Pe ce a cheltuit un american 120 de dolari la Lidl România? Turistul a rămas surprins de preţurile din supermarket: „E o nebunie”

Pentru mulți turiști, experiența de a descoperi un nou oraș începe nu doar cu vizitarea obiectivelor turistice, ci și cu explorarea vieții de zi cu zi a localnicilor. Un supermarket poate fi un adevărat barometru al costului vieții, iar pentru un american aflat în vizită în România, prețurile de la Lidl s-au dovedit a fi o surpriză de proporții.

Experiența unui turist american în supermarketurile din românia

Adonis, un american crescut în Bronx, New York, a decis să testeze piața alimentară din România și a intrat într-un magazin Lidl pentru o sesiune de cumpărături obișnuită. Rezultatul l-a lăsat fără cuvinte. Pentru suma de 120 de dolari, echivalentul a circa 500 de lei, acesta a reușit să umple un coș cu o varietate de produse pe care acasă le-ar fi plătit la prețuri mult mai mari.

„E o nebunie”, a spus el, referindu-se la diferența de cost dintre România și Statele Unite.

Ce a cumpărat din Lidl și cât a costat

Lista cumpărăturilor a inclus atât produse de bază, cât și câteva răsfățuri: banane, piersici, paste, ouă, carne de vită, legume proaspete, dulciuri și chiar înghețată. Toate acestea, împreună, au ajuns la suma de 478 de lei, un preț care, pentru un newyorkez, pare de-a dreptul incredibil.

În SUA, nota de plată pentru un coș similar ar fi depășit considerabil cei 120 de dolari cheltuiți la București, ceea ce explică reacția plină de uimire a turistului.

Diferențele de preț dintre statele unite și România

Contextul face ca experiența lui Adonis să fie una relevantă pentru comparațiile între costul vieții în cele două țări. În New York, fructele exotice precum bananele sau piersicile, alături de carnea de vită, pot costa chiar și dublu față de prețurile afișate pe rafturile din România.

În plus, dulciurile și înghețata sunt percepute în SUA ca produse cu preț ridicat, mai ales în supermarketurile din marile orașe, ceea ce face ca totalul de 478 de lei plătit la Lidl să pară aproape ireal pentru cineva obișnuit cu nivelul american de trai.

Reacția turistului și întrebarea pentru români

Adonis nu și-a ascuns entuziasmul și a concluzionat că raportul calitate-preț pe care l-a întâlnit în România este unul care merită remarcat. „E o nebunie”, a spus el, impresionat de cât de multe produse a reușit să cumpere cu o sumă pe care, în Statele Unite, nu ar fi putut acoperi decât o parte din listă.

Întrebarea care se ridică acum este dacă pentru români, această notă de plată de 478 de lei pare una convenabilă sau, dimpotrivă, scumpă. Pentru un turist american, răspunsul este clar: experiența a fost una extrem de pozitivă.

