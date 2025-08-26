Pe 14 septembrie, cucerește Bucureștiul pe două roți în cadrul Turului României!

Ca în fiecare an, Turul României nu este doar despre profesioniștii care cuceresc locurile frumoase ale țării, ci și despre ciclistul amator sau micuțul pasionat de pedalat, care simte fiorul competiției, bucuria efortului și aplauzele publicului. Federația Română de Ciclism, alături de Agenția Națională pentru Sport și Auchan România, partener principal al evenimentului, aduc în prim-plan la București curse gratuite pentru amatori și copii.

Cursa de amatori King of the Capital (Regele Capitalei) – 14 septembrie, București

Pe 14 septembrie 2025, în ziua în care vom afla și marele câștigător al Turului României 2025, Bulevardul Libertății din București se transformă în pistă pentru King of the Capital – cursa de amatori care încheie în forță Turul României. Este locul unde viteza întâlnește emoția pură. Traseul de 6,8 km este conceput pentru a-ți pune la încercare puterea de accelerare, anduranța și concentrarea, totul în ritmul alert al Capitalei.

Cursa va demara la ora 09:00, din Parcul Izvor (intrarea dinspre Bulevardul Libertății) și se adresează tuturor pasionaților de ciclism adulți. Înscrierile sunt gratuite și se realizează online, aici: https://turulromaniei.ro/king-of-the-capital/.

Cursa Copiilor – 14 septembrie, București

Tot pe 14 septembrie și cei mai tineri pasionați de pedalat își vor putea testa abilitățile în Cursa Copiilor, desfășurată în Parcul Izvor – Bulevardul Libertății, începând cu ora 15:30, imediat după ceremonia de premiere a participanților în Turul României. Evenimentul le oferă copiilor cu vârste între 2-14 ani șansa de a simți emoția unei competiții reale, într-un cadru sigur și prietenos, încurajați de părinți și susținuți de public. Este momentul în care viitorii campioni fac primii pași – sau primele pedale – spre marile podiumuri.

Înscrierea la cursa pentru copii este gratuită și se realizează online aici: https://turulromaniei.ro/cursa-copiilor-bucuresti/

Toți participanții vor primi medalii de FINISHER

Turul României este organizat de Federația Română de Ciclism, alături de Agenția Națională pentru Sport și Auchan, în calitate de partener principal. Evenimentul îmbină performanța sportivă cu promovarea celor mai frumoase zone turistice și culturale ale țării, reunind orașe istorice, drumuri pitorești și peisaje spectaculoase într-un traseu conceput să aducă ciclismul mai aproape de publicul larg și să susțină un stil de viață sănătos.

Competiția de elită va fi transmisă în direct pe Prima Sport și va putea fi urmărită LIVE și pe www.turulromaniei.ro, precum și pe paginile de Facebook Tour of Romania și Auchan România. De asemenea, rezumate zilnice vor fi difuzate și de TVR.

Program și traseu Turul României 2025

9 septembrie – Prezentarea echipelor – Craiova

10 septembrie – Etapa 1: Craiova – Târgu Cărbunești – Horezu – Râmnicu Vâlcea | 175 km

11 septembrie – Etapa 2: Pitești – Topoloveni – Pucioasa – Pasul Dichiu (Piatra Arsă) | 172 km

12 septembrie – Etapa 3: Brașov – Întorsura Buzăului – Sărata Monteoru – Buzău | 180 km

13 septembrie – Etapa 4: Buzău – Brăila – Însurăței – Slobozia | 212 km

14 septembrie – Etapa 5: circuit în București | 95 km

Sponsorii evenimentului: YoPro, Rexona, Clear, Pedigree, M&M’s, Stay Strong, Cristim, Orange, Elit, Pizza Giuseppe, Pepsi, Home Garden, Delikat, Born winner, Hochland, Mondelez, Gold Nutrition.

Partener mobilitate: Petrom

Mașina oficială: Suzuki

Apa oficială: Dorna

Partener tehnic: Bellotto

Parteneri media: Prima Sport, TVR

Despre Turul României

Inspirată de Turul Franței, publicația „Revista Automobilă” a organizat, în 1910, Circuitul Munteniei, pe ruta București-Sinaia-Târgoviște-București, însă competiția a fost pusă de pauză 3 ani mai târziu, din cauza Primului Război Mondial. În 1934, ziarul „Sportul Zilnic” a reluat ideea, organizând prima competiție ciclistă națională – Turului României, supranumită și „Mica Buclă”. Competiția figurează în calendarul Uniunii Cicliste Internaționale din 2008, iar din 2019 este organizată în parteneriat cu Auchan România. Mai multe informații despre Turul României 2025 pe: www.turulromaniei.ro și pe pagina oficială de Facebook: https://www.facebook.com/tourofromaniaofficial.

