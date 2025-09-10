Pe ce dată pică Paștele ortodox și catolic în 2026 și în următorii ani. Calendarul complet

În anul 2026, creștinii vor celebra Sărbătoarea Învierii Domnului în luna aprilie, însă datele Paștelui ortodox și catolic nu coincid. Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie, iar cel catolic o săptămână mai devreme, pe 5 aprilie. Diferența dintre date se datorează formulei de calcul stabilite la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea, în 325 d.Hr.

Cum se calculează data Paștelui

Data Paștelui depinde de două fenomene astronomice: echinocțiul de primăvară, cu dată fixă pe 21 martie, și Luna plină de după echinocțiul de primăvară, numită Luna plină pascală.

Paștele ortodox este sărbătorit în prima duminică care urmează acestei Luni pline. Formula de calcul, cunoscută sub denumirea de ciclu pascal, ia în considerare ciclurile solare și lunare, pe o bază de 19 ani.

Dacă Luna plină a avut loc înainte de echinocțiul de primăvară, atunci trebuie așteptată prima lună plină de după 21 martie. În cazul în care aceasta cade într-o zi de luni, sărbătoarea se amână pentru duminica următoare.

Paștele ortodox și catolic în 2026

În 2026, Paștele ortodox va fi sărbătorit duminică, 12 aprilie, în timp ce Paștele catolic va fi celebrat pe 5 aprilie. Florii, sărbătoarea care precede Paștele, vor fi celebrate astfel: ortodocșii pe 5 aprilie, iar romano-catolicii pe 29 martie.

Această diferență reflectă calculul distinct al datei Paștelui pentru cele două rituri, dar ambele sărbători au rădăcini comune în tradiția creștină.

Diferența dintre date se poate observa în fiecare an, fiind influențată de mișcarea Lunii și echinocțiul de primăvară. Astfel, chiar dacă Sărbătoarea Învierii Domnului este celebrată în aceeași perioadă a anului, calendarul exact variază pentru ortodocși și catolici.

Paștele în următorii ani

Pentru a planifica sărbătorile, iată calendarul complet pentru următorii ani:

Paștele Ortodox:

– 2027 – 2 mai

– 2028 – 16 aprilie

– 2029 – 8 aprilie

– 2030 – 28 aprilie

Paștele Catolic:

– 2027 – 28 martie

– 2028 – 16 aprilie

– 2029 – 1 aprilie

– 2030 – 21 aprilie

Calendarul evidențiază cu claritate diferențele dintre datele Paștelui ortodox și cel catolic, oferind credincioșilor un ghid esențial pentru a-și organiza sărbătorile în armonie cu tradițiile lor spirituale. Fiecare dată reprezintă o invitație la pregătire sufletească, la reuniunea familiei și la momente de comuniune profundă.

În fiecare an, Sărbătoarea Învierii Domnului rămâne un reper luminos în viața spirituală a creștinilor, un prilej de reflecție, recunoștință și împărtășire a bucuriei, indiferent dacă duminica pascală pică mai devreme sau mai târziu în calendar. Este o clipă de reînnoire și speranță, care aduce împreună comunități și familii într-o atmosferă de pace și credință.

