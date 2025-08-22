Pașapoartele temporare românești vor avea cod QR semnat digital din toamnă. Ce înseamnă asta

Guvernul a adoptat o măsură prin care, începând cu 15 septembrie 2025, pașapoartele simple temporare eliberate în România vor include un cod QR semnat digital, menit să sporească securitatea documentelor și să reducă riscurile de falsificare. Această schimbare vine ca răspuns la cerințele internaționale privind protecția actelor de călătorie și aliniază România la standardele europene în materie.

Introducerea noului element de siguranță marchează o transformare importantă pentru pașapoartele temporare, care, până acum, nu beneficiau de aceleași niveluri de protecție ca pașapoartele electronice. Guvernul subliniază că această decizie răspunde unor necesități de securitate tot mai ridicate și contribuie la consolidarea încrederii în documentele românești la nivel global.

De ce este necesar codul QR semnat digital

Pașapoartele temporare românești nu au suporturile digitale avansate care există în cazul pașapoartelor electronice. Acest lucru le face mai vulnerabile la tentative de falsificare sau la utilizări frauduloase. Adăugarea unui cod QR semnat digital este menită să acopere această lipsă și să ofere un nivel suplimentar de protecție.

Codul QR va putea fi verificat prin citire optică și va garanta autenticitatea datelor înscrise în document. În plus, semnătura digitală va asigura integritatea informațiilor, astfel încât orice tentativă de modificare sau falsificare să fie detectabilă imediat. Practic, odată introdusă această tehnologie, pașaportul simplu temporar se va apropia de standardele de securitate ale pașaportului electronic, chiar dacă nu îl va egala complet.

Un alt aspect esențial este legat de mobilitatea internațională. Țările cu cerințe stricte de securitate în ceea ce privește documentele de călătorie vor putea valida rapid autenticitatea pașapoartelor temporare românești, ceea ce va reduce riscul ca acestea să fie refuzate sau puse sub semnul întrebării la frontieră.

Aplicarea noilor reguli și excepțiile prevăzute

Măsura se aplică doar pașapoartelor simple temporare emise după data de 15 septembrie 2025. Documentele eliberate înainte de această dată își păstrează regimul juridic actual și rămân valabile până la expirare sau până la momentul preschimbării. Astfel, nu este nevoie să îți schimbi pașaportul temporar deja emis, chiar dacă nu conține codul QR.

Această distincție este importantă pentru a evita aglomerarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și pentru a asigura o tranziție graduală către noul sistem. Practic, doar noile cereri depuse după termenul stabilit de guvern vor intra sub incidența modificărilor, în timp ce documentele existente rămân recunoscute la nivel național și internațional.

Autoritățile au precizat că introducerea codului QR semnat digital nu afectează în niciun fel procedura obișnuită de solicitare sau termenul de eliberare al pașapoartelor temporare. Diferența este exclusiv la nivel de securitate, unde România face un pas important înainte pentru a respecta recomandările internaționale.

Alinierea la standardele internaționale și europene

Decizia guvernului nu este una izolată, ci răspunde cerințelor impuse de Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) și de legislația europeană privind securitatea documentelor de călătorie. În ultimii ani, tot mai multe state au introdus elemente digitale de verificare a actelor, iar România urmează acum aceeași direcție.

Astfel, pașapoartele temporare vor deveni mai greu de falsificat, ceea ce contribuie nu doar la protecția ta ca cetățean, ci și la imaginea României ca partener de încredere în spațiul european și internațional. Într-un context global în care migrația și mobilitatea sunt subiecte sensibile, autoritățile române transmit un semnal clar că iau în serios securitatea documentelor de identitate.

În plus, această schimbare poate deschide calea către alte modernizări în sistemul de pașapoarte, inclusiv extinderea treptată a unor soluții digitale și pentru alte tipuri de documente oficiale. În timp, este posibil să vezi o digitalizare mai accentuată a actelor de călătorie, astfel încât verificarea lor să fie tot mai rapidă și mai sigură la nivel global.