Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
01 nov. 2025 | 09:47
de Daoud Andra

Penalități pentru proprietarii de la bloc: în ce situații pot fi amendați și cât pot plăti

Social
FOTO: colaj Playtech.ro

Viața la bloc presupune nu doar confortul unei locuințe urbane, ci și o serie de obligații financiare și administrative față de comunitatea de locatari. Fiecare proprietar are datoria de a contribui lunar la cheltuielile comune, iar neglijarea acestor plăți poate duce la penalități considerabile. De la întreținerea spațiilor comune până la fondul de reparații, toate aceste costuri sunt reglementate prin lege și prin hotărârile luate în cadrul asociațiilor de proprietari.

Cum se stabilesc cheltuielile lunare

Sumele datorate de fiecare locatar sunt calculate pe baza unor criterii precise: numărul de persoane care locuiesc în apartament, suprafața locuinței și consumurile individuale. Cheltuielile comune, precum întreținerea liftului, curățenia scărilor, reparațiile instalațiilor sau iluminatul pe holuri, se împart proporțional cu cota-parte deținută din proprietatea comună.

În schimb, costurile legate de salubritate se împart în funcție de numărul de persoane, iar cele pentru apă și căldură sunt determinate de contoarele individuale. Administratorul asociației este cel care centralizează toate aceste date și afișează lunar lista de plată. Din acești bani se acoperă facturile pentru utilități, salariile personalului de întreținere și eventualele reparații curente.

Ce se întâmplă dacă nu plătești la timp

Neplata întreținerii nu afectează doar imaginea de „bun vecin”, ci și bugetul personal. Restanțele atrag penalități de întârziere, calculate zilnic, care pot ajunge până la 0,2% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere, conform legislației în vigoare. Cu alte cuvinte, o datorie de 1.000 de lei neachitată timp de o lună poate genera penalități suplimentare de peste 60 de lei.

Dacă proprietarul continuă să nu plătească, asociația de proprietari are dreptul să îl acționeze în instanță. În cazurile grave, datoriile pot fi recuperate prin executare silită, iar costurile judiciare se adaugă la suma totală de plată. În plus, dacă mai mulți locatari acumulează restanțe, există riscul ca furnizorii de utilități să debranșeze întregul bloc de la servicii precum apă caldă sau încălzire.

Pe lângă cheltuielile lunare, locatarii trebuie să contribuie și la fondul de rulment și fondul de reparații, sume esențiale pentru buna funcționare a imobilului. Fondul de reparații se stabilește anual de către asociație, odată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, și este folosit pentru lucrări de amploare: reabilitarea termică, repararea acoperișului, zugrăvirea casei scării sau înlocuirea liftului. Contribuția fiecărui proprietar se calculează în funcție de cota sa-parte și de valoarea totală a lucrării.

De ce este important să fii la zi cu plățile

Plata la timp a întreținerii și a fondurilor speciale nu este doar o obligație legală, ci și o garanție că blocul va rămâne într-o stare bună, fără riscuri de avarii sau disconfort. Lipsa contribuțiilor duce, în timp, la degradarea clădirii, la apariția problemelor tehnice și la costuri mai mari pentru toți locatarii.

Așadar, pentru a evita penalități, litigii și tensiuni între vecini, proprietarii de la bloc ar trebui să trateze cu seriozitate obligațiile financiare lunare.

