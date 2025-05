PC Game Pass și GeForce Now – cum transformi un PC ieftin, un Mac sau orice smartphone recent într-o consolă de gaming de top cu acces la cele mai noi jocuri

În 2025 industria de gaming trece printr-o revoluție liniștită, dar profundă. Puterea de calcul necesară pentru cele mai pretențioase jocuri nu mai stă neapărat pe biroul tău sub forma unui tower masiv ori a unei plăci video de mii de lei, ci în centre de date aflate la sute sau mii de kilometri depărtare. Serviciile de streaming precum GeForce Now te lasă să împrumuți, la cerere, un PC virtual cu placă video de ultimă generație, iar tot ce ai nevoie local este un ecran, un controller sau o tastatură, o conexiune stabilă la internet şi un abonament lunar. Practic, investiția iniţială scade dramatic: nu mai cumperi hardware nou la fiecare doi-trei ani, ci te abonezi la „putere de calcul” din cloud şi o foloseşti ori de câte ori vrei să te joci.

În acelaşi timp, modelul de plată pe joc dispare treptat din topul priorităţilor. Cu un singur abonament PC Game Pass primeşti acces instant la o bibliotecă ce include atât lansări „Ziua 1“, cât şi hituri din anii anteriori. Nu-ţi mai faci griji că trebuie să dai 350–400 lei pe fiecare titlu nou; plăteşti echivalentul a două pizza pe lună şi joci tot ce apare sub umbrela Xbox Game Studios, Bethesda, EA Play şi mulţi alţii. Când combini cele două servicii — Game Pass pentru conţinut şi GeForce Now pentru hardware — un laptop office vechi de opt ani, un MacBook Air sau chiar un telefon devin, fără exagerare, o consolă next-gen portabilă.

PC Game Pass: Jocuri de ultimă oră pe orice PC

PC Game Pass este un abonament lunar de la Xbox care îți oferă acces la sute de jocuri de înaltă calitate pe PC, inclusiv titluri noi chiar din ziua lansării lor. Cu PC Game Pass, nu mai trebuie să cumperi fiecare joc în parte – plătești o taxă fixă și ai la dispoziție o bibliotecă imensă, de la blockbuster-ele momentului la hituri apreciate din anii anteriori. Spre exemplu, în 2024 poți juca Senua’s Saga: Hellblade II (lansat în mai 2024) imediat ce apare, fără cost suplimentar, la fel cum în 2023 jocuri precum Starfield sau noul Forza Motorsport au fost disponibile în abonament de la Ziua 1. Se anunță și titluri majore pentru 2025 – de pildă, RPG-ul Avowed are lansarea programată pe 18 februarie 2025 și va putea fi jucat pe PC încă din prima zi prin Game Pass , la fel ca Microsoft Flight Simulator 2024 (disponibil din prima zi de lansare pe Game Pass în noiembrie 2024). Alături de acestea, abonamentul include și jocuri populare din anii trecuți – de la aventuri premiate la clasice moderne și jocuri indie de succes – așa că vei găsi mereu ceva interesant de jucat.

Pe lângă noutăți și exclusivități Xbox, PC Game Pass include și acces la EA Play, serviciul cu jocuri de la Electronic Arts (FIFA, Need for Speed, Battlefield etc.), fără cost suplimentar. Tot ce trebuie să faci este să legi contul tău EA de aplicația Xbox, iar apoi poți descărca și juca zeci de titluri EA din biblioteca oferită. Practic, cu un singur abonament unificat ai atât catalogul Xbox (inclusiv jocurile Bethesda precum Fallout, Elder Scrolls sau DOOM), cât și pe cel EA, economisind bani frumoși față de achiziția separată a fiecărui joc.

Tipuri de abonament Game Pass și prețuri actuale

Xbox pune la dispoziție mai multe tipuri de abonamente Game Pass, adaptate preferințelor:

PC Game Pass – acces la biblioteca Game Pass pe Windows PC . În România costă 40 lei pe lună (după o ofertă inițială de 14 zile la ~5 lei) . Acest abonament include și EA Play pe PC, dar nu oferă beneficii pe consola Xbox sau jocuri în cloud streaming.

– acces la biblioteca Game Pass pe . În România costă (după o ofertă inițială de 14 zile la ~5 lei) . Acest abonament include și EA Play pe PC, dar oferă beneficii pe consola Xbox sau jocuri în cloud streaming. Game Pass Ultimate – pachetul complet, ce combină PC Game Pass + Game Pass pentru console + Xbox Live Gold/Multiplayer online (acum numit Game Pass Core pentru console) + acces la Xbox Cloud Gaming (streaming de jocuri în cloud pe dispozitive mobile, PC sau console). Practic, Ultimate îți oferă toate avantajele pe toate platformele . Prețul la nivel global este ~15$ (aprox. 17€) pe lună, iar în unele țări a crescut recent la echivalentul a ~60-70 lei pe lună. (Notă: În România, abonamentul PC Game Pass este disponibil oficial, în timp ce Ultimate poate necesita metode alternative pentru activare, deoarece serviciul de cloud streaming nu este încă pe deplin lansat local.)

– pachetul complet, ce combină PC Game Pass + Game Pass pentru console + Xbox Live Gold/Multiplayer online (acum numit pentru console) + acces la (streaming de jocuri în cloud pe dispozitive mobile, PC sau console). Practic, Ultimate îți oferă avantajele pe . Prețul la nivel global este ~15$ (aprox. 17€) pe lună, iar în unele țări a crescut recent la echivalentul a ~60-70 lei pe lună. (Notă: În România, abonamentul PC Game Pass este disponibil oficial, în timp ce Ultimate poate necesita metode alternative pentru activare, deoarece serviciul de cloud streaming nu este încă pe deplin lansat local.) Game Pass Console (Standard) – destinat jucătorilor pe console Xbox Series X|S sau Xbox One , oferă acces la biblioteca Game Pass doar pe consolă . Costă ~10€ pe lună (în România acest plan standalone nu a fost lansat, majoritatea optând pentru Ultimate).

– destinat jucătorilor pe console , oferă acces la biblioteca Game Pass . Costă ~10€ pe lună (în România acest plan standalone nu a fost lansat, majoritatea optând pentru Ultimate). Game Pass Core – înlocuitorul fostului Xbox Live Gold, necesar pentru multiplayer online pe consolă. Include și o selecție de ~25 de jocuri disponibile de jucat pe consolă. Este cel mai ieftin nivel (aprox. 10$ pentru 3 luni), însă nu include acces la biblioteca extinsă Game Pass de pe PC sau consolă.

Pentru scopul acestui articol ne vom referi în principal la PC Game Pass, întrucât ținta este să jucăm pe PC-uri modeste sau dispozitive mobile. Cu ~40 lei pe lună ai astfel acces legal la un catalog imens de jocuri, unele lansate de câteva zile sau săptămâni, fără să fie nevoie să faci investiții în componente hardware sau să cumperi jocurile separat. Este, din experiența mea, unul dintre cele mai bune rapoarte calitate-preț din gaming-ul modern – practic transformă orice PC, chiar și unul ieftin, într-o „bibliotecă de jocuri” de nivel AAA.

GeForce Now: Puterea unui PC high-end din cloud, pe orice dispozitiv

NVIDIA GeForce Now (GFN) este serviciul de cloud gaming care îți transformă instant laptopul vechi, desktopul modest, Mac-ul sau chiar telefonul într-un PC de gaming de top. Cum e posibil? Simplu: jocurile rulează de fapt pe serverele performante ale NVIDIA, dotate cu plăci video GeForce RTX de ultimă generație, iar tu primești prin streaming video experiența de joc pe dispozitivul tău. Cu GFN, acțiunea are loc în cloud, nu pe hardware-ul local – practic NVIDIA îți oferă puterea de procesare, iar tu o folosești de la distanță pentru a te bucura de jocurile preferate, chiar dacă, în mod normal, „PC-ul tău de acasă nu le-ar duce” .

Unul din marile avantaje ale GeForce Now este că este compatibil cu aproape orice platformă. Te poți juca pe laptop sau PC cu Windows, pe un Mac, pe Chromebook, pe telefon Android sau iPhone și chiar pe tabletă iPad – practic pe cam orice dispozitiv modern cu ecran și conexiune la internet . Există aplicații dedicate pentru Windows, macOS, Android și chiar pentru televizoare (de exemplu pe NVIDIA Shield sau anumite smart TV-uri), iar pe iPhone/iPad serviciul funcționează prin browserul Safari (în prezent sub formă de web-app). Eu, de pildă, am încercat GeForce Now pe un MacBook Air din 2015 și pe un smartphone mid-range cu Android – în ambele cazuri am putut rula jocuri precum Cyberpunk 2077 sau Assassin’s Creed la setări maxime, cu ray tracing, lucru de neconceput altfel pe acele device-uri. Experiența vizuală și performanța efectivă erau comparabile cu cele de pe un PC de gaming high-end, deși dispozitivul meu local doar reda un stream video interactiv.

Bibliotecile de jocuri suportate și modul de funcționare

GeForce Now nu oferă un catalog propriu de jocuri incluse (nu „primești” jocuri odată cu abonamentul, cum e la Game Pass). În schimb, îți permite să joci jocurile pe care le deții deja pe diverse platforme digitale, folosindu-le puterea serverelor sale. Practic, îți conectezi conturile de Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect și altele la aplicația GeForce Now, iar aceasta verifică ce jocuri ai în bibliotecă și îți permite să le rulezi din cloud. De exemplu, dacă ai cumpărat Assassin’s Creed Valhalla pe Ubisoft Connect sau Fortnite (gratuit) pe Epic Games, GeForce Now va detecta acest lucru; când vrei să lansezi jocul prin GFN, serviciul va cere să te loghezi pe contul tău de Ubisoft/Epic și apoi va porni jocul pe un server puternic, trimițându-ți imaginea video în timp real . Acest proces este destul de transparent după setarea inițială – o dată ce ți-ai legat conturile, pornirea unui joc durează doar câteva secunde, fără instalări sau update-uri locale. Nu mai stai să descarci zeci de GB de date; serverele NVIDIA au mereu jocurile actualizate la zi și gata de start.

Pe lângă jocurile cumpărate individual, GeForce Now suportă și anumite abonamente de jocuri. Recent, NVIDIA și Microsoft au încheiat un parteneriat prin care GFN integrează jocurile din Xbox PC Game Pass și Microsoft Store. Asta înseamnă că membrii care au un abonament activ de PC Game Pass (sau Game Pass Ultimate) pot să-și acceseze direct prin GeForce Now jocurile incluse în acel abonament, atâta timp cât respectivele titluri au fost adăugate pe platforma de cloud. În aplicația GFN, aceste jocuri apar acum având ca sursă „Xbox” (alături de Steam/Epic etc.), și le poți găsi ușor folosind filtrul de căutare după magazin. Spre exemplu, dacă Forza Horizon 5 sau Gears 5 sunt disponibile pe Game Pass și au fost onboard-uite pe GeForce Now, le vei putea porni prin cloud fără să deții fizic jocul – este suficient că ai abonamentul Game Pass valid. Notă: nu toate jocurile din PC Game Pass sunt imediat jucabile pe GFN, deoarece fiecare trebuie pregătit și testat individual de NVIDIA și Microsoft, însă lista se extinde constant (noi titluri se adaugă în fiecare lună, anunțate în cadrul update-urilor „GFN Thursday”). Tendința este clară: din ce în ce mai multe jocuri Xbox Game Studios (inclusiv viitoarele titluri Activision-Blizzard) vor fi disponibile astfel și prin GeForce Now.

Abonamente GeForce Now și opțiuni disponibile

NVIDIA GeForce Now are mai multe planuri de acces, inclusiv o variantă gratuită. Iată pe scurt abonamentele disponibile și ce oferă fiecare:

GFN Gratuit (Free) – Te lasă să testezi serviciul fără cost, dar cu limitări serioase. Ai acces la un “rig” de bază (configurație modestă, fără RTX), sesiuni de joc limitate la 1 oră și rezoluție până la 1080p60 FPS . În plus, utilizatorii free au prioritate scăzută pe servere, ceea ce înseamnă că la ore aglomerate poți sta la coadă (queue) minute bune până se eliberează un server. Este util pentru a vedea cum funcționează cloud gaming-ul pe conexiunea ta, dar pentru experiențe serioase vei dori un abonament plătit.

– Te lasă să testezi serviciul fără cost, dar cu limitări serioase. Ai acces la un (configurație modestă, fără RTX), sesiuni de joc limitate la și . În plus, utilizatorii free au prioritate scăzută pe servere, ceea ce înseamnă că la ore aglomerate poți sta la coadă (queue) minute bune până se eliberează un server. Este util pentru a vedea cum funcționează cloud gaming-ul pe conexiunea ta, dar pentru experiențe serioase vei dori un abonament plătit. GFN Priority / Performance – Acesta a fost numit Priority înainte, iar de la sfârșitul lui 2024 a fost redenumit Performance . Costă ~ 10,99 € pe lună (aprox. 55 lei ) în Europa. Include acces la rig-uri GeForce RTX (echivalentul unor plăci video dedicate, cu ray tracing activat ), timp de sesiune de până la 6 ore continuu și rezoluție până la 1440p cu 60 FPS (suportă și monitoare ultrawide). De asemenea, ai prioritate la acces față de conturile gratuite, deci timpi de așteptare mult reduși sau inexistenți. Acest plan este ideal dacă vrei calitate bună și ray tracing, dar nu ai neapărat nevoie de cele mai ridicate rezoluții sau de sesiunile maraton. Pentru un jucător obișnuit (câteva ore pe zi), cele ~100 ore de cloud gaming incluse lunar sunt de regulă suficiente – NVIDIA a impus această limită recent pentru a evita aglomerarea și a menține prețul. Dacă într-o lună nu consumi toate orele, până la 15 ore neutilizate se reportează în luna următoare, ca bonus.

– Acesta a fost numit înainte, iar de la sfârșitul lui 2024 a fost redenumit . Costă ~ (aprox. ) în Europa. Include acces la (echivalentul unor plăci video dedicate, cu ray tracing ), continuu și (suportă și monitoare ultrawide). De asemenea, ai față de conturile gratuite, deci timpi de așteptare mult reduși sau inexistenți. Acest plan este ideal dacă vrei calitate bună și ray tracing, dar nu ai neapărat nevoie de cele mai ridicate rezoluții sau de sesiunile maraton. Pentru un jucător obișnuit (câteva ore pe zi), cele ~100 ore de cloud gaming incluse lunar sunt de regulă suficiente – NVIDIA a impus această limită recent pentru a evita aglomerarea și a menține prețul. Dacă într-o lună nu consumi toate orele, până la în luna următoare, ca bonus. GFN Ultimate – Abonamentul premium al serviciului, pentru cei ce vor cea mai bună performanță posibilă din cloud. Costă ~21,99 € pe lună (aprox. 109 lei), deci cam cât două abonamente PC Game Pass – însă vine cu beneficii majore. Ultimate îți oferă acces la cele mai noi servere echipate cu GeForce RTX 4080 (16 vCPU alocate, putere echivalentă cu un PC enthusiast). Ai sesiuni de joc de până la 8 ore continuu și rezoluție 4K până la 120 FPS pe televizoare (via Nvidia Shield) sau chiar 240 FPS pe PC-uri cu monitoare G-Sync (prin tehnologia de streaming RTX 4080). Toate tehnologiile NVIDIA sunt activate: ray tracing în timp real, DLSS 3.5 cu Frame Generation (care crește frame rate-ul folosind AI), NVIDIA Reflex (lag minim pentru jocuri competitive), suport pentru HDR10 și monitoare ultrawide, plus zero reclame și cel mai rapid acces la servere (practic nu stai deloc la coadă, indiferent de oră). Cu Ultimate, experiența de gaming prin cloud devine comparabilă cu cea pe un PC de ultimă generație – poți seta grafica la Ultra + RTX On în jocuri pretențioase precum Cyberpunk 2077 și te poți bucura de ele la calitate maximă, chiar și pe un ecran 4K mare, fără întreruperi.

Sfat: dacă ești curios, poți achiziționa și abonamente scurte (Day Pass) pentru GeForce Now – de exemplu, un Priority Day Pass de 24h costă ~4€ și un Ultimate Day Pass ~8€. Sunt utile dacă vrei să testezi nivelul Ultimate înainte de a te abona lunar, sau dacă știi că vei avea un weekend liber în care vrei să te joci intens fără angajament lunar.

Cum se vede și ce cerințe de rețea există?

Calitatea streaming-ului pe GeForce Now depinde desigur de conexiunea ta la internet. Pentru 1080p60fps ai nevoie, în practică, de o conexiune de cel puțin 15-25 Mbps, iar pentru 4K sau 120fps este recomandat peste 40-50 Mbps stabil. Latimea de bandă nu este totul – la fel de important este și latența (ping-ul) către serverele NVIDIA. În România, serverele GeForce Now se află în centre de date europene (ex. Frankfurt sau Londra pentru tier-ul RTX 4080), deci te poți aștepta la un ping de ~30-40 ms pe fibră optică. Ideal este să folosești conexiune Ethernet (pe fir) sau măcar Wi-Fi pe 5GHz aproape de router, pentru a evita variațiile și pierderile de semnal. Personal, am constatat că pe o conexiune de 100 Mbps prin cablu, jocurile rulau fluid, fără sacadări, și comenzile se simțeau aproape instantaneu în joc (input lag foarte mic). În schimb, pe o rețea Wi-Fi aglomerată sau cu semnal slab, am întâlnit ocazional artefacte video sau întârzieri. Stabilitatea conexiunii e cheia în cloud gaming – nu atât viteza „pe hârtie”. Iată câteva sfaturi pentru o experiență optimă:

Conectează-te prin cablu sau stai aproape de router dacă folosești Wi-Fi. Banda de 5GHz este preferată pentru că oferă viteze mai mari și interferențe mai mici decât 2.4GHz.

dacă folosești Wi-Fi. Banda de 5GHz este preferată pentru că oferă viteze mai mari și interferențe mai mici decât 2.4GHz. Nu descărca alte fișiere în timp ce te joci pe GeForce Now. Orice utilizare intensivă a internetului în paralel (torrent, streaming video 4K etc.) poate cauza lag sau scăderea calității imaginii în joc.

pe GeForce Now. Orice utilizare intensivă a internetului în paralel (torrent, streaming video 4K etc.) poate cauza lag sau scăderea calității imaginii în joc. Folosește un controller sau accesoriile potrivite pentru dispozitivul tău. Dacă te joci pe smartphone, un controller Bluetooth (sau un dispozitiv special gen Razer Kishi) îți va oferi mult mai mult control decât touchscreen-ul. Pe laptop/PC poți folosi normal mouse și tastatură. GeForce Now suportă toate perifericele recunoscute de sistemul tău.

Dacă te joci pe smartphone, un controller Bluetooth (sau un dispozitiv special gen Razer Kishi) îți va oferi mult mai mult control decât touchscreen-ul. Pe laptop/PC poți folosi normal mouse și tastatură. GeForce Now suportă toate perifericele recunoscute de sistemul tău. Ajustează setările de streaming în aplicația GFN. Poți alege calitatea (Balanced, Data Saver sau Competitive), limita de bitrate sau rezoluția preferată. Dacă vezi că ai micro-sacadări, poți reduce un pic bitrate-ul. Dacă conexiunea e foarte bună, poți bifa opțiunea de Adaptive VSync din GeForce Now pentru un gameplay și mai fluid la 120/240 FPS cu suport G-Sync (doar pe Ultimate).

Folosește-le împreună: Joacă jocurile din Game Pass prin GeForce Now

Separat, PC Game Pass și GeForce Now sunt două servicii excelente, dar adevărata magie apare când le combini. Practic, Game Pass îți dă acces la jocuri, iar GeForce Now îți dă acces la un PC puternic pe care să le rulezi. Astfel, chiar dacă ai un PC ieftin, un laptop vechi sau doar un telefon, poți să te joci cele mai noi jocuri AAA la calitate maximă, fără să investești într-o consolă sau un computer scump.

Cum funcționează în practică această legătură? Să zicem că ai abonament PC Game Pass și vrei să joci Starfield sau Forza Motorsport (2023), dar dispozitivul tău nu îndeplinește cerințele de sistem. Te autentifici în aplicația GeForce Now (pe PC, Mac, Android, iOS – ce folosești) și cauți jocul dorit. Dacă el este suportat, îți va apărea cu opțiunea de a-l lansa prin Xbox (semn că e versiunea din Microsoft Store/Game Pass). La primul launch, GeForce Now îți va cere să te loghezi în contul tău Microsoft/Xbox – la fel ca atunci când folosești aplicația Xbox pe PC. După autentificare, se va deschide pe server aplicația Xbox și jocul va porni. Din acel moment, tu vezi pe ecran jocul rulând și îl controlezi ca și cum ar fi instalat local. Performanța însă va fi cea oferită de serverul GFN: te vei bucura de grafică pe Ultra, timpi de încărcare rapizi (datorită SSD-urilor din cloud) și chiar features ca DLSS sau Reflex, dacă jocul le suportă. Toate acestea, repetăm, în condițiile în care pe PC-ul tău personal jocul nici nu ar fi pornit probabil.

Un exemplu personal: am testat Forza Horizon 5 prin combinația Game Pass + GFN pe un laptop office cu procesor Intel i5 U-series și grafică integrată Intel HD. În mod normal, acest laptop nu poate rula aproape niciun joc 3D nou. Cu toate acestea, prin GeForce Now am putut juca Forza Horizon 5 la 1080p și 60 de cadre pe secundă, setările „High” – experiența era impecabilă, de parcă aș fi avut un PC de gaming adevărat. La fel, am încercat Starfield pe un iPad via Safari + GFN Ultimate: jocul a rulat la calitate echivalentă cu “Ultra” pe PC, cu framerate în jur de 60 FPS, totul pe o tabletă! Faptul că mă plimbam prin vastele lumi ale Starfield-ului pe un ecran subțire de iPad, fără niciun cablu, părea aproape SF.

Avantajele tehnologice ale GeForce Now pentru jocurile moderne

Merită subliniat că GeForce Now nu doar că „îți dă voie” să rulezi jocurile Game Pass, dar le și îmbunătățește din punct de vedere tehnic față de a le rula pe un hardware modest. În funcție de abonamentul GFN ales, beneficiezi de:

Putere grafică superioară – Cu un abonament Ultimate ai echivalentul unui RTX 4080 , deci poți activa fără probleme ray tracing (reflexii și iluminare realistă) și setări ultra în jocuri. Chiar și planul Performance îți oferă un GPU RTX mid-range cu ray tracing activ.

– Cu un abonament Ultimate ai echivalentul unui , deci poți activa fără probleme (reflexii și iluminare realistă) și setări ultra în jocuri. Chiar și planul Performance îți oferă un GPU RTX mid-range cu ray tracing activ. DLSS (Deep Learning Super Sampling) – Multe jocuri moderne suportă această tehnologie NVIDIA de upscaling AI. Pe GeForce Now Ultimate ai acces la DLSS 3.5 cu Frame Generation , care poate crește numărul de cadre pe secundă generând cadre intermediare cu ajutorul rețelelor neurale. Asta înseamnă că un joc care nativ ar rula la 60 FPS poate ajunge la 120 FPS prin DLSS, menținând o calitate a imaginii foarte bună. Pentru tine, ca jucător, înseamnă animații mai fluide și latență mai mică.

– Multe jocuri moderne suportă această tehnologie NVIDIA de upscaling AI. Pe GeForce Now Ultimate ai acces la , care poate crește numărul de cadre pe secundă generând cadre intermediare cu ajutorul rețelelor neurale. Asta înseamnă că un joc care nativ ar rula la 60 FPS poate ajunge la 120 FPS prin DLSS, menținând o calitate a imaginii foarte bună. Pentru tine, ca jucător, înseamnă animații mai fluide și latență mai mică. Rezoluție 4K și HDR – Dacă ai un televizor sau monitor 4K compatibil HDR10, GeForce Now Ultimate îți permite să te bucuri de jocuri în 4K cu gama dinamică extinsă a culorilor. Imaginea va fi mai clară și culorile mai vibrante decât pe un 1080p SDR obișnuit. Chiar dacă folosești un ecran 1080p, fluxul 4K downsample-uit va arăta adesea mai bine.

– Dacă ai un televizor sau monitor 4K compatibil HDR10, GeForce Now Ultimate îți permite să te bucuri de jocuri în 4K cu gama dinamică extinsă a culorilor. Imaginea va fi mai clară și culorile mai vibrante decât pe un 1080p SDR obișnuit. Chiar dacă folosești un ecran 1080p, fluxul 4K downsample-uit va arăta adesea mai bine. Frame rate ridicat, latență scăzută – Pentru pasionații de shootere competitive sau jocuri care cer reacții rapide, GFN Ultimate suportă până la 240 FPS (cu monitor G-Sync compatibil) și include tehnologia NVIDIA Reflex pentru a minimiza latența de intrare. Practic, te poți juca titluri eSports precum CS:GO, Fortnite, Apex Legends la nivel competitiv, chiar dacă o faci de pe un laptop vechi – avantajul reflexelor tale nu va fi anulat de lag-ul sistemului.

Toate aceste beneficii vin fără să ai tu personal un PC scump. NVIDIA se ocupă de partea de hardware și upgrade – de exemplu, până acum un an cel mai mare abonament oferea echivalent RTX 3080, iar ulterior cei de la NVIDIA au făcut upgrade la RTX 4080 pentru toți abonații Ultimate, automat, fără costuri suplimentare. Asta înseamnă că pe termen lung, folosind cloud gaming, vei avea mereu acces la tehnologia de vârf fără să trebuiască să îți schimbi placa video sau consola.

Concluzie: Consolă next-gen fără costuri mari, oriunde te-ai afla

PC Game Pass și GeForce Now se completează perfect pentru a transforma practic orice dispozitiv într-o consolă next-gen personală, la un cost accesibil. PC Game Pass îți oferă conținutul – o colecție imensă de jocuri de top, mereu actualizată cu lansări noi și titluri populare – în timp ce GeForce Now îți oferă hardware-ul virtual pentru a le rula la calitate maximă, indiferent de puterea dispozitivului tău. Dacă ar fi să facem o analogie, e ca și cum ai „închiria” jocurile (prin Game Pass) și un PC super-performant (prin GFN) în loc să le deții fizic. Iar avantajele sunt clare: costuri inițiale zero pentru hardware (nu mai ai nevoie de un PC de gaming de mii de lei sau de ultima consolă), acces instant la jocuri oriunde (acasă pe PC, în deplasare pe laptop sau telefon), plus libertatea de a abandona oricând abonamentele dacă nu le mai dorești, fără vreo pierdere financiară majoră.

Desigur, există și câteva condiții: ai nevoie de o conexiune bună la internet și va trebui să plătești abonamentele lunar. Însă, făcând un calcul simplu, chiar și cu PC Game Pass (~40 lei) + GFN Ultimate (~109 lei) pe lună, ajungi la ~150 lei lunar – în decurs de un an (1800 lei) costul este cam cât al unei plăci video mid-range sau al unei console. Însă în acel an ai avut acces la sute de jocuri și la puterea unui RTX 4080, ceva ce altfel ar fi necesitat mii de lei investiți din start. Iar dacă bugetul e o grijă, poți opta pentru GFN Performance (55 lei) sau chiar folosi GFN gratuit în sesiunile scurte, reducând costul total. Flexibilitatea este totală.

Pentru mine, combinația Game Pass + GeForce Now a fost revelatoare. Mi-a permis să revin la gaming pe PC fără să-mi fac upgrade costisitor la laptop, care de altfel este un Mac în majoritatea timpului. Practic, mi-am transformat laptopul fără placă video dedicată într-un centru de gaming modern și chiar telefonul într-o consolă portabilă, în care pot conecta un controller și mă pot juca pe canapea sau în vacanță jocuri care în mod normal rulează doar pe PC-uri puternice. Viitorul gaming-ului pare să meargă în această direcție: dispozitive simple, accesibile, dar conectate la cloud, care îți dau acces la cele mai tari experiențe interactive. Dacă ești pasionat de jocuri dar nu vrei să investești mereu în hardware nou, PC Game Pass și GeForce Now merită încercate – s-ar putea să descoperi că nu mai ai nevoie de altceva pentru a te bucura de gaming la nivel înalt, oriunde și oricând, ca pe o adevărată consolă next-gen personală.