Orele la care este bine să programezi mașina de spălat rufe ca să plătești mai puțin la curent. Programele care te ajută să economisești zeci de lei lunar

20 sept. 2025 | 15:11
Masina de spalat este un adevarat consumator de energie. Vezi cand trebuie sa speli, pentru a face economie

Factura la curent poate fi redusă semnificativ printr-un obicei aparent banal: programarea mașinii de spălat la orele potrivite. În România, energia electrică are costuri diferite în funcție de intervalul orar, deoarece cererea nu este aceeași pe parcursul zilei.

La ce oră trebuie să speli, ca să faci economie la factură

Dimineața, între 7:00 și 10:00, dar și seara, între 18:00 și 22:00, sunt considerate ore de vârf, atunci când consumul național este ridicat și tarifele pot fi mai mari. În schimb, noaptea, după ora 22:00 și până la primele ore ale dimineții, prețul energiei scade, la fel și în anumite intervale din weekend.

Dacă furnizorul tău de energie oferă contract cu tarif diferențiat pe ore, atunci simpla mutare a spălărilor în aceste intervale mai ieftine se reflectă direct în costurile lunare. De exemplu, pornirea mașinii după ora 22:00 sau înainte de 7:00 dimineața poate însemna economii consistente, mai ales pentru familiile care spală frecvent.

Și programul ales este foarte important

La fel de important este și modul în care este utilizată mașina de spălat. Cea mai mare parte a energiei este consumată pentru încălzirea apei, de aceea programele la 30°C sunt mult mai economice decât cele la 40°C sau 60°C.

Programele ECO sau cele rapide, folosite atunci când rufele nu sunt foarte murdare, reduc și ele consumul. Totodată, este recomandat ca tamburul să fie încărcat corespunzător, pentru a evita cicluri suplimentare. Evitarea prespălării atunci când nu este necesară este un alt truc simplu care scade factura.

Poți economisi zeci de lei în fiecare lună

Potrivit unor calcule realizate de companii de energie, o mașină de spălat folosită corect consumă aproximativ 0,6–0,9 kWh per ciclu. Într-un an, prin aplicarea unor măsuri de eficiență și prin programarea ciclurilor în afara orelor de vârf, se pot economisi până la 200 kWh. Raportat la prețurile actuale, aceasta înseamnă aproximativ 150–200 de lei anual, adică zeci de lei în fiecare lună de iarnă, când spălările sunt mai dese.

Concluzia este simplă: dacă mașina de spălat este folosită inteligent, combinând programele economice cu intervalele orare avantajoase, factura la curent poate fi vizibil mai mică, fără a renunța la confort. Într-o perioadă în care energia devine tot mai scumpă, un astfel de obicei merită adoptat imediat.

