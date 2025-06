Pe ce dată începe postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel în 2025 și cât durează

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, cunoscut în tradiția ortodoxă românească și sub denumirea de Postul Sânpetrului, este una dintre cele patru mari perioade de post de peste an, cu o istorie adânc înrădăcinată în viața liturgică a Bisericii Ortodoxe. Deși este mai puțin sever decât Postul Paștelui sau cel al Crăciunului, el are o profundă semnificație spirituală, pregătind credincioșii pentru cinstirea celor doi mari apostoli ai creștinătății: Petru și Pavel.

Cine au fost Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Sfântul Apostol Petru, fost pescar din Galileea, a fost unul dintre cei doisprezece ucenici aleși de Hristos. Este considerat ”piatra” pe care Mântuitorul a dorit să-și întemeieze Biserica, conform mărturiei din Evanghelie. A avut un rol esențial în răspândirea credinței creștine în rândul evreilor, fiind primul episcop al Romei.

Sfântul Apostol Pavel, inițial un persecutor al creștinilor cunoscut sub numele de Saul din Tars, a trăit o convertire dramatică pe drumul Damascului. Devenit unul dintre cei mai influenți apostoli, Pavel a fost un neobosit propovăduitor al Evangheliei în lumea păgână, lăsând în urmă epistole ce formează o parte importantă din Noul Testament.

Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel pe 29 iunie în fiecare an. Această dată este fixă și nu variază de la an la an, fiind una dintre cele mai importante sărbători dedicate apostolilor în calendarul ortodox.

Când începe și cât durează postul Sfinților Apostoli în 2025

Postul Sfinților Petru și Pavel este un post mobil, ceea ce înseamnă că data începerii lui variază în funcție de data Paștelui. El începe întotdeauna luni, după Duminica Tuturor Sfinților, care se celebrează în prima duminică după Rusalii.

În 2025, Paștele Ortodox a fost pe 20 aprilie, iar Rusaliile vor fi pe 8 iunie. Astfel, Duminica Tuturor Sfinților va fi pe 15 iunie, iar Postul Sfinților Apostoli va începe luni, 16 iunie 2025. Acesta se va încheia în ziua sărbătorii Sfinților Petru și Pavel, pe 29 iunie, având o durată de 14 zile.

Particularitățile postului și ale sărbătorii

Postul Sfinților Apostoli este considerat un post de vară, mai ușor din punct de vedere alimentar decât celelalte posturi mari. În multe zile este permis consumul de pește, vin și untdelemn, iar regulile de postire pot varia ușor de la o eparhie la alta.

Sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel are o mare însemnătate pentru Biserica Ortodoxă și pentru comunitățile parohiale care poartă hramul celor doi apostoli. În multe locuri din România se organizează pelerinaje, slujbe speciale, dar și tradiții populare legate de această zi, cum ar fi aprinderea focurilor în noaptea de Sânpetru, în special în zonele rurale.

De asemenea, ziua de 29 iunie este și Ziua Lucrătorului din Penitenciare în România, Sfinții Petru și Pavel fiind considerați ocrotitorii celor aflați în detenție, din cauza experienței proprii a celor doi apostoli, care au cunoscut lanțurile temniței pentru Hristos.