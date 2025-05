Pedro Pascal electrizează Cannes-ul cu un mesaj curajos: „Fuck the people that try to make you scared”

Într-o lume în care multe vedete preferă să rămână diplomatice și să nu-și asume poziții politice explicite, Pedro Pascal rupe tiparele. Prezent la Festivalul de Film de la Cannes pentru a-și promova noul film regizat de Ari Aster, Eddington, actorul chiliano-american nu s-a ferit să-și exprime gândurile legate de frică, imigrație și climatul politic din Statele Unite. Iar reacția sa – directă, pasională și lipsită de eufemisme – a devenit rapid virală.

Eddington, o radiografie a Americii tensionate

Filmul Eddington, cel mai recent proiect al controversatului regizor Ari Aster, cunoscut pentru producții ca Hereditary și Midsommar, este plasat într-un orășel american din anul 2020. Pascal interpretează un primar liberal aflat în conflict cu un șerif conservator, interpretat de Joaquin Phoenix. Temele centrale? Polarizarea socială, disoluția consensului și frica – o atmosferă care reflectă fidel realitățile Americii post-pandemie.

Aster a explicat în cadrul conferinței de presă de la Cannes că filmul său a fost inspirat de „o stare generală de frică și anxietate” trăită în ultimii ani. „Am vrut să arăt ce înseamnă să trăiești într-o lume în care nimeni nu mai cade de acord asupra a ceea ce este real. Ne-am prăbușit într-o epocă a hiper-individualismului, iar acel consens social care era fundamentul democrațiilor liberale s-a pierdut definitiv. COVID a fost momentul care a rupt definitiv această legătură”, a spus regizorul.

Eddington nu este un film subtil, ci un statement vizual și emoțional despre haosul ideologic din Statele Unite. Iar Pedro Pascal, care joacă un personaj vizibil inspirat de politicieni progresiști, a fost întrebat inevitabil despre implicațiile reale ale unei asemenea povești într-un climat politic instabil.

Răspunsul lui Pedro Pascal a fost unul dintre cele mai memorabile momente ale festivalului: „Frica este modul în care ei câștigă. Așa că trebuie să continui să spui povești, să te exprimi și să lupți pentru a fi cine ești. Fuck the people that try to make you scared, știi? Și luptă înapoi. Ăsta e cel mai bun mod de a o face – prin povești. Nu-i lăsa să câștige.”

Cuvintele actorului, transmise cu intensitate și fără ocolișuri, au fost interpretate ca un mesaj clar împotriva ideologiei conservatoare promovate de mișcarea MAGA și de foști lideri politici ai SUA. Totuși, Pascal nu s-a oprit la atât. Când a fost întrebat despre imigrație – un subiect cu care are o legătură profund personală – a adoptat un ton mai rezervat, dar la fel de sincer:

„E înfricoșător pentru un actor să vorbească despre asemenea subiecte. Întrebarea ta mă intimidează, nu mă simt suficient de informat. Dar vreau ca oamenii să fie în siguranță și protejați. Părinții mei sunt refugiați din Chile, am fugit dintr-o dictatură și am avut privilegiul să cresc în SUA după ce am primit azil în Danemarca. Dacă nu ar fi fost asta, nu știu ce s-ar fi întâmplat cu noi. Cred în aceste forme de protecție.”

A fost un moment de vulnerabilitate care a completat perfect curajul său anterior, amintind tuturor că în spatele personajelor dure din The Mandalorian sau The Last of Us se află un om profund marcat de istorie și traume personale.

De ce vocea lui Pascal contează mai mult ca oricând

Într-o industrie dominată de PR și de frică de backlash, vocea lui Pedro Pascal se remarcă prin autenticitate. Nu e vorba doar de un actor care joacă într-un film cu temă politică, ci de un imigrant care trăiește realitățile dure ale unei Americi în schimbare. Într-o perioadă în care legislațiile privind azilul, migrația și drepturile minorităților sunt sub presiune, mesajul său devine nu doar important, ci necesar.

Poziția sa poate părea riscantă, mai ales având în vedere colaborările sale cu studiouri precum Disney, care preferă neutralitatea. Cu toate acestea, Pedro Pascal nu doar că își asumă opiniile, dar le transformă în motor artistic și activism. El încurajează publicul să nu cedeze în fața fricii și folosește platforma de la Cannes – una dintre cele mai vizibile scene ale cinematografiei globale – pentru a spune povești incomode, dar vitale.

În final, Eddington nu este doar un film, ci un manifest. Iar Pedro Pascal nu este doar actorul din rolul principal, ci vocea clară și asumată a unei generații care refuză să tacă. Dacă ești interesat de filme care depășesc granițele divertismentului și pun sub lupă tensiunile sociale și politice ale lumii actuale, Eddington merită toată atenția ta. Și la fel și mesajul lui Pascal: nu lăsa frica să câștige.