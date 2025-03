Paris Hilton intră în lumea true-crime cu podcastul „My Friend Daisy”

Paris Hilton își extinde influența în lumea podcasturilor, dar de data aceasta într-o direcție neașteptată: true-crime. Cel mai recent proiect al său, „My Friend Daisy”, este un podcast de investigație ce spune povestea tragică a lui Daisy De La O, o tânără de 19 ani din Compton, ucisă în 2021. Cazul a luat o turnură neobișnuită după ce prietenii și familia fetei au folosit TikTok pentru a ajuta la prinderea criminalului.

Produs în parteneriat cu iHeartPodcasts și London Audio, podcastul este realizat sub umbrela 11:11 Media, compania fondată de Hilton în 2021. Seria are zece episoade și este scrisă și prezentată de jurnalista Jenn Swann, care a investigat acest caz încă de la început.

Cum a devenit un caz local fenomen viral?

Daisy De La O a fost ucisă chiar în fața apartamentului său din Compton, iar inițial, autoritățile nu au reușit să facă rapid o arestare. Frustrați de lipsa progresului, apropiații fetei au decis să ia problema în propriile mâini, postând informații pe rețelele sociale și solicitând ajutorul comunității online.

Datorită acestor eforturi, cazul a devenit viral pe TikTok, ceea ce a dus la o vânătoare internațională a criminalului. Aceasta este una dintre poveștile recente care arată cum social media poate fi folosită nu doar pentru divertisment, ci și pentru a obține justiție.

Podcastul „My Friend Daisy” nu doar că explorează circumstanțele crimei și ancheta ce a urmat, dar analizează și impactul rețelelor sociale asupra investigațiilor penale. Printre întrebările ridicate de podcast se numără:

Cât de eficientă este justiția digitală?

Când ajută social media și când devine periculoasă?

Ce se întâmplă cu familiile victimelor după ce cazul devine viral?

Paris Hilton: o voce pentru dreptate

Acesta nu este primul podcast al lui Paris Hilton, însă „My Friend Daisy” marchează debutul său în genul true-crime. Până acum, ea a lansat podcasturi precum I Am Paris, Trapped In Treatment (despre abuzurile din centrele de reabilitare pentru tineri) și The History of the World’s Greatest Nightclubs.

Într-o declarație oficială, Hilton a explicat motivația din spatele acestui nou proiect:

„Când am citit pentru prima dată povestea lui Daisy, am fost devastată de ce a trăit, dar și profund impresionată de modul în care comunitatea ei s-a unit pentru a cere dreptate. Cred că este esențial să dăm o voce femeilor ale căror povești nu sunt suficient auzite”.

TikTok: un aliat neașteptat pentru anchete?

Jurnalista Jenn Swann, care găzduiește podcastul, a devenit interesată de acest caz după ce a descoperit videoclipurile despre Daisy pe TikTok. Ea a declarat:

„Platforme precum TikTok sunt adesea criticate, dar în acest caz, a devenit o salvare pentru prietenii și familia lui Daisy. Acest podcast explorează acest fenomen din toate unghiurile”.

Podcastul „My Friend Daisy” a fost lansat pe 26 martie 2024, iar episoadele sunt disponibile pe Spotify. Această serie promite să aducă mai mult decât un simplu caz criminalistic—este o explorare a modului în care tehnologia poate redefini justiția modernă.