim despre retrageri la vârste neuzuale.

Care este rolul pe care i-l atribuie premierului Ilie Bolojan

Băsescu insistă ca premierul să comunice transparent și să impună reguli clare, fără portițe, astfel încât reîncadrările în sistemul public după pensionări speciale să devină excepția, nu regula. În viziunea sa, șeful Guvernului trebuie să își asume politic această bătălie, să explice direct cetățenilor de ce „pensionarea la 48 de ani urmată de o nouă slujbă la stat” subminează credibilitatea administrației și să vină cu mecanisme de descurajare.

În același registru, fostul președinte sugerează revenirea la o logică a meritului: dacă alegi o pensie specială timpurie, te reorientezi către mediul privat, unde piața decide valoarea muncii. Statul, spune el, nu poate încuraja rute ocolitoare care premiază relațiile în locul competenței.

Ce spune Băsescu despre măsurile economice și ratingul de țară

Dincolo de pensii, Băsescu a comentat și deciziile guvernamentale recente privind consolidarea fiscală. El apreciază că măsurile nepopulare au fost necesare pentru a menține credibilitatea României în fața agențiilor de rating și a evita scenariul „încetării de plăți”. În logica sa, un decident are doar două opțiuni: să aplice corecții dure, asumând costul politic, sau să părăsească funcția, lăsând loc unei echipe care va face ajustările inevitabile.

Mesajul este unul de disciplină fiscală: menținerea ratingului depinde de reducerea deficitului, iar amânarea reformelor este mai scumpă pe termen mediu. În acest cadru, stoparea reîncadrărilor după pensionări speciale este privită și ca măsură de igienă bugetară, nu doar de morală publică.

Ce urmează în dezbaterea despre pensiile speciale

Tema rămâne una sensibilă: pe de o parte, există corpuri profesionale care argumentează că natura muncii impune tratamente speciale; pe de altă parte, presiunea publică cere limitarea privilegiilor și un cadru predictibil, aplicat unitar. Declarațiile lui Băsescu vor alimenta, cel mai probabil, un nou val de discuții despre vârsta reală de pensionare, despre interdicții de reîncadrare în sistemul public pentru o perioadă determinată și despre eventuale plafoane ale beneficiilor.

Indiferent de soluția tehnică, direcția anunțată este clară: transparență și reguli care împiedică abuzul. Iar miza nu ține doar de echitate, ci și de capacitatea statului de a livra servicii eficiente, cu oameni potriviți în roluri potrivite, selectați pe criterii meritocratice, nu prin rotația privilegiilor.