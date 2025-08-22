Paris Hilton lansează seria animată pentru copii „Paris & Pups” pe YouTube

Paris Hilton intră oficial în lumea conținutului pentru copii cu o producție animată plină de culoare și energie. Noua serie, intitulată „Paris & Pups”, va debuta pe YouTube în 23 septembrie 2025, cu primele patru episoade disponibile încă din prima zi, urmând ca episoadele să fie lansate săptămânal. Proiectul se adresează copiilor cu vârste între 5 și 8 ani și promite să combine aventurile pline de imaginație cu mesaje despre prietenie, creativitate și bunătate.

Inspirată de viața și animalele de companie ale lui Hilton, producția este realizată de HappyNest Entertainment și 9 Story Media Group, în parteneriat cu compania media a vedetei, 11:11 Media. Seria marchează o etapă nouă în cariera sa, extinzând universul brandului Paris Hilton către un public tânăr, format chiar din generația care acum descoperă desenele animate online.

O lume animată cu personaje inspirate din viața reală

„Paris & Pups” spune povestea lui Paris Star, o fetiță de 12 ani cunoscută simplu ca „Star”, și a celor cinci cățeluși ai ei: Slivington, Baby, Diamond, Mugsy și Bijou. Împreună, aceștia locuiesc în The Fabuluxe Hotel, un spațiu animat și plin de strălucire, unde fiecare zi aduce noi aventuri și experiențe.

Serialul animat nu este doar despre animale drăgălașe, ci explorează și valori fundamentale precum prietenia, empatia, dorința de a-i ajuta pe ceilalți și curajul de a-ți urma visele. Paris Hilton a explicat că personajul principal, Star, este inspirat de propriile sale amintiri din copilărie, când era numită cu acest diminutiv. De asemenea, viața la hotel, decorul principal al poveștii, este inspirată direct din copilăria lui Hilton, care a crescut înconjurată de astfel de spații.

Trailerul lansat în august include și melodia originală a serialului, interpretată chiar de Paris Hilton. Este un imn pop energic și prietenos pentru copii, menit să transmită optimism și dinamism.

Un proiect personal pentru Paris Hilton

Vedeta a declarat că ideea serialului animat este un vis mai vechi: „Am visat dintotdeauna să aduc pe ecran dragostea mea pentru animale. Acum, ca mamă a doi copii care adoră animalele, simt că este momentul perfect să fac asta. ‘Paris & Pups’ nu este doar despre căței adorabili, ci despre dragoste, prietenie și bucuria de a trăi la maximum.”

În declarațiile sale, Hilton a subliniat că a dorit să creeze o lume plină de sclipire și aventuri, dar care să transmită și lecții de viață copiilor. În același timp, faptul că personajul principal are trăsături similare cu propria ei copilărie reprezintă o punte între trecutul personal și prezentul profesional.

Implicarea lui Hilton nu se limitează doar la concept și la interpretarea piesei muzicale, ci se extinde și la producția executivă prin intermediul companiei sale 11:11 Media, ceea ce arată cât de personal și important este proiectul pentru ea.

Extinderea universului „Paris & Pups” dincolo de ecran

Succesul serialului nu va rămâne doar pe YouTube. Scholastic a obținut drepturile de publicare la nivel global și pregătește primele lansări de cărți inspirate de universul „Paris & Pups” pentru toamna anului 2026. Acestea vor include atât povești ilustrate pentru copii, cât și alte formate editoriale adaptate vârstei publicului țintă.

În paralel, compania 9 Story Distribution deține drepturile de distribuție internațională ale serialului, ceea ce înseamnă că „Paris & Pups” ar putea ajunge și pe alte platforme digitale sau posturi TV dedicate copiilor, în afara YouTube. Pe partea de merchandising, Retail Monster coordonează licențele în SUA, iar 9 Story Brands se ocupă de extinderea pe piețele internaționale, ceea ce sugerează că produsele tematice – de la jucării la articole de papetărie – vor deveni parte a universului „Paris & Pups”.

Această strategie arată că proiectul nu este doar o simplă serie animată, ci începutul unui brand multimedia dedicat copiilor. Hilton și echipa sa mizează pe combinarea conținutului digital cu produse fizice și experiențe interactive pentru a construi o comunitate în jurul personajelor și aventurilor.

Lansarea „Paris & Pups” marchează o etapă importantă pentru Paris Hilton, care reușește să-și transforme pasiunea pentru animale și universul său glam într-o serie prietenoasă pentru copii. Cu un mix de muzică, animație și povești educative, producția are șansa să devină rapid un punct de referință în divertismentul online pentru cei mici. Debutul pe YouTube pe 23 septembrie reprezintă doar primul pas dintr-un plan ambițios ce va continua cu cărți, produse licențiate și, cel mai probabil, noi sezoane.