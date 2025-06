Pedro Pascal are un geamăn la New York: Un tătic din Brooklyn cucerește internetul

Pedro Pascal, starul îndrăgit al serialelor „The Last of Us” și „The Mandalorian”, are parte de o popularitate uriașă la nivel global – dar se pare că are și un dublu aproape perfect, chiar în inima New Yorkului. Într-un concurs amuzant desfășurat pe străzile din Lower East Side, un tată din Brooklyn pe nume George Gountas a fost desemnat câștigătorul unui concurs de sosii Pedro Pascal, atrăgând atenția nu doar a trecătorilor, ci și a internetului.

View this post on Instagram A post shared by James Kleinmann (@jameskleinmann)

Evenimentul a avut loc de Ziua Tatălui și a fost organizat de restaurantul mexican Son Del North, care a decis să celebreze cu umor figura actorului devenit un adevărat „daddy” al culturii pop contemporane. Printre cei aproape 30 de concurenți, George Gountas, îmbrăcat într-un maiou negru, a captivat publicul și juriul, amintind izbitor de apariția lui Pascal la Festivalul de Film de la Cannes.

George Gountas nu este actor, influencer sau vedetă pe rețelele sociale. De fapt, el nici măcar nu are conturi active online. Cu toate acestea, în ziua concursului, a devenit rapid centrul atenției. Soția lui, Jenny Gania, este cea care l-a „tras” la eveniment, convingându-l că va fi o surpriză plăcută de Ziua Tatălui.

„Totul a început când a apărut Game of Thrones — atunci am început să auzim comentariile”, a declarat Gania pentru New York Post. „Apoi au început să spună și copiii. Când am văzut concursul, i-am zis: ‘E Ziua Taților. Trebuie să mergi. Ăsta e cadoul tău.’ E amuzant, pentru că el nu e deloc activ pe social media. Dar acum o să fie peste tot.”

Și a avut dreptate. Apariția lui Gountas în cadrul evenimentului a fost rapid imortalizată și distribuită pe rețelele sociale și în presă, iar fotografia sa alături de comparația cu Pedro Pascal a făcut rapid înconjurul internetului.

George Gountas – nu doar o sosie perfectă, ci și un profesionist din lumea televiziunii

Interesant este că Gountas nu este străin de lumea divertismentului. El lucrează ca designer de lumini pentru The Daily Show, una dintre cele mai urmărite emisiuni de satiră politică din Statele Unite. Deși obișnuit să lucreze în culise, de data aceasta a fost rândul lui să strălucească la propriu.

Pentru câștigarea concursului, George a primit 50 de dolari și un an întreg de burritos gratis, oferite de Son Del North – un restaurant mexican care nu a ales întâmplător să organizeze evenimentul.

De fapt, inițiativa a venit ca un răspuns direct la o remarcă făcută de Pedro Pascal în 2023, când actorul a afirmat că în New York nu există mâncare mexicană cu adevărat bună. „Am zis, ‘Cum adică nu există mâncare mexicană bună în New York?’”, a povestit chef-ul și co-proprietara Annisha Garcia. „Și atunci am spus: ‘Ba da, există – și suntem aici!’”.

De la Game of Thrones la burritos gratis: cum o asemănare întâmplătoare a devenit virală

Concursul din Lower East Side nu este un caz izolat. În toamna anului trecut, un eveniment similar a fost organizat pentru fanii lui Timothée Chalamet în Madison Square Park, iar actorul a făcut chiar o apariție surpriză. Se pare că fenomenul sosiei vedetelor devine tot mai popular în New York, unde dragostea pentru celebrități se împletește cu creativitatea și spiritul comunitar.

În cazul lui Gountas, asemănarea cu Pedro Pascal s-a dovedit a fi mai mult decât o glumă de familie – a devenit o mică senzație în lumea digitală și o amintire memorabilă pentru familia sa. Pentru fanii actorului, evenimentul a fost un mod amuzant și relaxat de a-i aduce un omagiu idolului lor.

Într-o epocă în care rețelele sociale pot transforma pe oricine într-o vedetă peste noapte, povestea lui George Gountas e o dovadă că uneori ai nevoie doar de o față cunoscută, o atitudine bună și… un maiou negru. Și, desigur, o soție care știe exact când să te împingă în fața camerei.

Pedro Pascal poate dormi liniștit: dacă vreodată va avea nevoie de un dublu sau un înlocuitor, îl are deja – în Brooklyn, în persoana lui George Gountas. Cu un amestec de carismă, modestie și o poveste simpatică de familie, George a demonstrat că dragostea pentru actorii preferați poate duce la momente cu adevărat memorabile. Iar pentru cei care se întreabă dacă seamănă cu o celebritate… poate ar fi momentul să caute următorul concurs de sosii.