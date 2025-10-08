Partea mașinii de spălat rufe pe care mulți nu o curăță niciodată, dar care face ca hainele să miroasă urât. Nu este vorba de filtru

Mulți oameni se plâng că, deși folosesc detergent de calitate și balsam parfumat, hainele ies din mașina de spălat cu un miros neplăcut de mucegai sau de umezeală. De cele mai multe ori, cauza nu este detergentul sau temperatura de spălare, ci o parte a mașinii pe care aproape nimeni nu o curăță în mod regulat – sertarul pentru detergent.

De ce sertarul pentru detergent devine o sursă de mirosuri neplăcute

Sertarul mașinii de spălat adună în timp reziduuri de detergent, balsam și umezeală. Acestea se transformă într-un mediu perfect pentru dezvoltarea mucegaiului și bacteriilor, care, la fiecare ciclu de spălare, se răspândesc în tambur și pe haine.

Mulți curăță doar filtrul sau garnitura de cauciuc, dar sertarul este, de fapt, unul dintre cele mai contaminate locuri din întreaga mașină.

Cum se curăță corect sertarul pentru detergent:

Scoate complet sertarul din locașul său. Majoritatea modelelor au un mic clips pe care trebuie să-l apeși pentru a-l extrage ușor. Spală-l cu apă caldă și oțet sau cu o soluție de bicarbonat de sodiu. Aceste ingrediente naturale elimină depunerile și mirosurile fără a deteriora plasticul. Curăță și compartimentul în care intră sertarul, folosind o periuță de dinți veche. Acolo se adună adesea depuneri invizibile de detergent și mucegai.

Lasă sertarul să se usuce complet înainte de a-l pune la loc. Umezeala constantă favorizează reapariția bacteriilor.

Alte zone care trebuie igienizate regulat

Pe lângă sertar, garnitura de cauciuc și tamburul trebuie șterse după fiecare spălare. O dată pe lună, se recomandă rularea unui ciclu de spălare fără haine, la temperatură ridicată (90°C), cu oțet sau pastile speciale de curățare.

Dacă hainele tale miros urât chiar și după ce le speli, problema nu este neapărat detergentul sau filtrul, ci sertarul pentru detergent, o zonă ignorată de majoritatea oamenilor. Curățarea lui regulată va elimina mirosurile, va prelungi durata de viață a mașinii de spălat și va lăsa hainele cu un miros proaspăt și curat, la fiecare utilizare.