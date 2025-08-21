Părinții lui Sebastian și ai Robertei, dezamăgiți de condamnarea primită de Vlad Pascu. Familiile nu cred că s-a făcut dreptate: „Au fost trase niște sfori, de la bun început”

Părinții Robertei și ai lui Sebastian, cei doi tineri care și-au pierdut viața în accidentul de la 2 Mai, trăiesc din nou sentimentul amar după ce Curtea de Apel Constanța a pronunțat joi, 21 august, sentința definitivă în dosarul Vlad Pascu. Tânărul, aflat sub influența drogurilor la momentul tragediei, a fost condamnat la zece ani de închisoare, însă familiile victimelor spun că pedeapsa este prea mică pentru gravitatea faptei.

Părinții victimelor, nemulțumiți de pedeapsa primită de Vlad Pascu

Cătălin Dragomir, tatăl Robertei, a intervenit la Digi24 și a declarat că verdictul este unul greu de acceptat pentru cei care și-au pierdut copiii.

„E o decizie, zic eu, sfidătoare, la durerea pe care o avem. Aici au fost trase niște sfori, de la bun început. Se știa gravitatea faptei comise de acest Vlad Pascu, Poliția a făcut tot posibilul să minimalizeze eventuala sentință, înțelegeri, denunțuri și așa mai departe. Poliția, procuratura, cei care au făcut acest caz și l-au trimis în primă instanță la Mangalia, de atunci cazul era ca și judecat”, a acuzat bărbatul.

El spune că ceea ce s-a întâmplat în instanță nu face decât să adâncească rana deja deschisă în sufletele familiilor.

„Se va întâlni în câțiva ani cu părinții lui, își va continua viața, se va bucura de viață, pe când noi nu ne vom mai vedea copiii”, a adăugat tatăl Robertei, convins că Vlad Pascu nu regretă cu adevărat tragedia pe care a provocat-o.

Mai mult, Dragomir acuză existența unei justiții cu două viteze:

„În România există două tipuri de legi, de judecată. Pentru o anumită clasă socială și pentru noi, oamenii normali. Acolo unde este niciodată un om nu se va reabilita, niciodată. Mai ales pentru că provine dintr-o familie, nu-mi cer scuze pentru asta, dintr-o familie arogantă, care și-au bătut joc de memoria acestor doi copii care nu se vor mai bucura de ce le poate oferi viața, nici Sebi, nici Roberta”.

„După 3 ani îl vom vedea pe străzi”

Și Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian, a mărturisit la rândul său dezamăgirea față de pedeapsa primită de Vlad Pascu.

„Eu speram la o pedeapsă mai mare, a făcut tot posibilul din partea avocaților lui să ia până în 10 ani sau 10 ani. Are niște facilități, că dacă ia până în 10 ani sau 10 ani, anul de pușcărie va fi 9 luni, nu 12 luni. Din acești 10 ani, 2 ani i-a făcut, se mai scad trei, deci rămân 5. Pentru bună purtare, după 3 ani îl vom vedea pe străzi”, a spus acesta.

Durerea este imposibil de estompat, iar părinții victimelor subliniază că nimic nu va putea înlocui pierderea copiilor lor.

„Copiii nu ni-i aduce nimeni înapoi, îl lăsăm pe Dumnezeu să judece dacă e pedeapsa pe care a meritat-o”, a mai spus Valentin Olariu.

Acesta a remarcat și lipsa unor măsuri de siguranță în zona în care a avut loc tragedia.

„La locul accidentului nu s-a întâmplat nimic, este la fel cum a fost când copiii și-au pierdut viața. O să avem o discuție față în față cu primarul de acolo și ne-a promis că acum în toamnă se vor demara lucrările și se va face în sfârșit o alee pentru pietoni, ne-a promis că în locul unde Sebi și Roberta și-au pierdut viața, se va ridica o troiță în memoria copiilor noștri”, a declarat tatăl lui Sebastian.

Decizia Curții de Apel Constanța confirmă hotărârea inițială a Judecătoriei Mangalia, din ianuarie 2025. Vlad Pascu a primit 10 ani de detenție, iar apelurile formulate de părțile implicate – inclusiv parchetul și familiile victimelor – au fost respinse. În prezent, Pascu se află încarcerat la Penitenciarul Poarta Albă, unde execută pedeapsa în regim de detenție, având deja doi ani de arest preventiv la activ.